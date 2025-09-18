Πρόκριση στην επόμενη φάση του Carabao Cup για τη Σουόνσι (vid)

Αν και ήταν μπροστά στο σκορ με 1-2 ως το 90+3′ η Νότιγχαμ Φόρεστ είδε τη γηπεδούχο Σουόνσι (αγωνίζεται στην Championship) να σκοράρει δις στις καθυστερήσεις και με 3-2 να παίρνει εκείνη την πρόκριση για τον 4ο γύρο του Carabao Cup.

Η Νότιγχαμ, η οποία αγωνίστηκε με αλλαγές, αλλά είχε πολύ καλή εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος, προηγήθηκε με 2-0 από το πρώτο ημίχρονο χάρη στα δύο γκολ του Βραζιλιάνου Ιγκόρ Ζεσούς, στο 15′ και το 45+1′ δείχνοντας πως έχει πάρει προβάδισμα ασφαλείας. Οι Ουαλοί όμως αντέδρασαν μειώνοντας αρχικά σε 1-2 στο 68ο λεπτό με τον Μπέρζες, ενώ ολοκλήρωσαν την ανατροπή τους στον έξτρα χρόνο όπως αναφέρουμε και πιο πάνω.

Συγκεκριμένα πρώτα στο 93ο λεπτό ο Βιπότνικ ισοφάρισε σε 2-2 (σκορ που θα έστελνε την αναμέτρηση στα πέναλτι) και εν συνεχεία, κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Μπέρζες σκόραρε για δεύτερη φορά κάνοντας το 3-2 για τη Σουόνσι που την «έστειλε» στην επόμενη φάση.

Σουόνσι (Σίχαν): Φίσερ, Κέι, Σάμουελς (63′ Τιμόν), Μπέργκες, Κάσεϊ, Φράνκο (63′ Γουίντελ), Γκάλμπρεϊθ, Έομ, Χεντιλάζιο (63′ Ρόναλντ), Γιαλκουγιέ (86′ Κάλεν) και Ιντά (79′ Βιπότνικ).

Νότιγχαμ Φόρεστ (Ποστέκογλου): Βίκτορ, Σαβόνα, Μπολί, Μοράτο (46′ Κούνια), Ζιντσένκο, Λουίζ (62′ Γκιμπς Γουάιτ), Γέιτς, Μπάκουα (62′ Χάντσον Οντόι), Χάτσινσον, ΜακΑτί (84′ Σανγκαρέ) και Ιγκόρ Ζεσούς (46′ Καλιμουέντο).