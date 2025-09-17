Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα: Σπάνια διεθνώς, αυξημένη στην Ελλάδα
Υγεία 17 Σεπτεμβρίου 2025

Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα: Σπάνια διεθνώς, αυξημένη στην Ελλάδα

Αυτοάνοσο ηπατικό νόσημα, χρειάζεται ευαισθητοποίηση του προσωπικού γιατρού για έγκαιρη διάγνωση.

Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Spotlight

Ανεξήγητη κούραση και έντονη φαγούρα που αυξάνεται τη νύχτα και μπορεί να φτάσει μέχρι και αυτοτραυματισμό, είναι δύο βασικά συμπτώματα της πρωτοπαθούς χολικής χολαγγειίτιδας.

Πρόκειται για ένα σπάνιο, αυτοάνοσο νόσημα που πλήττει το συκώτι, καθώς καταστρέφει αργά, αλλά σταθερά τους χοληφόρους πόρους. Η βλάβη ξεκινά με χολόσταση, βάζοντας «εμπόδια» στη χολή να ακολουθήσει τη ροή της στο πεπτικό σύστημα, προκαλεί φλεγμονή και σταδιακά παρατηρείται ίνωση στο ήπαρ.

Η νόσος προτιμά κυρίως τις γυναίκες σε ποσοστό 90%, αν και τελευταία αυξάνονται οι περιπτώσεις προσβολής σε άνδρες.

Παρότι δεν υπάρχει οριστική θεραπεία της νόσου, η έγκαιρη διάγνωσή της και η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων καθυστερεί σημαντικά την εξέλιξη, αποτρέποντας την κίρρωση του ήπατος.

Όμως, απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση, είναι η ευαισθητοποίηση των γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε να παραπέμπουν στον ηπατολόγο τους ασθενείς, οι οποίοι παρουσιάζουν ανεξήγητα αυξημένες τιμές ηπατικών ενζύμων ή αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων.

Για την ασθένεια, μίλησαν στο in.gr με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα πρωτοπαθούς χολικής χολαγγειίτιδας ο διευθυντής της Γ΄ Παθολογικής κλινικής και της αντίστοιχης ηπατολογικής μονάδας του Ευαγγελισμού Βασίλειος Σεβαστιανός και η επιμελήτρια της κλινικής, ηπατολόγος Ελένη Γελαδάρη.

Οι δύο ειδικοί, ανέφεραν ότι η Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα (PBC) είναι μια χρόνια, αυτοάνοση, χολοστατική ηπατική νόσος που χαρακτηρίζεται από προοδευτική καταστροφή των μικρών και μεσαίου μεγέθους ενδοηπατικών χοληφόρων πόρων λόγω ανοσολογικής δυσρρύθμισης. Η καταστροφή των χολαγγειοκυττάρων οδηγεί σε χολόσταση, φλεγμονή και σταδιακή ανάπτυξη ίνωσης του ήπατος, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση και τελικά σε ηπατική ανεπάρκεια αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Σπάνια νόσος

Η νόσος θεωρείται σχετικά σπάνια, όμως ο επιπολασμός της αυξάνεται διεθνώς. Όμως στην Ελλάδα, πέραν της αυξητικής πορείας της νόσου, παρατηρούνται ποσοστά πολλαπλάσια του συνήθους, σύμφωνα με επιδημιολογική μελέτη από τη Θεσσαλία.

Παγκοσμίως, ο μέσος επιπολασμός είναι περίπου 15 ανά 100.000 άτομα (ποσοστό που συναντάται και στην Ευρώπη), με τα υψηλότερα ποσοστά να εντοπίζονται στη Βόρεια Αμερική (περίπου 22/100.000 άτομα). Στην Ασία, ο υψηλότερος επιπολασμός καταγράφεται στην Ιαπωνία.

Η επίπτωση είναι περίπου 2 – 3 νέα περιστατικά ανά 100.000 άτομα/έτος, ανάλογα με την περιοχή (στη Β. Αμερική περίπου 3/100.000 κατ΄ έτος, στην Ευρώπη περίπου 2/100.000 κατ΄ έτος).

