newspaper
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ινδία: Μυστήριο με βρέφος που έθαψαν ζωντανό – Παλεύει για τη ζωή του
Κόσμος 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:40

Ινδία: Μυστήριο με βρέφος που έθαψαν ζωντανό – Παλεύει για τη ζωή του

Ένα κοριτσάκι 20 ημερών που βρέθηκε θαμμένο ζωντανό στο βόρειο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές στην Ινδία παλεύει να επιβιώσει, σύμφωνα με τις αρχές του νοσοκομείου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Spotlight

Ένα βρέφος μόλις είκοσι ημερών βρέθηκε τυχαία στο βόρειο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές στην Ινδία όταν ένας βοσκός, άκουσε πνιχτές κραυγές που προέρχονταν από κάτω από ένα μικρό ύψωμα στο έδαφος.

Όταν πλησίασε, είδε ένα μικροσκοπικό χεράκι να προεξέχει από το χώμα. Αφού ειδοποίησε τους συχωριανούς του, κλήθηκε η αστυνομία, η οποία έσκαψε και έβγαλε το μωρό.

Η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει ποιον υποπτεύεται για το έγκλημα, αλλά παρόμοιες περιπτώσεις εγκατάλειψης και απόπειρας δολοφονίας θηλυκών παιδιών αποδίδονται στην προτίμηση της Ινδίας για τους θυληκούς απογόνους.

Προσπάθεια για να κρατηθεί το κοριτσάκι στη ζωή

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Σαχτζαχανπούρ, στην πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Ινδίας. Το μωρό νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του κρατικού ιατρικού κολεγίου και νοσοκομείου της περιοχής.

Ο διευθυντής του ιατρικού κολεγίου, Δρ Rajesh Kumar, δήλωσε στο BBC ότι το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα, καλυμμένο με λάσπη και με δυσκολία στην αναπνοή, καθώς είχε μπει λάσπη στο στόμα και τα ρουθούνια του.

«Ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, παρουσίαζε σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Είχε δαγκωθεί από έντομα και επίσης από κάποιο ζώο», είπε ο Δρ Kumar.

«Μετά από 24 ώρες είδαμε μια μικρή βελτίωση στην κατάστασή της, αλλά από τότε έχει επιδεινωθεί. Έχει αναπτύξει λοίμωξη», πρόσθεσε.

Ο Δρ Kumar είπε ότι πιστεύει ότι το μωρό βρέθηκε αμέσως μετά την ταφή του, καθώς «τα τραύματά του ήταν φρέσκα».

Μια ομάδα γιατρών, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαστικού χειρουργού, περιθάλπουν το μωρό και προσπαθούν να ελέγξουν τη λοίμωξη, είπε.

«Η πρόγνωση είναι σοβαρή, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το σώσουμε», πρόσθεσε.

Ένας αξιωματικός της αστυνομίας είπε ότι οι προσπάθειές τους να εντοπίσουν τους γονείς του μωρού δεν είχαν ακόμη στεφθεί με επιτυχία.

Η γραμμή βοήθειας για παιδιά της πολιτείας είχε ενημερωθεί για το μωρό, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Η θλιβερή αντιμετώπιση των κοριτσιών στην Ινδία

Η Ινδία είναι γνωστή για το ότι έχει ένα από τα χειρότερα ποσοστά ανισορροπίας μεταξύ των φύλων στον κόσμο.

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δια βίου κοινωνική διάκριση και τα κορίτσια θεωρούνται οικονομικό βάρος, ιδιαίτερα στις φτωχές κοινότητες.

Οι ακτιβιστές λένε ότι η παραδοσιακή προτίμηση για τους γιους έχει ως αποτέλεσμα εκατομμύρια κορίτσια να χάνονται από εμβρυοκτονία και βρεφοκτονία όλα αυτά τα χρόνια.

Αν και τα περισσότερα ανεπιθύμητα θηλυκά έμβρυα αποβάλλονται με τη βοήθεια παράνομων κλινικών, οι περιπτώσεις θανάτωσης κοριτσιών μετά τη γέννηση δεν είναι ασυνήθιστες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

LNG: Τι ψάχνουν στην Ευρώπη Exxon και Chevron

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Αϋπνία: Όταν ο ύπνος λιγοστεύει, ο εγκέφαλος γερνά κατά 3,5 χρόνια!

