Κόλαση στο Μεξικό από τη φονική έκρηξη βυτιοφόρου με 50.000 λίτρα αερίου σε πολυσύχναστο δρόμο
Βυτιοφόρο που μετέφερε 50.000 λίτρα αερίου εξερράγη σε πολυσύχναστο δρόμο του Μεξικού, προκαλώντας τον τραυματισμό 57 ανθρώπων, από τους οποίους οι 19 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
- Λουτρό αίματος μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στην Υεμένη - Τουλάχιστον 35 νεκροί και 131 τραυματίες
- Νέες απειλές Νετανιάχου προς το Καταρ: «Οδηγήστε τους τρομοκράτες στη δικαιοσύνη, αλλιώς θα το κάνουμε εμείς»
- Ο ανδρόγυνος, «όμορφος νεαρός» των σονέτων του Σαίξπηρ μόλις αποκαλύφθηκε
- «Το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας τρόμου όλων των εποχών!» Ρεκόρ στα ταμεία για το Κάλεσμα 4
Εκρηξη χθες Τετάρτη βυτιοφόρου το οποίο μετέφερε αέριο σε πολυσύχναστο δρόμο στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας του Μεξικού είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 67 να τραυματιστούν, πολλοί από τους οποίους υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού, ανακοίνωσαν οι αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Το φορτηγό ανατινάχτηκε ενώ βρισκόταν σε ανισόπεδο κόμβο στην Ισταπαλάπα, πυκνοκατοικημένη συνοικία της μεγαλούπολης, σύμφωνα με τον δήμο.
Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης
▶️ #Video | Así fue el momento exacto de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, que dejó un saldo de 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran en estado de gravedad
#PuentedelaConcordia #Iztapalapa #CDMX
📹: C5 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/ez6bzaY3Q0
— La Razón de México (@LaRazon_mx) September 11, 2025
Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα πλησιέστερα νοσοκομεία.
Gas tanker explosion in Mexico City leaves at least 70 injured, many with serious burns.
– 18 vehicles torched in massive fire
– 3 dead, 70 critically injured
– Investigation launched
– Highway closed after deadly incident@Rishabhmpratap joins @Anchoramitaw… pic.twitter.com/kaMzgPOcx9
— TIMES NOW (@TimesNow) September 11, 2025
Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς και κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης. Ηταν πολύ ισχυρή και προκάλεσε τεράστιες φλόγες, ορατές από μεγάλη απόσταση.
Que desorganización total de las “autoridades” del Gobierno de la Ciudad de México.
Nadie sabe qué hacer‼igual que en todo la administración de México 🇲🇽 #Explosión en Iztapalapa #MorenaDestruyendoAMéxico pic.twitter.com/Hd6lLqeSkd
— Elle CiudaDañe (@yoelcortesano) September 10, 2025
Στα πλάνα διακρίνεται γυναίκα με μωρό στην αγκαλιά, με εμφανή εγκαύματα. Σε άλλο στιγμιότυπο εικονίζονται δυο άνδρες με τα ρούχα τους να έχουν εν μέρει καεί και επίσης εγκαύματα. Αλλα βίντεο δείχνουν κόσμο να φεύγει τρομοκρατημένος από το σημείο, με φόντο πελώριες φλόγες.
⚠️ADVERTENCIA- IMÁGENES FUERTES ⚠️
Tras la fuerte explosión de una pipa en Iztapalapa, México, las autoridades informaron que de los 57 heridos, 19 se encuentran en estado grave. pic.twitter.com/nv2otgxeli
— JP+ (@jpmasespanol) September 10, 2025
Τουλάχιστον 18 οχήματα υπέστησαν ζημιές. Για το δυστύχημα διενεργείται έρευνα.
▶️ #Video | El día de hoy a las 14:20 la volcadura, incendio y una #explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, dejó un saldo de 57 personas lesionadas, la jefa de gobierno Clara Brugada (@ClaraBrugadaM) informó que, 19 de ellas se encuentran en estado… pic.twitter.com/6jbgzX6Cv4
— La Razón de México (@LaRazon_mx) September 10, 2025
Το φορτηγό με περίπου 50.000 λίτρα αερίου φαίνεται πως «ανατράπηκε», σύμφωνα με τη δήμαρχο της πόλης του Μεξικού, την Κλάρα Μπρουγάδα.
‼️ EXPLOSIÓN DE PIPA DE TRANSPORTE DE GAS LP EN LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE LA #CONCORDIA🚨
*Fecha:* Miércoles 10 de Septiembre de 2025
*Entidad:* Ciudad de México
*Alcaldía:* Iztapalapa
*Domicilio:* General Ignacio Zaragoza
*No. Ext:* S / N
*Entre Calles:* Siervo de la… pic.twitter.com/VA58u34fr7
— PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) September 10, 2025
Θύμισε τραγωδίες
Κάπου 1,8 εκατ. άνθρωποι ζουν στην Ισταπαλάπα, πρόκειται για μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της χώρας. Συνολικά, ο πληθυσμός της μεξικανικής πρωτεύουσας φθάνει τους 9,2 εκατομμύρια κατοίκους.
#ÚltimaHora | ⚠️Pipa que explotó en Puente de La Concordia, NO CONTABA CON PERMISO VIGENTE para transportar gas, ni póliza de seguro: @SEMARNAT_mx #explosión #ReporterosW vía @lordjames50
Más info: https://t.co/VLC50JNExs pic.twitter.com/MPoUP8ESQu
— W Radio México (@WRADIOMexico) September 11, 2025
Η χθεσινή έκρηξη θύμισε σε πολλούς προηγούμενα δυστυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν φορτηγά που μετέφεραν καύσιμα ή σημειώθηκαν σε υποδομές υδρογονανθράκων.
#Explosión de pipa de gas en el #PuenteDeLaConcordia cerca del #Metro #SantaMarthaAcatitla #Iztapalapa #CDMX reportan 18 heridos, no hay fallecidos servicios de emergencia atienden zona 🚔 🚓 ⚠️ ⛑️ #Mexico #CdVictoria #Tamaulipas #Queretaro #SanLuisPotosi #estadodeméxico #Jalisco pic.twitter.com/8A1ycdigtv
— Héctor O. Villarreal (@HectorVillarri) September 11, 2025
Οπως τον Ιανουάριο του 2019, όταν πυρκαγιά και έκρηξη σε αγωγό στοίχιζε τη ζωή σε 137 ανθρώπους στην Τλαουελίλπαν, στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά).
En Santa Marta Acatitla, Ciudad de México, una explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia dejó a sobrevivientes cubiertos de hollín, sin piel y luchando por recuperarse. El caos reinó con autos quemados y humo espeso, mientras héroes anónimos y autoridades… pic.twitter.com/dgNSdga7aX
— Tiempo Digital (@TiempoDigitalMx) September 10, 2025
Πηγή: ΑΠΕ
- Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;
- Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
- Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μας πάρει τη δουλειά
- «Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
- Πες μου τι ώρα τρως πρωινό να σου πω τι σε περιμένει
- Ζωή στον πλανήτη Άρη; Η απάντηση είναι πιο κοντά από ποτέ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις