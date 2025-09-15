newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:40

Υπόθεση Novartis: Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Σύνταξη
Οκτώ χρόνια μετά τους ισχυρισμούς των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων περί χρηματισμού δέκα πολιτικών προσώπων από τη Novartis, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο θα ανακοινώσει σήμερα την απόφαση του για τους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση» που εδώ και μήνες δικάζονται για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Το δικαστήριο από τον περασμένο Απρίλιο αξιολογεί όλα τα στοιχεία, εξέτασε τους μηνυτές, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και πρώην και νυν υπουργοί, τους μάρτυρες, έλεγξε τις θέσεις των δύο πλευρών, άκουσε τις απολογίες των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων και τις αγορεύσεις των συνηγόρων τόσο των μηνυτών, όσο και των κατηγορουμένων, ώστε να σταθμίσει όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.

Μίας υπόθεσης που, κατά τους μηνυτές, χειραγωγήθηκε σκόπιμα με την δήθεν εμπλοκή τους, την οποία θεωρούν «σκευωρία κεντρικά σχεδιασμένη» με στόχο να πληγούν οι αντίπαλοι της τότε κυβέρνησης.

Τα πολιτικά πρόσωπα που κατονομάστηκαν το 2017 και 2018 στους τότε Εισαγγελείς Διαφθοράς ως «αποδέκτες χρημάτων» από την φαρμακοβιομηχανία, ελέγχθηκαν από την Δικαιοσύνη χωρίς να βρεθεί κανένα στοιχείο σε βάρος τους και οι υποθέσεις τους κατέληξαν στο αρχείο.

Μετά από μία μακρά διαδικασία, στα τέλη Αυγούστου το δικαστήριο άκουσε την πρόταση της Εισαγγελέα της Έδρας Ειρήνης Πελεκάνου, η οποία ζήτησε την ενοχή των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, όπως είναι τα πραγματικά ονόματα των δύο κατηγορουμένων, για συγκεκριμένες πράξεις ψευδούς κατάθεσης. Παράλληλα, ζήτησε την απαλλαγή τους για την κατηγορία της ψευδούς καταμήνυσης , εφόσον, όπως είπε, οι «Σαράφης» και «Κελέση» όσα ισχυρίστηκαν ήταν αφού κλήθηκαν να καταθέσουν στους τότε Εισαγγελείς Διαφθοράς,στο πλαίσιο έρευνας που είχε ήδη ξεκινήσει.

Σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου

Σήμερα η πρόεδρος του δικαστηρίου πρόκειται να ανακοινώσει αν οι δύο κατηγορούμενοι, είναι ένοχοι ή όχι για όσα είπαν εμπλέκοντας δέκα πολιτικά πρόσωπα στο σκάνδαλο Novartis.

Αν υιοθετήσει την εισαγγελική νομική εκτίμηση όπως διατυπώθηκε, τότε η κ. Μαραγγέλη θα κηρυχθεί ένοχη για το σύνολο σχεδόν των πράξεων που της αποδίδονται, ενώ ο συγκατηγορούμενος της, Φιλίστορας Δεσταμπασίδης θα κριθεί ένοχος για ορισμένες από τις πράξεις που αντιμετωπίζει.

Η κ. Πελεκάνου ζήτησε ενοχή της «Αικατερίνης Κελέση» για οκτώ πράξεις ψευδούς κατάθεσης σχετικά με όσα είχε ισχυριστεί περί χρηματισμού, σε βάρος των Αντώνη Σαμάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά, ‘Αδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνας Νικολοπούλου, Δημήτρη Αβραμόπουλου και Νίκου Μανιαδάκη. Όπως είχε αναφέρει η εισαγγελική λειτουργός, η κ. Μαραγγέλη όσα είχε καταθέσει τα κατέθεσε ως γεγονότα , «πραγματικά περιστατικά για τα οποία είχε άμεση αντίληψη». Είχε ζητήσει, επίσης, την καταδίκη του κ. Δεστεμπασίδη για μέρος των καταθέσεών του σχετικά με τους Α. Γεωργιάδη, Γ. Στουρνάρα, Λ. Νικολοπούλου και Δ. Αβραμόπουλο, ενώ για τις υπόλοιπες καταθέσεις του, πρότεινε την απαλλαγή του από το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης με σκεπτικό ,όπως είπε, ότι ο «Σαράφης» σε αυτές, ουσιαστικά μετέφερε πληροφορίες επικαλούμενος ως πηγή γνώσης του, τον τότε επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της φαρμακοβιομηχανίας Κωνσταντίνο Φρουζή.