Στην Ελλάδα, η σχετική μελέτη από τη Θεσσαλία ανέδειξε επιπολασμό 582 ανά 1.000.000 (δηλ. περίπου 58/100.000), με ορισμένες περιοχές να υπερβαίνει τα 800/1.000.000. Παρατηρήθηκε ιδιαίτερη γεωγραφική συγκέντρωση σε περιοχές με ανθρακωρυχεία και θερμοηλεκτρικούς σταθμούς.

Ποιους προσβάλλει

Η πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα προσβάλλει κυρίως γυναίκες μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, συνηθέστερα μεταξύ 50ής και 60ής δεκαετίας της ζωής.

Αν και περίπου 90% των περιπτώσεων αφορά γυναίκες, το ποσοστό στους άνδρες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, στους άνδρες, η νόσος συχνά εμφανίζεται σε πιο προχωρημένο στάδιο, με χειρότερη πρόγνωση.

Σχεδόν οι μισοί ασθενείς (μέχρι το 43,6%) μπορεί να είναι μην έχουν συμπτώματα κατά τη διάγνωση, ενώ ένα ποσοστό 16% κατά τη διάγνωση έχει ήδη κίρρωση ήπατος.

Στη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών (96,5%) ανιχνεύονται αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA), ενώ ειδικά αντιπυρηνικά αντισώματα για την PBC εντοπίζονται περίπου στο 13,7%. Τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φυλή των ασθενών και τη χώρα στην οποία ζουν.

Δρ. Βασίλειος Σεβαστιανός, Παθολόγος Ηπατολόγος, Συντονιστής Διευθυντής της Γ’ Παθολογικής Κλινικής και της Ομώνυμης Ηπατολογικής Μονάδας, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”

Συμπτώματα

Η PBC μπορεί να είναι ασυμπτωματική για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα πιο συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Κόπωση. Αποτελεί το πιο συχνό και πιο εξουθενωτικό σύμπτωμα που επηρεάζει το 25-80% των ασθενών.  Δεν σχετίζεται απαραίτητα με τη βαρύτητα της νόσου και είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας (κατάθλιψη, διαταραχή ύπνου, δυσλειτουργία του αυτονόμου νευρικού συστήματος).

Κνησμό. Παρατηρείται στο ~20–70% των ασθενών. Μπορεί να προηγείται άλλων εκδηλώσεων κατά μήνες ή χρόνια και να είναι έντονος, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής.

Ασυμπτωματική χολόσταση. Περίπου το 50-60% των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί κατά τη διάγνωση, με ανωμαλίες μόνο στις βιοχημικές εξετάσεις.

Μπορούν να συνυπάρχουν άλλα συμπτώματα όπως, δυσφορία ή άλγος στο δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλίας, σύνδρομο Sicca (ξηροφθαλμία, ξηροστομία), καταθλιπτικά συμπτώματα και γνωσιακή δυσλειτουργία, ίκτερος σε προχωρημένα στάδια, δερματικές βλάβες όπως ξανθελάσματα, συμπτώματα από επιπλοκές κίρρωσης σε προχωρημένα στάδια (ασκίτης, κιρσορραγία, ηπατική εγκεφαλοπάθεια). Θυρεοειδοπάθεια καταγράφεται στο 5-24% των περιπτώσεων, ενώ μεταβολική οστική νόσος (οστεοπόρωση/οστεοπενία) στο 30-50%.

Πότε χρειαζόμαστε ειδικό

Οι ασθενείς με PBC συνήθως κινητοποιούνται για αναζήτηση ιατρικής φροντίδας όταν εμφανιστούν α) έντονα ενοχλητικά συμπτώματα όπως επίμονος κνησμός (φαγούρα), που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός ειδικά τη νύχτα, κόπωση που δεν εξηγείται από άλλες αιτίες, συμπτώματα συνδρόμου sicca (ξηροφθαλμία, ξηροστομία) ή πόνοι στις αρθρώσεις ή στα οστά.

Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, συμπτώματα που απορρέουν από εξέλιξη σε κίρρωση (ίκτερος, ασκίτης, αιμορραγία κιρσών οισοφάγου) και όταν τυχαία διαπιστωθούν ανωμαλίες των εργαστηριακών εξετάσεων. Συχνά η διάγνωση γίνεται σε ασυμπτωματικά άτομα όταν σε προληπτικό έλεγχο εμφανίζεται, αυξημένη αλκαλική φωσφατάση (ALP) ή/και χολερυθρίνη και θετικά αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA).

