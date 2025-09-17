Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Athens Kallithea
Με τους Ντέσερς και Ταμπόρδα βασικούς ξεκινά ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Athens Kallithea για τον Κύπελλο Ελλάδος Betsson. Δείτε τις επιλογές του Δημήτρη Κοροπούλη.
- Ανησυχία στην Κεφαλονιά λόγω συνεχών σεισμικών δονήσεων – Νέος σεισμός 3,2 Ρίχτερ
- Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας έπεσε 14χρονη από 25χρονο – Τον γνώρισε στο διαδίκτυο
- Καπνιστές μούμιες στην Ασία ίσως είναι οι αρχαιότερες του κόσμου
- Εκοιμήθη ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης – Είχε επιβαρυμένη υγεία
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Athens Kallithea στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (17:30), στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Ο υπηρεσιακός προπονητής των «πρασίνων» Δημήτρης Κοροπούλης, έκανε γνωστή την ενδεκάδα που θα παραταχθεί στη «Λεωφόρο», οποίος προχώρησε σε rotation ενόψει και του Κυριακάτικου ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.
Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Μλαντένοβιτς και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Γεντβάι να είναι το δίδυμο των στόπερ. Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Σιώπης, Μπρέγκου και Ταμπόρδα, με τους Ζαρουρί και Τετέ στα «φτερά» της επίθεσης και τον Ντέσερς στη γραμμή κρούσης.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:
Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου, Ταμπόρδα, Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τουμπά, Φικάι, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τζούρισιτς, Μπόκος, Νίκας.
- Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1: Καθαρισε ο Πιερό για την Ένωση
- Συνθήματα κατά του Αλαφούζου στη Λεωφόρο
- LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
- LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
- Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Βήμα πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με πέναλτι του Μορόν (vid)
- «Μοιρασιά» για Κηφισιά και Αστέρα (1-1)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις