Αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι σήμερα παρατηρητές στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια που διεξάγουν η Ρωσία και η Λευκορωσία και ο Λευκορώσος υπουργός Άμυνας Βίκτορ Χρένιν τους είπε ότι μπορούν να δουν «οτιδήποτε σας ενδιαφέρει».

«Μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε, να μιλήσετε σε ανθρώπους»

Η Ρωσία και η Λευκορωσία άρχισαν τα γυμνάσια «Zapad-2025» την Παρασκευή σε πεδία εκπαίδευσης και στις δύο χώρες, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με το ΝΑΤΟ και δύο ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της.

Η παρουσία των Αμερικανών σ’ ένα πεδίο εκπαίδευσης στη Λευκορωσία εμφανίσθηκε από το υπουργείο Άμυνας της χώρας ως έκπληξη.

«Ποιος θα πίστευε ότι μια ημέρα της άσκησης Zapad-2025 θα άρχιζε κατ’ αυτό τον τρόπο;», αναφέρει το υπουργείο σε δήλωση που εξέδωσε, επισημαίνοντας την παρουσία δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ -της Τουρκίας και της Ουγγαρίας- μεταξύ των αντιπροσώπων από 23 χώρες.

Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εικονίζονται δύο ένστολοι Αμερικανοί αξιωματικοί να ευχαριστούν τον Χρένιν για την πρόσκληση και να του σφίγγουν το χέρι.

«Θα δείξουμε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Ό,τι θέλετε. Μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε, να μιλήσετε σε ανθρώπους», είπε ο υπουργός στους Αμερικανούς, οι οποίοι αρνήθηκαν να μιλήσουν στους δημοσιογράφους.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

At #Zapad2025, Belarusian and American servicemen stand shoulder to shoulder.

⁰Flags may differ but dialogue speaks louder than confrontation.#Belarus believes: even in times of tension, the language of respect and openness builds more security than any weapon pic.twitter.com/7rC2dkzHnG — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) September 15, 2025

Καλυτερεύουν οι σχέσεις ανάμεσα σε Λευκορωσία και ΗΠΑ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η παρουσία των Αμερικανών αξιωματικών είναι άλλη μια ένδειξη της αναθέρμανσης των σχέσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας που είχε επιτρέψει στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για να στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες να εισβάλουν το Φεβρουάριο 2022 στην Ουκρανία.

Ο Τζον Κόουλ, εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα στο Μινσκ για συνομιλίες με τον Λευκορώσο ηγέτη Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο οποίος συμφώνησε να απελευθερώσει από τις φυλακές του 52 φυλακισμένους, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και πολιτικοί αντίπαλοί του.

Σε αντάλλαγμα οι ΗΠΑ χαλάρωσαν τις κυρώσεις έναντι της Belavia, της εθνικής αεροπορικής εταιρείας της Λευκορωσίας, επιτρέποντάς της να αγοράζει ανταλλακτικά για το στόλο της, που περιλαμβάνει αεροσκάφη της Boeing.

Ο Τραμπ θέλει να ανοίξει και πάλι στο εγγύς μέλλον την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκορωσία, να εξομαλύνει τις σχέσεις και να αναζωογονήσει την οικονομική και εμπορική σχέση, δήλωσε ο Κόουλ.

Ο Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καλλιεργεί στενότερες σχέσεις με τον Λουκασένκο, ο οποίος διεξάγει τακτικά συνομιλίες με τον Πούτιν. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έστειλε μέσω του Κόουλ μια φιλική, υπογραμμένη από τον ίδιο επιστολή στον Λουκασένκο.