Η διάγνωση και η μακροχρόνια διαχείριση της PBC γίνεται από ηπατολόγο. Συνιστάται η παραπομπή σε εξειδικευμένες μονάδες για, σταδιοποίηση και εκτίμηση του κινδύνου, έναρξη και παρακολούθηση θεραπείας, διαχείριση συμπτωμάτων και επιπλοκών.

Στην πράξη, η έγκαιρη παραπομπή εξαρτάται από την εξοικείωση του προσωπικού/οικογενειακού γιατρού με τα πρώιμα σημεία και συμπτώματα της PBC.

Επισημαίνεται η ανάγκη εκπαίδευσης των ιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ώστε να αναγνωρίζουν την ανεξήγητη αύξηση της ALP, την  παρουσία AMA ή των επιμόνων χολοστατικών ευρημάτων και να παραπέμπουν άμεσα σε ειδικό. Σήμερα υπάρχουν ακόμη εμπόδια που προέρχονται από την έλλειψη ενημέρωσης για τη νόσο, την υποεκτίμηση των συμπτωμάτων (π.χ. κόπωση, κνησμός) και τη χαμηλή κλινική υποψία όταν δεν υπάρχει ίκτερος.

Δρ. Eλένη Γελαδάρη, Παθολόγος Ηπατολόγος, Επιμελήτρια της Γ’ Παθολογικής Κλινικής και της Ομώνυμης Ηπατολογικής Μονάδας, ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός

Πρόγνωση

Με έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία, πολλοί ασθενείς με PBC έχουν καλή μακροχρόνια πρόγνωση και χαμηλό κίνδυνο ηπατικής ανεπάρκειας.

Στους παράγοντες κακής πρόγνωσης περιλαμβάνονται το προχωρημένο στάδιο κατά τη διάγνωση, το ανδρικό φύλο (συχνά εμφανίζουν πιο προχωρημένη νόσο και χειρότερη πρόγνωση),  η υψηλή χολερυθρίνη, ALP, AST με χαμηλή λευκωματίνη, η παρουσία συνοδών αυτοάνοσων ηπατοπαθειών ή και επιβαρυντικών περιβαλλοντικών παραγόντων.

Δυσκολίες στη διάγνωση

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάγνωση μπορεί να γίνει χωρίς βιοψία ήπατος, εφόσον υπάρχουν τυπικά βιοχημικά και ορολογικά ευρήματα. Συνδυάζονται  εργαστηριακές, ορολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις, ενώ βιοψία ήπατος διενεργείται μόνο όταν η διάγνωση παραμένει ασαφής. Δυσκολίες στη διάγνωση προκύπτουν σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, AMA-αρνητικές περιπτώσεις, συνύπαρξη επικαλύψεων με άλλες νόσους, καθώς και όταν υπάρχει ανάγκη αποκλεισμού άλλων αιτιών χολόστασης.

Θεραπεία

Η θεραπεία της PBC βασίζεται σε μια σταδιακή, εξατομικευμένη προσέγγιση με στόχο την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, την πρόληψη επιπλοκών και την αντιμετώπιση συμπτωμάτων. Η θεραπεία της PBC ξεκινά με ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA) και ακολουθεί προσθήκη PPAR αγωνιστών (Ελαφιμπρανόρη και Σελαδελπάρη] που βελτιώνουν τα επίπεδα της ALP και μειώνουν τον κνησμό, σε μη ανταποκρινόμενους. Ενσωματώνει επίσης συμπτωματική αγωγή για τον κνησμό και άλλα συμπτώματα, ενώ σε τελικό στάδιο μπορεί να συμπεριλάβει ακόμη και τη μεταμόσχευση ήπατος. Οι νεότερες στρατηγικές που έχουμε πλέον στην διάθεση μας, εστιάζουν σε συνδυασμούς φαρμάκων και στοχευμένες θεραπείες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Υγεία
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες
Έρευνα ΠΟΥ 15.09.25

Η υγειονομική φτώχεια – Τι είναι οι «καταστροφικές δαπάνες υγείας» που αντιμετωπίζει ο ένας στους δέκα Έλληνες