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη αντίδραση μετά την τριήμερη πτώση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιταλία: Η Ραβέννα με την Παλαιστίνη – Λιμενεργάτες μπλοκάρουν τη φόρτωση κοντέινερ με πυρομαχικά για το Ισραήλ
Ιταλία 18.09.25

«Η Ραβέννα με την Παλαιστίνη» - Λιμενεργάτες μπλοκάρουν τη φόρτωση κοντέινερ με πυρομαχικά για το Ισραήλ

Παρόμοια μέτρα για τον αποκλεισμό αποστολών όπλων προς το Ισραήλ έχουν ληφθεί από λιμενεργάτες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Σουηδία

Σύνταξη
Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη
Πρώην σύζυγος αποκαλύπτει 18.09.25

Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη

Μια υπόθεση εξαφάνισης στην Κρήτη, αναζωπυρώνεται μετά από δύο δεκαετίες, φέρνοντας ξανά την ελπίδα για δικαιοσύνη και την οδύνη της απώλειας του νεαρού Στίβεν Κουκ

Σύνταξη
Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του
Άδοξο τέλος 18.09.25

Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του

Το χρυσό βραχιόλι του φαραώ έκλεψε από το Μουσείο του Καΐρου μια συντηρήτρια, που το πούλησε σε κοσμηματοπώλη. Εκείνος το έδωσε σε χυτήριο, όπου το έλιωσαν μαζί με άλλα χρυσά αντικείμενα.

Σύνταξη
Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής
Μία νέα προσέγγιση 18.09.25

Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής

Ανά τα χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά με την προέλευση και τις ρίζες του ρατσισμού. Και όλες οι έρευνες ξεκινούν από το ίδιο απλό ερώτημα: Τι είναι τελικά ο ρατσισμός;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη», δηλώνει ο Μπαχτσελί
Τουρκία 18.09.25

«Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη», δηλώνει ο Μπαχτσελί

Οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι τα ισραηλινά φράγματα αποτελούν μέρος της πολιτικής απομόνωσης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τα παλαιστινιακά εδάφη. Η Τουρκία δηλώνει πως δεν θα το αφήσει να περάσει

Σύνταξη
Αλβανία: Χάος στο κοινοβούλιο για την… Ντιέλα – Πέταξαν το Σύνταγμα στον Εντι Ράμα
Κόσμος 18.09.25

Χάος στο αλβανικό κοινοβούλιο για την... Ντέλια - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Εντι Ράμα

Εξοργισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης πέταξαν βιβλία του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής προς τον πρωθυπουργό Εντι Ράμα αλλά και μπουκάλι με νερό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίασης για 15 λεπτά.

Σύνταξη
Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν
«Επίσκεψη ευγένειας» 18.09.25

Ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ είχε «μυστική συνάντηση» με τον Ερντογάν – Τι συζήτησαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος συναντήθηκε «κρυφά» με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο «μενού» φαίνεται να ήταν η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό πρόεδρο –ίσως η Γάζα.

Σύνταξη
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες
Λιτότητα εν όψει 18.09.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 – Υψηλός δανεισμός και αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Λίγο πριν λήξει το έτος ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της γερμανικής κυβέρνησης για το 2025. Προβλέπει αυξημένο δανεισμό και ενίσχυση των δαπανών για την άμυνα, αλλά και για την απασχόληση.

Σύνταξη
«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία
Εποχή της οθόνης 18.09.25

«Πήγαινε να αγγίξεις γρασίδι»: Πώς η Gen Z σταμάτησε να βγαίνει έξω και γιατί αυτό έχει σημασία

Καθώς μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι όλο και περισσότεροι Gen Z μένουν κλεισμένοι στο σπίτι για μέρες, γίνεται πιο κατανοητό γιατί παρατηρούμε μαζική επιδείνωση της ψυχικής υγείας και άνοδο της «εποχής της οργής»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης
Μπαίνουν κανόνες 18.09.25

Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης

Η νομοθεσία στην Ιταλία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών και επιβάλλει ποινές φυλάκισης για την επιβλαβή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο
«Θάλασσα φιλίας» 18.09.25

Τουρκία και Αίγυπτος κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Κοινή ναυτική άσκηση που θα πραγματοποιήσουν Τουρκία και Αίγυπτος 22-26 Σεπτεμβρίου στην ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύνταξη
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου
WSJ 18.09.25

«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει αρκετά ώστε να κάνει κάτι για αυτό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Γαλλία: Πάνω από ένα εκατομμύριο στους δρόμους – Ξεπέρασαν σε όγκο τις συγκεντρώσεις του 2023
Το in στο Παρίσι 18.09.25 Upd: 21:05

Πάνω από ένα εκατομμύριο Γάλλοι στους δρόμους - Ξεπέρασαν σε όγκο τις συγκεντρώσεις του 2023

Οι εργατικές συνομοσπονδίες στη Γαλλία αντιδρούν στον προϋπολογισμό λιτότητας -Ξεπέρασαν σε μαζικότητα οι διαδηλώσεις τις ιστορικές κινητοποιήσεις του 2023.

