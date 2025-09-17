Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Athens Kallithea

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Athens Kallithea στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (17:30), στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο υπηρεσιακός προπονητής των «πρασίνων» Δημήτρης Κοροπούλης, έκανε γνωστή την ενδεκάδα που θα παραταχθεί στη «Λεωφόρο», οποίος προχώρησε σε rotation ενόψει και του Κυριακάτικου ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Μλαντένοβιτς και Κώτσιρα στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Γεντβάι να είναι το δίδυμο των στόπερ. Στην μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Σιώπης, Μπρέγκου και Ταμπόρδα, με τους Ζαρουρί και Τετέ στα «φτερά» της επίθεσης και τον Ντέσερς στη γραμμή κρούσης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου, Ταμπόρδα, Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τουμπά, Φικάι, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τζούρισιτς, Μπόκος, Νίκας.