Το 10% του πληθυσμού της Ελλάδας και το 32% των φτωχότερων νοικοκυριών αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας. Τι αποκαλύπτει έρευνα Ελλήνων επιστημόνων για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Συναγερμός μετά την κατάργησή τους στις ΗΠΑ
«Η ανησυχία είναι μεγάλη» 15.09.25

Συναγερμός μετά την κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών στις ΗΠΑ

Οι επιδημικές εξάρσεις που αναμένονται και γιατί δεν θα περιοριστούν εντός των ΗΠΑ - «Μια πιθανή παύση θα μας πήγαινε δεκαετίες πίσω, καταγράφοντας πολλά θύματα και αναπήρους από τις επιδημίες»

Μάρθα Καϊτανίδη
Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
Υγεία 14.09.25

Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας

Έχετε δει τον άνθρωπο με το καπέλο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Hat Man, την φιγούρα που εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης
Υγεία 13.09.25

Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης

Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει γενετικούς και γονιδιακούς παράγοντες, ενός ή και των δύο γονέων, που σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς είναι να δυνατό να ευθύνονται για τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.

Σύνταξη
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Εξετάσεις από νωρίς 12.09.25

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν
Κόσμος 10.09.25

Η Ελλάδα στον πάτο της ΕΕ σε αριθμό εργαζομένων στην Υγεία – Ποιες χώρες πρωτοστατούν

Μια νέα μελέτη της Eurostat δείχνει ότι η Ιρλανδία έχει τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευτών ανά ασθενή στην ΕΕ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας είναι γυναίκες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία
Εκσυγχρονισμός 09.09.25

Ψίχουλα στο Ταμείο για φάρμακα καινοτομίας – Αργούν τα ΦΥΚ στα φαρμακεία

Μόλις 50 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το ταμείο καινοτομίας επί κλειστών προυπολογισμών 1,4 δις. ευρώ, όταν το μνημονιακό 2018 είχαν δοθεί επιπλέον 30 από τα 83 εκατ. ευρώ

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»
«Οριακά ρατσιστική» 17.09.25

Ιστορική γκάφα Κάλας για συμμετοχή Ρωσίας και Κίνας στον Β’ ΠΠ – «Η χειρότερη απάντηση…»

Πρώην επίτροπος της Κομισιόν δεν μπόρεσε να κρατήσει την απογοήτευσή του με τις απόψεις της Κάγια Κάλας, που θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας από την Πέμπτη 18/09
Ελλάδα 17.09.25

Χαλάει ο καιρός από αύριο - Ισχυροί άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνει η ανάπτυξη πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από τα Βαλκάνια, με ισχυρούς βορείους ανέμους, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύνταξη
Πάφος: Ποιος είναι ο άνδρας στο έμβλημα της κυπριακής ομάδας (pics)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Ποιος είναι ο άνδρας που απεικονίζεται στο έμβλημα της Πάφου (pics)

Η Πάφος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο έμβλημα που απεικονίζει έναν άνδρα. Ποιο είναι το πρόσωπο που αποτελεί κεντρική φιγούρα στο σήμα της αντιπάλου του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του Champions League;

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Παναιτωλικός – Άρης. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 17.09.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο χωριό Αρνάδου της Τήνου – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ο έκτος σταθμός είναι η Τήνος, ένα νησί με ιδιαίτερες προκλήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύνταξη
Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου
Ελλάδα 17.09.25

Γκόγκα Λεντιάν: Τιμητική πολιτογράφηση του «ήρωα του Αράχθου» στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συγκλονιστική πράξη αυτοθυσίας του Γκόγκα Λεντιάν στις όχθες του Αράχθου όχι μόνο συγκίνησε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και τον οδήγησε στην τιμητική απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σύνταξη
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης
Μαγική βραδιά 17.09.25

Η συνάντηση των τριών μεγάλων: Το βράδυ όπου «ένωσαν τις δυνάμεις τους» οι Μητρόπουλος, Καζαντζάκης και Θεοδωράκης

Με μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στους δημιουργούς Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καζαντζάκη και Μίκη Θεοδωράκη ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Σύνταξη
Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Euroleague 17.09.25

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
