15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Κατρίνης: Σοβαρή και εναλλακτική πρόταση για τη χώρα το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:56

Κατρίνης: Σοβαρή και εναλλακτική πρόταση για τη χώρα το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως κοστολογημένες, σε αντίθεση με την πρακτική της κυβέρνησης, ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, που παρουσίασε ο πρόεδρός του στη ΔΕΘ, είναι η μόνη σοβαρή και προοδευτική εναλλακτική πρόταση για τη χώρα τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης,.

Όπως ανέφερε μιλώντας στις πρωινές εκπομπές του Action24 και της ΕΡΤNEWS , το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι διαθέτει ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο με κοστολογημένες προτάσεις που απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας και διορθώνουν τα αδιέξοδα που δημιούργησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ανέδειξε, όπως είπε,  ιδιαίτερα τις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και κατάργησή του στο βρεφικό γάλα, για φορολόγηση των υπερκερδών τραπεζών και εταιρειών ενέργειας και τη δημιουργία ταμείου στήριξης του δημογραφικού. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για ρύθμιση του ιδιωτικού χρέος με 120 δόσεις για τους οφειλέτες στην εφορία και τον ΕΦΚΑ, αλλά και στην επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Πλήρως κοστολογημένες οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως κοστολογημένες, σε αντίθεση με την πρακτική της κυβέρνησης να προχωρά σε νομοσχέδια χωρίς καμία πραγματική κοστολόγηση και χωρίς να έχει εικόνα για το οικονομικό μέγεθος των ρυθμίσεων που εξαγγέλλει.  «Το ΕΚΑΣ, που ζητάμε να επανέλθει για συνταξιούχους που παίρνουν 350 ευρώ το μήνα, κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι πήραν μηδενική φορολογική ελάφρυνση από τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη. Γι’ αυτό λέμε ότι πρέπει να ξαναδοθεί το ΕΚΑΣ και όχι ένα βοήθημα τον χρόνο, την ώρα που ο πρωθυπουργός παριστάνει τον μάγο με τα δώρα», υπογράμμισε.

Πυρά σε ΝΔ για την άρνηση να μειώσει τον ΦΠΑ

Σε σχέση με την ακρίβεια ανέφερε ότι «ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 50% υψηλότερος από την Ευρωζώνη και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για δογματική εμμονή, όταν αρνείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ. Επικαλέστηκε μάλιστα στοιχεία της Eurostat, που δείχνουν ότι χώρες όπως η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος μείωσαν τον πληθωρισμό στα τρόφιμα έως και 19 μονάδες μετά τη μείωση του ΦΠΑ, ενώ υπενθύμισε ότι η ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2022 προτρέπει τα κράτη-μέλη να μειώσουν τον ΦΠΑ για να στηρίξουν τους πολίτες εν μέσω ακρίβειας. «Όταν η ίδια μειώνει το ΦΠΑ στα νησιά, η μείωση περνάει στους καταναλωτές; Γιατί λοιπόν δεν περνάει στην ηπειρωτική Ελλάδα;» διερωτήθηκε, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τον ΦΠΑ ως μηχανισμό υπερφορολόγησης για να δημιουργεί υπερπλεονάσματα και να τα διανέμει κατά το δοκούν.

«Δεν υπάρχει αδιέξοδο στις δημοκρατίες, η Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει αδιέξοδα με τις πολιτικές της», τόνισε ο κ. Κατρίνης, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνική πλειοψηφία ζητά πολιτική αλλαγή και θεωρεί πως ο κύκλος της Νέας Δημοκρατίας έχει κλείσει. «Ο στόχος μας είναι σαφής: να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουμε την πρώτη θέση στις εκλογές και το ΠΑΣΟΚ να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Γιατί η κοινωνία ζητά αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εκφράσει με σοβαρότητα και σχέδιο», κατέληξε.

Business
Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