Εφόσον το δικαστήριο αποφανθεί για την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, η μέγιστη ποινή που προβλέπεται για κάθε πράξη, προ της συγχώνευσης ποινών, είναι τα τρία έτη.

Οι δύο κατηγορούμενοι έφθασαν στο εδώλιο , αφότου η Οικονομική Εισαγγελία αποφάνθηκε τον Οκτώβριο του 2024 ότι ο «Μάξιμος Σαράφης» και η «Αικατερίνη Κελέση», δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διατήρησης του καθεστώτος προστασίας από ποινικές συνέπειες. Έτσι με το τέλος της ποινικής ασυλίας τους, ενεργοποιήθηκαν οι μηνύσεις που είχαν υποβάλει σε βάρος τους, τα δέκα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία ισχυρίστηκαν ότι έλαβαν χρήματα από τη Novartis, ώστε να κρατά ισχυρή θέση η βιομηχανία στον χώρο του φαρμάκου.

Η κ. Μαραγγέλη είχε εργαστεί επί σειρά ετών κοντά στον επικεφαλής της Novartis στην Ελλάδα Κωνσταντίνο Φρουζή, ενώ ο κ. Δεστεμπασίδης ήταν στέλεχος της επιχείρησης.

Πηγή: ΑΠΕ

Τέμπη: Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού
Τέμπη 15.09.25

Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού

Το ευρύτερο ρήγμα στην κοινωνία που δημιούργησαν τα Τέμπη και ο «σεισμός» των πανελλαδικών συγκεντρώσεων του Φεβρουαρίου τροφοδοτούν μια δυναμική που μπορεί να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων – Βίντεο από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Κατηγορίες για ρατσισμό 14.09.25

Συλλήψεις για τη συμπλοκή Ισραηλινών και Παλαιστινίων – Βίντεο από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εκ των εμπλεκομένων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Συνελήφθησαν 5 άτομα, δύο Ισραηλινοί και τρεις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
Δικηγόροι: Αντιδεοντολογικές και καταχρηστικές πρακτικές από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος οφειλετών
Τι ζητούν 14.09.25

Καταχρηστικές πρακτικές από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σε βάρος οφειλετών, καταγγέλλουν οι δικηγόροι

Εάν δεν ληφθούν μέτρα και συνεχιστούν τέτοιου τύπου πρακτικές, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τη στοχευμένη αποχή των μελών τους από την έκδοση διαταγών πληρωμής.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών
Οικονομία 15.09.25

To «καμπανάκι» για τον ελληνικό τουρισμό – Πόσο έχει πέσει η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών

Oι μεμονωμένοι ταξιδιώτες παραμένουν για περισσότερες ημέρες από αυτούς που ταξιδεύουν με οργανωμένα πακέτα, ωστόσο και εδώ η τάση είναι πτωτική

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών
Πρεμιέρα 15.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής – πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών

Στις 12:00 κάνει πρεμιέρα η εξεταστική επιτροπή - πλυντήριο των κυβερνητικών ευθυνών που θα διερευνήσει την υπόθεση από... την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ 1998 έως και σήμερα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία
Περιβάλλον 15.09.25

Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τα 27 εκατ. κατοίκους της χώρας - ηπείρου ζουν σε τομείς που αναμένεται να πληγούν από την άνοδο του επιπέδου των υδάτων ως το 2050, σύμφωνα με την εθνική έκθεση αποτίμησης για την κλιματική αλλαγή

Σύνταξη
Τέμπη: Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού
Τέμπη 15.09.25

