Μήνας διαζυγίων είναι για την Ισπανία ο Σεπτέμβριος. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ (όπου ο Μάρτιος ή ο Αύγουστος αποτελούν τους μήνες της… σύγκρουσης), στη χώρα της νότιας Ευρώπης το τέλος του καλοκαιριού είναι… κρίσιμο για τα ζευγάρια.

Το «διαζύγιο ύπνου» ως μια τελευταία ευκαιρία

Τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από το Instituto Nacional de Estadística (INE) και το Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), και δείχνουν εποχιακές διακυμάνσεις στα διαζύγια λόγω διακοπών και εορτών.

Το ποσοστό των διαζυγίων τον Σεπτέμβριο

Το 2024 υπήρξαν 82.991 διαζύγια, 8,2% περισσότερα από το προηγούμενο έτος, με το ποσοστό να αντιπροσωπεύει το 30% του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του INE.

Η Ανδαλουσία, η Καταλονία, η Μαδρίτη και η Βαλένθια βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των διαζυγίων.

Ειδικοί εξηγούν πως αυτή η άνοδος, μετά τις διακοπές, οφείλεται στο γεγονός πως πολλά ζευγάρια περνούν περισσότερο χρόνο μαζί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξεσπούν εντάσεις. Μετά την επιστροφή από τις διακοπές (όταν και επανέρχεται η λειτουργία των δικαστηρίων), ξεκινούν τα… «όργανα».

Η «σπίθα των συγκρούσεων»

Το γεγονός που προκαλεί έκπληξη, ακόμη και στους ειδικούς, είναι ένα από τα ευρήματα για τα αίτια των διαζυγίων: Σχεδόν το 40% όσων χωρίζουν μετά τις διακοπές επισημαίνουν ως την «σπίθα της σύγκρουσης» το ροχαλητό. «Λαμβάνουμε καθημερινά μαρτυρίες από ανθρώπους που έχουν κοιμηθεί στον καναπέ του ξενοδοχείου, στο αυτοκίνητο ή ακόμη και σε ξεχωριστά δωμάτια ενώ ταξιδεύουν ως ζευγάρι», λέει η Δρ Leticia Juan, ιατρική διευθύντρια του Ινστιτούτου Άπνοιας και Ροχαλητού.

Πριν από τον οριστικό χωρισμό, πολλά ζευγάρια δοκιμάζουν το λεγόμενο «διαζύγιο ύπνου» (κοιμούνται σε ξεχωριστά δωμάτια). Η έρευνα αποκάλυψε ότι σχεδόν το 43% των millennials κοιμούνται χωριστά από τον σύντροφό τους, ενώ το 29% των ερωτηθέντων από την AASM ανέφεραν ότι κοιμούνται σε χωριστά κρεβάτια ή υπνοδωμάτια για να αποφύγουν το ροχαλητό.

Επτά στους 10 ανθρώπους (70%) που ροχαλίζουν δεν έχουν επίγνωση των επιπτώσεων στον σύντροφό τους και συνήθως ο σύντροφος είναι αυτός που πηγαίνει στον ειδικό.

Το καλοκαίρι κάθε άλλο παρά ανακουφίζει, αλλά επιδεινώνει τα συμπτώματα: οι ανεμιστήρες και ο κλιματισμός ερεθίζουν τον ρινικό και φαρυγγικό βλεννογόνο, οι εποχιακές αλλεργίες, η αφυδάτωση και η κατανάλωση αλκοόλ επιδεινώνουν το ροχαλητό.