«Μοιρασιά» για Κηφισιά και Αστέρα (1-1)

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα σε Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Κύπελλο Ελλάδος, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 1-1.

Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να είναι εκείνοι που προηγήθηκαν και τους γηπεδούχους να φέρνουν την αναμέτρηση σε ισορροπία στο δεύτερο μέρος.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τον Αστέρα Τρίπολης που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 30ο λεπτό της συνάντησης με δράστη τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη που έκανε το 1-0. Σκορ με το οποίο οι δύο αντίπαλοι πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Κηφισιά ανέβασε την απόδοσή της, όπως ήταν λογικό αφού έψαχνε το γκολ, και κατάφερε πάρει αυτό που ήθελε. Στο 70′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, ο Άντριους Τετέι ανέλαβε την ευθύνη και δεν λάθεψε για το τελικό 1-1.

Οι συνθέσεις

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Μπότια, Πέτκοφ, Σμπώκος, Έμπο, Ντίας, Κωνσταντακόπουλος, Εσκιβέλ, Τζίμας, Χριστόπουλος, Μούσιολικ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Αλμύρας, Κετού, Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου, Νίκο.