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι
Champions League 18.09.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γαλατασαράι για την 1η αγωνιστική του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ
Champions League 18.09.25

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
«Ας φύγουμε πριν έρθει η αστυνομία» – Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για μια από τις πιο εμβληματικές του σκηνές
The Rocky Steps 18.09.25

«Ας φύγουμε πριν έρθει η αστυνομία» – Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για μια από τις πιο εμβληματικές του σκηνές

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, μια από τις πιο θρυλικές σκηνές της ταινίας «Rocky» γυρίστηκε από ένα καπρίτσιο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
Champions League 18.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
Champions League 18.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ο Μπιορν Μποργκ σε τένις με το θάνατο – Ναρκωτικά, ανακοπή, καρκίνος – «Συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω»
Αυτοβιογραφία 18.09.25

Ο Μπιορν Μποργκ σε τένις με το θάνατο – Ναρκωτικά, ανακοπή, καρκίνος – «Συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω»

Ο αστέρας του τένις Μπιορν Μποργκ αποκαλύπτει στη συγκλονιστική αυτοβιογραφία του Heartbeats τα σκοτεινά κεφάλαια μιας ζωής που έμοιαζε με ένα αγώνα τένις με το θάνατο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Η Ραβέννα με την Παλαιστίνη – Λιμενεργάτες μπλοκάρουν τη φόρτωση κοντέινερ με πυρομαχικά για το Ισραήλ
Ιταλία 18.09.25

«Η Ραβέννα με την Παλαιστίνη» - Λιμενεργάτες μπλοκάρουν τη φόρτωση κοντέινερ με πυρομαχικά για το Ισραήλ

Παρόμοια μέτρα για τον αποκλεισμό αποστολών όπλων προς το Ισραήλ έχουν ληφθεί από λιμενεργάτες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Σουηδία

Σύνταξη
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη
Πρώην σύζυγος αποκαλύπτει 18.09.25

Υπόθεση που πάγωσε στον χρόνο: 20 χρόνια μετά, ένα email αναβιώνει την δολοφονία του Στίβεν Κουκ στην Κρήτη

Μια υπόθεση εξαφάνισης στην Κρήτη, αναζωπυρώνεται μετά από δύο δεκαετίες, φέρνοντας ξανά την ελπίδα για δικαιοσύνη και την οδύνη της απώλειας του νεαρού Στίβεν Κουκ

Σύνταξη
Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του
Άδοξο τέλος 18.09.25

Αίγυπτος: Σε χυτήριο κατέληξε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη – Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή του

Το χρυσό βραχιόλι του φαραώ έκλεψε από το Μουσείο του Καΐρου μια συντηρήτρια, που το πούλησε σε κοσμηματοπώλη. Εκείνος το έδωσε σε χυτήριο, όπου το έλιωσαν μαζί με άλλα χρυσά αντικείμενα.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι
On Field 18.09.25

Το μήνυμα του Μέντι για το ντέρμπι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έδωσε το σύνθημα στους παίκτες του για την κυριακάτικη αναμέτρηση με τους «πράσινους», ζητώντας συγκεκριμένα πράγματα από τους «ερυθρόλευκους»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το «πακέτο ΔΕΘ» δεν απέδωσε – Δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής
Μαζική αποδοκιμασία 18.09.25

Το «πακέτο ΔΕΘ» δεν απέδωσε – Δημοσκόπηση κόλαφος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη – Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν «γύρισαν το κλίμα» υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι
Μπάσκετ 18.09.25

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική ομάδα μπάσκετ για το γλέντι

Απο το… viral video στη Θεσσαλονίκη για την αφοσίωση του στην εθνική ομάδα, στο ποσό των 100.000 ευρώ που φέρεται να ζήτησε για το γλέντι της μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket! Ναι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σύνταξη
Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής
Μία νέα προσέγγιση 18.09.25

Από πού έρχεται ο ρατσισμός; Τα ψυχολογικά αίτια πίσω από την μάστιγα της εποχής

Ανά τα χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά με την προέλευση και τις ρίζες του ρατσισμού. Και όλες οι έρευνες ξεκινούν από το ίδιο απλό ερώτημα: Τι είναι τελικά ο ρατσισμός;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη», δηλώνει ο Μπαχτσελί
Τουρκία 18.09.25

«Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη», δηλώνει ο Μπαχτσελί

Οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι τα ισραηλινά φράγματα αποτελούν μέρος της πολιτικής απομόνωσης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τα παλαιστινιακά εδάφη. Η Τουρκία δηλώνει πως δεν θα το αφήσει να περάσει

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
Champions League 18.09.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

LIVE: Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο