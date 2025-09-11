newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Κόλαση στο Μεξικό από τη φονική έκρηξη βυτιοφόρου με 50.000 λίτρα αερίου σε πολυσύχναστο δρόμο
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:00

Κόλαση στο Μεξικό από τη φονική έκρηξη βυτιοφόρου με 50.000 λίτρα αερίου σε πολυσύχναστο δρόμο

Βυτιοφόρο που μετέφερε 50.000 λίτρα αερίου εξερράγη σε πολυσύχναστο δρόμο του Μεξικού, προκαλώντας τον τραυματισμό 57 ανθρώπων, από τους οποίους οι 19 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύνταξη
Εκρηξη χθες Τετάρτη βυτιοφόρου το οποίο μετέφερε αέριο σε πολυσύχναστο δρόμο στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας του Μεξικού είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 67 να τραυματιστούν, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, ανακοίνωσαν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το φορτηγό ανατινάχτηκε ενώ βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεγαλούπολης, σύμφωνα με τον δήμο.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς και κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης. Ηταν πολύ ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες, ορατές από μεγάλη απόσταση.

Στα πλάνα διακρίνεται γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά, με εμφανή εγκαύματα. Σε άλλο στιγμιότυπο εικονίζονται δυο άνδρες με τα ρούχα τους να έχουν εν μέρει καεί και επίσης εγκαύματα. Αλλα βίντεο δείχνουν κόσμο να φεύγει τρομοκρατημένος από το σημείο, με φόντο πελώριες φλόγες.

Τουλάχιστον 18 οχήματα υπέστησαν ζημιές. Για το δυστύχημα διενεργείται έρευνα.

Το φορτηγό με περίπου 50.000 λίτρα αερίου φαίνεται πως «ανατράπηκε», σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης του Μεξικού, την Κλάρα Μπρουγάδα.

Θύμισε τραγωδίες

Κάπου 1,8 εκατ. άνθρωποι ζουν στην Ισταπαλάπα, πρόκειται για μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας. Συνολικά, ο πληθυσμός της μεξικανικής πρωτεύουσας φθάνει τους 9,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Η χθεσινή έκρηξη θύμισε σε πολλούς προηγούμενα δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν φορτηγά που μετέφεραν καύσιμα ή σημειώθηκαν σε υποδομές υδρογονανθράκων.

Οπως τον Ιανουάριο του 2019, όταν πυρκαγιά και έκρηξη σε αγωγό στοίχιζε τη ζωή σε 137 ανθρώπους στην Τλαουελίλπαν, στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά).

Πηγή: ΑΠΕ

Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;
Ελλάδα 11.09.25

Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;

Η παιδοψυχολόγος Ευαγγελίνα Τζήμα και ο εκπαιδευτικός Νικηφόρος Κωνσταντίνου μιλούν για το κρίσιμο ζήτημα εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με δεδομένο μάλιστα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 14.806 αποβολές από τα σχολεία

Όλγα Αντωνίου
Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
Οικονομία 11.09.25

«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων

Διάφορες μεθοδεύσεις αποκαλύπτονται με τους δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες δίκες για να αποδείξουν ότι η περιουσία τους δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές
Στεγαστική κρίση 11.09.25

Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων στις φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Με άδεια χέρια οι ενοικιαστές. Τι δηλώνουν στο in εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;
uncategorized 11.09.25

Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;

Όπως φαίνεται, η Αμερική δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει τους φίλους της στον Κόλπο, με την επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ έφερε σε δύσκολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ και εξόργισε την περιοχή

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες
Media 11.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες

Συνταξιούχοι - Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) • Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

Σύνταξη
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
