Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Λευκορωσία: Αιφνίδια επίσκεψη – Αμερικάνοι παρατηρητές στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Μινσκ και Μόσχας
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:52

Λευκορωσία: Αιφνίδια επίσκεψη – Αμερικάνοι παρατηρητές στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Μινσκ και Μόσχας

Την είδηση έκανε γνωστή η Λευκορωσία με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνάς της

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι σήμερα παρατηρητές στα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια που διεξάγουν η Ρωσία και η Λευκορωσία και ο Λευκορώσος υπουργός Άμυνας Βίκτορ Χρένιν τους είπε ότι μπορούν να δουν «οτιδήποτε σας ενδιαφέρει».

«Μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε, να μιλήσετε σε ανθρώπους»

Η Ρωσία και η Λευκορωσία άρχισαν τα γυμνάσια «Zapad-2025» την Παρασκευή σε πεδία εκπαίδευσης και στις δύο χώρες, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με το ΝΑΤΟ και δύο ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της.

Η παρουσία των Αμερικανών σ’ ένα πεδίο εκπαίδευσης στη Λευκορωσία εμφανίσθηκε από το υπουργείο Άμυνας της χώρας ως έκπληξη.

«Ποιος θα πίστευε ότι μια ημέρα της άσκησης Zapad-2025 θα άρχιζε κατ’ αυτό τον τρόπο;», αναφέρει το υπουργείο σε δήλωση που εξέδωσε, επισημαίνοντας την παρουσία δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ -της Τουρκίας και της Ουγγαρίας- μεταξύ των αντιπροσώπων από 23 χώρες.

Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο εικονίζονται δύο ένστολοι Αμερικανοί αξιωματικοί να ευχαριστούν τον Χρένιν για την πρόσκληση και να του σφίγγουν το χέρι.

«Θα δείξουμε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Ό,τι θέλετε. Μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε, να μιλήσετε σε ανθρώπους», είπε ο υπουργός στους Αμερικανούς, οι οποίοι αρνήθηκαν να μιλήσουν στους δημοσιογράφους.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Καλυτερεύουν οι σχέσεις ανάμεσα σε Λευκορωσία και ΗΠΑ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η παρουσία των Αμερικανών αξιωματικών είναι άλλη μια ένδειξη της αναθέρμανσης των σχέσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας που είχε επιτρέψει στη Μόσχα να χρησιμοποιήσει το έδαφός της για να στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες να εισβάλουν το Φεβρουάριο 2022 στην Ουκρανία.

Ο Τζον Κόουλ, εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν την περασμένη εβδομάδα στο Μινσκ για συνομιλίες με τον Λευκορώσο ηγέτη Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο οποίος συμφώνησε να απελευθερώσει από τις φυλακές του 52 φυλακισμένους, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και πολιτικοί αντίπαλοί του.

Σε αντάλλαγμα οι ΗΠΑ χαλάρωσαν τις κυρώσεις έναντι της Belavia, της εθνικής αεροπορικής εταιρείας της Λευκορωσίας, επιτρέποντάς της να αγοράζει ανταλλακτικά για το στόλο της, που περιλαμβάνει αεροσκάφη της Boeing.

Ο Τραμπ θέλει να ανοίξει και πάλι στο εγγύς μέλλον την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκορωσία, να εξομαλύνει τις σχέσεις και να αναζωογονήσει την οικονομική και εμπορική σχέση, δήλωσε ο Κόουλ.

Ο Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καλλιεργεί στενότερες σχέσεις με τον Λουκασένκο, ο οποίος διεξάγει τακτικά συνομιλίες με τον Πούτιν. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ έστειλε μέσω του Κόουλ μια φιλική, υπογραμμένη από τον ίδιο επιστολή στον Λουκασένκο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Moody’s: «Πιστωτικά θετικό» το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ – Οι αστερίσκοι

Xρηματιστήριο Αθηνών
Pantelakis Securities: Γιατί θα συνεχιστεί το ράλι των τραπεζών

Pantelakis Securities: Γιατί θα συνεχιστεί το ράλι των τραπεζών

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
Τυνησία: Ο Global Sumud Flotilla αναχώρησε για τη Γάζα – Βάζει στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ
Σπουδαία πρωτοβουλία 15.09.25

Ο Global Sumud Flotilla αναχώρησε από την Τυνησία για τη Γάζα - Στόχος να σπάσει ο αποκλεισμός του Ισραήλ

