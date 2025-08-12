newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Αυγούστου 2025

Σούπερ μάρκετ: «Στο κόκκινο» η δυσαρέσκεια εργαζομένων – Στα πρόθυρα μεγάλων αλλαγών γνωστή αλυσίδα λιανικής

Τι αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal για το κλίμα που επικρατεί σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ

Νατάσα Σινιώρη
Στις αρχές Ιουνίου, μια εσωτερική έρευνα ανέδειξε ένα ανησυχητικό κλίμα σε μια μεγάλη αμερικανική αλυσίδα λιανικής.

Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι δήλωσαν πως δεν πιστεύουν ότι η εταιρεία προχωρά στις απαραίτητες αλλαγές για να παραμείνει ανταγωνιστική, αποκαλύπτει η Wall Street Journal στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της.

Επιπλέον, το 40% από τους περίπου 260.000 που συμμετείχαν εξέφρασαν έλλειψη εμπιστοσύνης στο μέλλον της εταιρείας.

Για ποια αλυσίδα γίνεται λόγος;

Για την αμερικανική αλυσίδα λιανικής Target.

Δέκα τρίμηνα στασιμότητας για την Target

Η εταιρεία έχει περάσει δέκα συνεχόμενα τρίμηνα με σταθερές ή μειωμένες πωλήσεις. Η ηγεσία παραδέχεται ότι η κατάσταση απαιτεί αποφασιστικές κινήσεις.

Σε εσωτερικό βίντεο στις 6 Αυγούστου, ο Εμπορικός Διευθυντής Ρικ Γκόμεζ αναγνώρισε ότι η έρευνα αποδεικνύει την ανάγκη «να δώσουμε στους ανθρώπους μας τα εργαλεία για να αποδώσουν στο μέγιστο», αναφέρει η Wall Street .

Η διοίκηση ζητά από τα στελέχη να απομακρύνουν εμπόδια και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες. Παράλληλα, η εταιρεία έχει χάσει έδαφος καθώς καταναλωτές στρέφονται σε ανταγωνιστές με χαμηλότερες τιμές, καλύτερη ποικιλία και πιο ελκυστική εμπειρία αγορών.

Πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις

Η εικόνα περιπλέκεται από εμπλοκή σε ζητήματα που άπτονται του πολιτισμικού πολέμου στις ΗΠΑ.

Οι επιλογές προϊόντων για την LGBTQ+ κοινότητα και οι πολιτικές για τη διαφορετικότητα και την ένταξη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε μερίδα πελατών, επηρεάζοντας την εμπορική εικόνα.

Στρατηγικές που δεν αποδίδουν

Για πάνω από δύο χρόνια, ο CEO Μπράιαν Κόρνελ έχει υποστηρίξει ότι η ανάκαμψη θα έρθει με επένδυση σε μοναδικά προϊόντα, σωστή τιμολόγηση και καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι πενιχρά.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε», αν και δηλώνει βέβαιος ότι τα δυνατά σημεία και η εμπειρία της ομάδας θα οδηγήσουν σε θετική πορεία.

Διαδοχή στην ηγεσία

Ο 66χρονος Κόρνελ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την ηγεσία μετά από μια δεκαετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει διαδόχους, με επικρατέστερο τον σημερινό COO, Μάικλ Φίντελκε, ο οποίος ξεκίνησε ως ασκούμενος στα οικονομικά το 2003 και έχει διατελέσει CFO.

Η αποχώρηση της μακροχρόνιας στελέχους Κριστίνα Χένινγκτον άφησε το πεδίο ανοικτό, αλλά πολλοί επενδυτές προτιμούν εξωτερικό υποψήφιο.

Σε έρευνα της Mizuho Securities, το 96% των ερωτηθέντων επενδυτών μέσης και μεγάλης κλίμακας δήλωσαν πως θέλουν «νέο αίμα» στην κορυφή.

Επιστροφή στη δόξα;

Η εταιρεία προσπαθεί να αναβιώσει την εικόνα της από τις «χρυσές εποχές», όταν είχε ταυτιστεί με κομψά και προσιτά προϊόντα και συνεργασίες με επώνυμους σχεδιαστές. Κάποιες πρόσφατες συμφωνίες, όπως η αποκλειστική διάθεση βιβλίου της Τέιλορ Σουίφτ και η συνεργασία με την Kate Spade, έφεραν πρόσκαιρες αυξήσεις στις πωλήσεις, όμως η συνολική τάση παραμένει αδύναμη.

Η πρόκληση της εμπιστοσύνης

Παρά τις δυσκολίες, περίπου το 80% των εργαζομένων στα κεντρικά δηλώνει πως σκοπεύει να παραμείνει στην εταιρεία. Ωστόσο, η πρόκληση για τη νέα ηγεσία θα είναι να μετατρέψει αυτή τη διάθεση παραμονής σε θετική ενέργεια και πραγματική ανανέωση της εταιρικής κουλτούρας.

Η εικόνα ήταν ακόμη πιο αρνητική στα κεντρικά γραφεία της Μινεάπολης, όπου η δυσαρέσκεια καταγράφηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν το μέγεθος των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία, σε μια περίοδο που καλείται να βελτιώσει την απόδοσή της και να βρει νέο CEO.