Η πολιτική συνθήκη και το φαινόμενο Καρυστιανού

Το ευρύτερο ρήγμα στην κοινωνία που δημιούργησαν τα Τέμπη και ο «σεισμός» των πανελλαδικών συγκεντρώσεων του Φεβρουαρίου τροφοδοτούν μια δυναμική που μπορεί να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης
Παρασκήνιο 15.09.25

Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης

Οι προσκλήσεις στον νυν και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Ο τόπος της εκδήλωσης, καθώς και οι φορείς που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, με προέδρους προερχόμενους από τη ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ακρίβεια: Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο
Ακρίβεια 15.09.25

Τρεις δείκτες που χτυπάνε «καμπανάκια» και προμηνύουν ένα δύσκολο φθινόπωρο

Με την ακρίβεια να εξακολουθεί να αποτελεί το «νούμερο ένα» πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών η ελληνική οικονομία θα δοκιμαστεί και κρίσιμοι δείκτες θα αποτελέσουν προάγγελο για το τι μέλλει γενέσθαι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς
Ανησυχία κλιμάκωσης 15.09.25

Μετά το Κατάρ η Τουρκία; Η Άγκυρα σε επιφυλακή μετά την ισραηλινή επίθεση κατά των μελών της Χαμάς

Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται να μετράει τις πιθανότητες το Ισραήλ να επιχειρήσει να πλήξει μέλη της Χαμάς σε τουρκικό έδαφος. Αιτία, η υποστήριξη από την Τουρκία στους Παλαιστινίους και στη Χαμάς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί: Συναγερμός μετά την κατάργησή τους στις ΗΠΑ
«Η ανησυχία είναι μεγάλη» 15.09.25

Συναγερμός μετά την κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών στις ΗΠΑ

Οι επιδημικές εξάρσεις που αναμένονται και γιατί δεν θα περιοριστούν εντός των ΗΠΑ - «Μια πιθανή παύση θα μας πήγαινε δεκαετίες πίσω, καταγράφοντας πολλά θύματα και αναπήρους από τις επιδημίες»

Μάρθα Καϊτανίδη
Χρυσός στην Έρημο
Μεγάλες προσδοκίες 15.09.25

Χρυσός στην Έρημο

Η απίστευτη ανακάλυψη χρυσού 30 γραμμαρίων ανά τόνο στη Σαχάρα αλλάζει τα δεδομένα για το Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι
On Field 15.09.25

Αυτό θέλει τώρα ο Μέντι

Ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ταιριάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα Ελ Κααμπί – Ταρέμι για να μπορεί να βασιστεί και σε σχήμα με δύο επιθετικούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δυναστεία Μέρντοχ: Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή – Ανώτερο του Succession
Ανώτερο του Succession 15.09.25

Τηλεοπτικό θρίλερ με σασπένς η οικογενειακή διαδοχή στη μιντιακή δυναστεία Μέρντοχ

Πώς ο 54χρονος γιος του, Λάχλαν Μέρντοχ, κατάφερε να αποκτήσει εκείνος τον έλεγχο των ΜΜΕ που ο πατέρας του έχτισε κατά τη διάρκεια καριέρας 70 ετών

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κύπρος: «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
Ασύλληπτες διαστάσεις 15.09.25

«Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»

Ακόμα και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ινδίας κάνουν λόγο για το νέο αμυντικό σύστημα που φέρεται να απέκτησε η Κύπρος από το Ισραήλ, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
«Κατασκοπευτικές πτήσεις» 15.09.25

«Πρόθεση των ΗΠΑ να προκαλέσουν πόλεμο», βλέπει η Βενεζουέλα

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Νέα επιδημία του Εμπολα – Ξεκίνησε ο εμβολιασμός
Αρχισε εμβολιασμός 15.09.25

Νέα επιδημία του Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Στη ΛΔ Κονγκό μέχρι χθες Κυριακή είχαν καταγραφεί 28 θάνατοι επί συνόλου 81 κρουσμάτων του Εμπολα αφότου επιβεβαιώθηκε το πρώτο, την 20ή Αυγούστου, σε έγκυο 34 ετών.

Σύνταξη