«Εφόσον οι κυβερνήσεις μας δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας», είπε η Γκρέτα Τούνμπεργκ που συμμετέχει στον Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
Σκληρές εικόνες 15.09.25

Σφαγή στην πόλη της Γάζας: Νεκρά δίδυμα έξι ετών - Οι IDF ετοιμάζουν χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πόλη της Γάζας προετοιμάζοντας τη χερσαία εισβολή - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι
Πόλεμος 15.09.25

Τα ουκρανικά στρατεύματα προελαύνουν στο Σούμι, λέει ο Ζελένσκι

«Έχουμε καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Σούμι», είπε ο Ζελένσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προελαύνουν προς την κατεύθυνση των συνόρων της Ουκρανίας», πρόσθεσε

Σύνταξη
Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς
Ανησυχία κλιμάκωσης 15.09.25

Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς

Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται να μετράει τις πιθανότητες το Ισραήλ να επιχειρήσει να πλήξει μέλη της Χαμάς σε τουρκικό έδαφος. Αιτία, η υποστήριξη από την Τουρκία στους Παλαιστινίους και στη Χαμάς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χρυσός στην Έρημο
Μεγάλες προσδοκίες 15.09.25

Χρυσός στην Έρημο

Η απίστευτη ανακάλυψη χρυσού 30 γραμμαρίων ανά τόνο στη Σαχάρα αλλάζει τα δεδομένα για το Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Ανώτερο του Succession 15.09.25

Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή στη μιντιακή δυναστεία Μέρντοχ

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Νέα επιδημία του Εμπολα – Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
Αρχισε εμβολιασμός 15.09.25

Νέα επιδημία του Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Στη ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή είχαν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων του Εμπολα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών.

Σύνταξη
Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι
Διαχρονική έρευνα 15.09.25

Δημογραφικό και αποταμίευση: Τζίτζικες εργένηδες, μέρμηγκες παντρεμένοι

Στην Ελλάδα η αποταμίευση είναι αρνητική, λόγω αυξημένων εξόδων και χαμηλών μισθών. Διαχρονικά όμως, η αποταμίευση επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, μεταξυ άλλων το κίνητρο να αφήσεις κληρονομιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας – Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο
Ανησυχητική κλιμάκωση 15.09.25

Στους ουρανούς το νέο πεδίο διαμάχης NATO και Ρωσίας - Drones, αεροσκάφη και αερόστατα στο προσκήνιο

Η εισβολή των drones στην Πολωνία έχει επιφέρει μεγαλύτερη εμπλοκή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας - Τι ισχύει για την αντιαεροπορική ασπίδα της Συμμαχίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Πλήρη στήριξη στον Νετανιάχου από τον Ρούμπιο – Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Συνέντευξη Τύπου 15.09.25

Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ

Στη κοινή συνέντευξη Τύπου Νετανιάχου - Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόσφερε για άλλη μια φορά απλόχερη στήριξη στο Ισραήλ υιοθετώντας τον στόχο της εξόντωσης της Χαμάς

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ
Τα αιτήματα 15.09.25

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2006 - Ποιες χώρες ζήτησαν να γίνει η συνεδρίαση

Σύνταξη
Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη (ενδεχομένως και Πέμπτη) προκειμένου να διευθετήσει διαδικαστικά ζητήματα όπως η τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών από το κανάλι της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 – Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε
Ψιλά γράμματα 15.09.25

Απογοητεύσεις και εκπλήξεις στα Emmy 2025 - Το «White Lotus» δεν κέρδισε τίποτα, ο Κόλιν Φάρελ με το «The Penguin» έχασε

Η 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards έριξε φως στις μεγαλύτερες και πιο τολμηρές σειρές της χρονιάς, ενώ η βραδιά ήταν γεμάτη απρόβλεπτες εκπλήξεις και συνεπακόλουθες απογοητεύσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
Βίντεο λίγο πριν τον ξυλοδαρμό 15.09.25

Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης

Μήνυση έχει υποβάλει οδηγός τρόλεϊ που όπως καταγγέλλει, δέχτηκε επίθεση - Οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών, με τον έναν να ταυτοποιείται ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

Σύνταξη
Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)
Eurobasket 2025 15.09.25

Υποτιμητικές δηλώσεις, αναρτήσεις και προκλήσεις: Η… άλλη πλευρά του Σενγκούν και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο (vids, pics)

Ο Αλπερέν Σενγκούν κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να αλλάξει τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του – Οι διφορούμενες αναρτήσεις και η «απάντηση» του Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

