Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 23:52
Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης – Είχε σκοτώσει πεθερό, πεθερά και αδελφή της συζύγου του
Κόσμος 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:10

Φλόριντα: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης – Είχε σκοτώσει πεθερό, πεθερά και αδελφή της συζύγου του

Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στη Φλόριντα αφού είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία των γονιών και της αδελφής της συζύγου του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ανδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία το 1990 του πεθερού, της πεθεράς και αδελφής της συζύγου του εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ (στη φωτογραφία από Florida Department of Corrections, επάνω, ο εκτελεσθείς Ντέιβιντ Πίτμαν).

Εκτός από τις δολοφονίες των γονιών και της κουνιάδας του, πυρπόλησε το αυτοκίνητό της και το σπίτι τους

Ο Ντέιβιντ Πίτμαν, 63 ετών, είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών το 1991, επειδή μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον Κλάρενς και την Μπάρμπαρα Νόουλς, τους γονείς της εν διαστάσει συζύγου του, καθώς και την αδελφή της, την Μπόνι Νόουλς.

Κρίθηκε ακόμη ένοχος για την πυρπόληση του σπιτιού τους και την κλοπή του αυτοκινήτου της Μπόνι Νόουλς, που επίσης πυρπόλησε.

Θανατώθηκε στις 18:12 (τοπική ώρα· στη 01:12 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισαν οι αρχές.

Η υπεράσπιση επιχειρηματολόγησε – μάταια – πως είχε νοητική υστέρηση και κατά συνέπεια δεν έπρεπε να εκτελεστεί.

Η εκτέλεσή του, με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες, είναι η 31η που προχώρησε από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Οι 12 έχουν γίνει στη Φλόριντα.

«Ρεκόρ» εκτελέσεων

Πρόκειται ήδη για τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στη χώρα από το 2014, όταν είχαν γίνει 35.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις το 2025 στη χώρα έγιναν με θανατηφόρα ένεση (26). Τρεις – δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα – έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου».

Και δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, μέθοδος που είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Αλλες τρεις –Καλιφόρνια, Ορεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Πάουελ: Η διπλή εντολή και η μείωση ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Μητσοτάκης: «Βάφτισε» τις φοροελαφρύνσεις αυξήσεις μισθών

Πενσιλβάνια: 3 αστυνομικοί νεκροί και 2 βαριά τραυματισμένοι από πυρά – Νεκρός και ο δράστης
Πενσιλβάνια 18.09.25

Νεκρός ο δράστης της δολοφονίας 3 αστυνομικών

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (...) τρία θανάσιμα» στην Πενσιλβάνια προτού ο δράστης της επίθεσης δεχτεί τις σφαίρες των αστυνομικών και πέσει νεκρός.

Σύνταξη
Γάζα: «Λες κι είμαστε στην κόλαση — αν και η κόλαση μάλλον θα ήταν πιο ευσπλαχνική»
Γάζα 18.09.25

«Κοστίζει λιγότερο να πεθάνεις»

Οι ισραηλινές δυνάμεις διέταξαν τους Παλαιστινίους να φύγουν από την πόλη της Γάζας, αλλά η Ουμ Αχμεντ Γιούνις, 44 ετών, λέει πως δεν έχει χρήματα για να μεταφέρει την οικογένειά της...

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που περιλαμβάνει και πυρηνικά όπλα
Μέση Ανατολή 18.09.25

Σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας Σαουδικής Αραβίας - Πακιστάν και με... πυρηνικά

«Επίθεση εναντίον του Πακιστάν ή της Σαουδικής Αραβίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των δύο χωρών», προβλέπει η αμοιβαία αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν οι δυο χώρες.

Σύνταξη
Πολωνία: Παραδέχονται επίσημα ότι το σπίτι χτυπήθηκε από πολωνικό πύραυλο και όχι από ρωσικό drone
Επίσημη παραδοχή 18.09.25

Το παραμύθι... με το ρωσικό drone που έγινε πολωνικός πύραυλος

Η είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου ότι ένα σπίτι επλήγη στην Πολωνία από ρωσικό drone δεν ήταν και τόσο... ακριβής, αφού αποκαλύπτεται επίσημα, πλέον, ότι επρόκειτο για πολωνικό πύραυλο.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 18.09.25

Οργή για τον θάνατο νοσηλευτή από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους παλαιστίνιους συναδέλφους μας», αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή τους από ισραηλινή επιδρομή.

Σύνταξη
Times: Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης
Κόσμος 17.09.25

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Σύνταξη
Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί
Κόσμος 17.09.25

Η Γαλλία σε αναβρασμό: Η απεργία της 18ης Σεπτεμβρίου δοκιμάζει την αντοχή της κυβέρνησης Λεκορνί

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα εκτεταμένων διαδηλώσεων στη Γαλλία, ενώ επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών σε μια κρίσιμη στιγμή για την πολιτική σταθερότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;
Έχει πολλούς λόγους 17.09.25

Γιατί ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία;

Ακόμη και ο πιο φιλικός προς τη Ρωσία πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός που απαιτούν οι στρατηγικοί υπολογισμοί του Βλαντίμιρ Πούτιν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»
Πλήρης λογοκρισία 17.09.25

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν το ίντερνετ στο Αφγανιστάν για να «αποτρέψουν την ανηθικότητα»

Οι Ταλιμπάν περιορίζουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τώρα και το διαδίκτυο, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ίδιες πλατφόρμες για να διαδώσουν τα δικά τους μηνύματα

Σύνταξη
To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη
Κόσμος 17.09.25

To in στο Παρίσι: Η Πλατεία της Δημοκρατίας πλημμύρισε με συνθήματα για την Παλαιστίνη

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, μετατρέποντάς την σε σκηνή έντονου πολιτικού συμβολισμού με επίκεντρο το παλαιστινιακό ζήτημα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Ρωμανός Λιούτας
«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση
Τα πιθανά σενάρια 17.09.25

«Φτερά» έκανε το χρυσό βραχιόλι του φαραώ Αμενεμόπη από το Μουσείο του Καΐρου – Τεράστια κινητοποίηση

Χρυσό βραχιόλι, ηλικίας 3.000 ετών, «εξαφανίστηκε» από το Μουσείο του Καΐρου. Φέρεται ότι ανήκε σε έναν φαραώ της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου και εκφράζονται φόβοι ότι έχει ήδη βγει από τη χώρα.

Σύνταξη
Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»
«Θερμή» υποδοχή 17.09.25

Μεγαλειώδης διαδήλωση στον Λονδίνο – «Τραμπ, δεν είσαι ευπρόσδεκτος»

Συνθήματα κατά του Τραμπ, παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ. Όλα καταδίκαζαν τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα, το μεταναστευτικό, αλλά και τις ρατσιστικές θέσεις του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
