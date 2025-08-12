Στις αρχές Ιουνίου, μια εσωτερική έρευνα ανέδειξε ένα ανησυχητικό κλίμα σε μια μεγάλη αμερικανική αλυσίδα λιανικής.

Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι δήλωσαν πως δεν πιστεύουν ότι η εταιρεία προχωρά στις απαραίτητες αλλαγές για να παραμείνει ανταγωνιστική, αποκαλύπτει η Wall Street Journal στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της.

Επιπλέον, το 40% από τους περίπου 260.000 που συμμετείχαν εξέφρασαν έλλειψη εμπιστοσύνης στο μέλλον της εταιρείας.

Για ποια αλυσίδα γίνεται λόγος;

Για την αμερικανική αλυσίδα λιανικής Target.

Δέκα τρίμηνα στασιμότητας για την Target

Η εταιρεία έχει περάσει δέκα συνεχόμενα τρίμηνα με σταθερές ή μειωμένες πωλήσεις. Η ηγεσία παραδέχεται ότι η κατάσταση απαιτεί αποφασιστικές κινήσεις.

Σε εσωτερικό βίντεο στις 6 Αυγούστου, ο Εμπορικός Διευθυντής Ρικ Γκόμεζ αναγνώρισε ότι η έρευνα αποδεικνύει την ανάγκη «να δώσουμε στους ανθρώπους μας τα εργαλεία για να αποδώσουν στο μέγιστο», αναφέρει η Wall Street .

Η διοίκηση ζητά από τα στελέχη να απομακρύνουν εμπόδια και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες. Παράλληλα, η εταιρεία έχει χάσει έδαφος καθώς καταναλωτές στρέφονται σε ανταγωνιστές με χαμηλότερες τιμές, καλύτερη ποικιλία και πιο ελκυστική εμπειρία αγορών.

Πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις

Η εικόνα περιπλέκεται από εμπλοκή σε ζητήματα που άπτονται του πολιτισμικού πολέμου στις ΗΠΑ.

Οι επιλογές προϊόντων για την LGBTQ+ κοινότητα και οι πολιτικές για τη διαφορετικότητα και την ένταξη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε μερίδα πελατών, επηρεάζοντας την εμπορική εικόνα.

Στρατηγικές που δεν αποδίδουν

Για πάνω από δύο χρόνια, ο CEO Μπράιαν Κόρνελ έχει υποστηρίξει ότι η ανάκαμψη θα έρθει με επένδυση σε μοναδικά προϊόντα, σωστή τιμολόγηση και καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι πενιχρά.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε», αν και δηλώνει βέβαιος ότι τα δυνατά σημεία και η εμπειρία της ομάδας θα οδηγήσουν σε θετική πορεία.

Διαδοχή στην ηγεσία

Ο 66χρονος Κόρνελ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την ηγεσία μετά από μια δεκαετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει διαδόχους, με επικρατέστερο τον σημερινό COO, Μάικλ Φίντελκε, ο οποίος ξεκίνησε ως ασκούμενος στα οικονομικά το 2003 και έχει διατελέσει CFO.

Η αποχώρηση της μακροχρόνιας στελέχους Κριστίνα Χένινγκτον άφησε το πεδίο ανοικτό, αλλά πολλοί επενδυτές προτιμούν εξωτερικό υποψήφιο.

Σε έρευνα της Mizuho Securities, το 96% των ερωτηθέντων επενδυτών μέσης και μεγάλης κλίμακας δήλωσαν πως θέλουν «νέο αίμα» στην κορυφή.

Επιστροφή στη δόξα;

Η εταιρεία προσπαθεί να αναβιώσει την εικόνα της από τις «χρυσές εποχές», όταν είχε ταυτιστεί με κομψά και προσιτά προϊόντα και συνεργασίες με επώνυμους σχεδιαστές. Κάποιες πρόσφατες συμφωνίες, όπως η αποκλειστική διάθεση βιβλίου της Τέιλορ Σουίφτ και η συνεργασία με την Kate Spade, έφεραν πρόσκαιρες αυξήσεις στις πωλήσεις, όμως η συνολική τάση παραμένει αδύναμη.

Η πρόκληση της εμπιστοσύνης

Παρά τις δυσκολίες, περίπου το 80% των εργαζομένων στα κεντρικά δηλώνει πως σκοπεύει να παραμείνει στην εταιρεία. Ωστόσο, η πρόκληση για τη νέα ηγεσία θα είναι να μετατρέψει αυτή τη διάθεση παραμονής σε θετική ενέργεια και πραγματική ανανέωση της εταιρικής κουλτούρας.

Η εικόνα ήταν ακόμη πιο αρνητική στα κεντρικά γραφεία της Μινεάπολης, όπου η δυσαρέσκεια καταγράφηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν το μέγεθος των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία, σε μια περίοδο που καλείται να βελτιώσει την απόδοσή της και να βρει νέο CEO.