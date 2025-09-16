Σούπερ μάρκετ: Σε πλήρη εξέλιξη οι συζητήσεις για τη μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς

Σε συζητήσεις και αποσαφηνίσεις βρίσκονται ακόμη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης – ο γενικός γραμματέας Εμπορίου κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος το «τρέχει» – με τους φορείς της αγοράς, σχετικά με το νέο πρόγραμμα της μείωσης των τιμών, που έχει συνομολογηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης έχει ήδη συναντηθεί με την Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) αλλά εκκρεμεί και μία ακόμη συνάντηση με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ).

Πηγές του υπουργείου έλεγαν προς τον ΟΤ ότι θα μπορούσαν οι εταιρείες να μεταφέρουν ένα μέρος των προσφορών τους – με την ανάλογη διαμόρφωση των ποσοστών – στο «πρόγραμμα» μείωσης

Και τούτο διότι όπως εξηγούσαν πηγές της αγοράς ο ΣΕΒΤ μπορεί να «μιλήσει» μόνο για τις βιομηχανίες τροφίμων, ενώ ο ΕΣΒΕΠ, κρίνεται σκόπιμο να ενταχθεί στη συζήτηση διότι εκπροσωπεί το σύνολο των εταιρειών εισαγωγής, εμπορίας και παραγωγής των επωνύμων προϊόντων – ελληνικών και πολυεθνικών.

Ο χρόνος εφαρμογής και η διάρκεια

Πάντως ακόμη δεν είναι σαφές ποιο θα είναι το διάστημα εφαρμογής του νέου «προγράμματος» – πέρυσι το αντίστοιχο πρόγραμμα είναι διάρκεια δύο μηνών. Όπως επίσης δεν είναι σαφής ημερομηνία έναρξης του. Πέρυσι για την προετοιμασία του απαιτήθηκαν συζητήσεις περίπου έξι εβδομάδων – διότι υπάρχουν πολλά θέματα τεχνικής φύσεως που πρέπει να αποσαφηνιστούν. Ωστόσο δεδομένης της περυσινής εμπειρίας, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις θα απαιτηθούν περίπου τρεις εβδομάδες.

Δεν αποκλείεται δηλαδή η ημερομηνία έναρξης του να γίνει την 1η ή 15η Οκτωβρίου. Και προφανώς η πλευρά του υπουργείου σαφώς και θα επιθυμούσε να συμπεριληφθεί κι η χριστουγεννιάτικη αγορά. Δηλαδή να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου. Τίποτα όμως δεν είναι ακόμη σαφές. Όπως είναι γνωστό βούληση του υπουργείου Ανάπτυξης, όπως την έχει κατ΄ επανάληψη αναφέρει ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι στο «πρόγραμμα» να ενταχθούν περί τα 1.000 προϊόντα.

Ο αριθμός των κωδικών

Η πλευρά της αγοράς, όπως ανέφεραν τουλάχιστον πηγές της στον ΟΤ, δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για τον προαναφερθέντα αριθμό των προϊόντων. Πόσο μάλλον πέρυσι που το πρόβλημα του «πληθωρισμού των τροφίμων» ήταν σαφώς οξύ, η συμμετοχή ήταν 66 εταιρειών με 705 κωδικούς.

Φέτος τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα στο επίπεδο του πληθωρισμού και οι εταιρείες ήδη έχουν ξεκινήσει ένα νέο μπαράζ προσφορών, που προιόντος του χρόνου θα κλιμακωθεί και το αποκορύφωμα του θα είναι η χριστουγεννιάτική αγορά. Παράλληλα πέρυσι το εύρος της μείωσης ήταν από 5% ως και 15%, το κλίμα στην αγορά όμως που επικρατεί – και δεδομένου του προγράμματος προσφορών των εταιρειών – δεν φαίνεται να κινείται στα ίδια ποσοστά.

Η συμμετοχή των λιανέμπορων

Πηγές της υπουργείου έλεγαν προς τον ΟΤ ότι θα μπορούσαν οι εταιρείες να μεταφέρουν ένα μέρος των προσφορών τους – με την ανάλογη διαμόρφωση των ποσοστών – στο «πρόγραμμα» μείωσης. Επ΄ αυτού από την πλευρά της αγοράς δεν υπάρχει προς το παρόν απάντηση.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στο «πρόγραμμα» δεν συμμετέχουν μόνο οι προμηθευτικές εταιρείες, αλλά και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ θα προσθέσουν και ένα «δικό» τους ποσοστό μείωσης των τιμών σ΄ αυτό που θα «πάρουν» από τους προμηθευτές τους. Κι οι συζητήσεις συνεχίζονται….