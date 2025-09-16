«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Ο τελευταίος ένας χρόνος μοιάζει περισσότερο με ένα όνειρο για εκείνον – ένα όνειρο που πολλοί 15χρονοι θα ήθελαν να ζήσουν. Από το ένα μάθημα υποκριτικής μια φορά την εβδομάδα σε μια σχολή του Μάντσεστερ είδε ξαφνικά όλο τον κόσμο να μιλάει για αυτόν, χάρη στη σειρά Adolescence. Όμως ο Όουεν Κούπερ δεν παύει να είναι ένας 15χρονος.

Ένας 15χρονος που μόλις έσβησαν τα φώτα στο Peacock Theater και τελείωσαν τα after parties στο Λος Άντζελες, πήρε το Emmy που κέρδισε, την τσάντα με τα βιβλία του και τους γονείς του, ώστε να επιστρέψει στο Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε, ο Όουεν Κούπερ πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Esquire UK (@ukesquire)

Όπως είχε δηλώσει στον Τζίμι Κίμελ πριν από λίγο καιρό, την τσάντα με τα μαθήματά του την έχει πάντα μαζί, καθώς έχει υποσχεθεί στους δασκάλους του ότι θα διαβάζει. «Όταν τελειώνω το γύρισμα, κάνω πέντε λεπτά διάλειμμα παίζοντας swingball και μετά ξεκινώ το διάβασμα» είχε πει τότε.

Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε τώρα που είναι νικητής ενός βραβείου Emmy και σταρ. Όπως έχει ξεκαθαρίσει, αυτό που του έλειψε περισσότερο τον τελευταίο ένα χρόνο ήταν «να παίζω PlayStation με τους φίλους μου, δεν πρέπει να το χάσω αυτό».

Όπως και το βραβείο που κέρδισε δεν θέλει να χάσει. Όταν μετά την τελετή των Emmy Awards ρωτήθηκε αν θα πάρει το βραβείο στο σχολείο να το δείξει στους φίλους του, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη. «Στο σχολείο; Με τίποτα, θα μου το κλέψουν. Όχι, όχι, όχι».

Από εδώ και πέρα τι;

Μετά την έντονη λάμψη των τελευταίων ημερών, ο Όουεν Κούπερ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη ζωή του στο Γουόρινγκτον. Στο σπίτι που μένει από τότε που γεννήθηκε, μαζί με τους γονείς του Νορίν και Άντι, αλλά και τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του – που δουλεύουν ως ηλεκτρολόγοι.

Κανείς από την οικογένεια δεν ετοιμάζεται για ραγδαίες αλλαγές στη ζωή του, εξαιτίας της επιτυχίας του 15χρονου Όουεν. Άλλωστε, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο μισθός του από το Adolescence ήταν περίπου 55.000 δολάρια.

Η επόμενη μέρα πάντως μοιάζει (οικονομικά) καλύτερη: θα παίξει στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου Ανεμοδαρμένα Ύψη, δίπλα στην Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι. Ενώ θα εμφανιστεί και στη σειρά του BBC Film Club.