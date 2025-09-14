Δείτε γκολ και θέαμα από τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική νίκη επί του Πανσερραϊκού στο Καραϊσκάκη με 5-0, το βράδυ του Σαββάτου κι έκανε το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μέχντι Ταρέμι που πέτυχε δύο γκολ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί και διέλυσαν την άμυνα των φιλοξενούμενων στο δεύτερο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο πέτυχαν και τα πέντε τέρματα. Γκολ πέτυχε και ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος είχε και ασίστ, με τον Πορτογάλο εξτρέμ ν΄αποθεώνεται από τους οπαδούς των πρωταθλητών.

Στο παιχνίδι του Λεβαδειακού με την ΑΕΚ, η Ένωση πήρε τη νίκη με 1-0, αλλά αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο διαιτητής, Τάσος Παπαπέτρου.

Ο Αθηναίος ρέφερι πήρε μια αδιανόητη απόφαση ακυρώνοντας γκολ του Λεβαδειακού στο 54′ κι ενώ οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 0-0, σταματώντας το πλεονέκτημα των γηπεδούχων, για να δώσει φάουλ υπέρ τους.

Ήταν μια απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παικτών του Λεβαδειακού, ενώ λίγο αργότερα (69′) η ΑΕΚ πέτυχε το γκολ της νίκης με τον Κοϊτά.





Η Κηφισιά έκανε την μεγάλη έκπληξη σοκάροντας τον Παναθηναϊκό, καθώς νίκησε τους «πράσινους» (3-2) και μάλιστα με ανατροπή. Το παιχνίδι έγινε στο Πανθεσσαλικό και αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη γκέλα του τριφυλλιού στο φετινό πρωτάθλημα.

Είχε προηγηθεί η ισοπαλία με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο (1-1) και οι «πράσινοι» έχουν μόλις έναν βαθμό μετά από δύο παιχνίδια τους στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.





Ο ΠΑΟΚ κοντραρίστηκε με τον ΟΦΗ στο γήπεδο της Λεωφόρου και η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε σημανική εκτός έδρας νίκη με 2-1.













Ο Άρης πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο των «κίτρινων». Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ αλλά κατάφεραν να «γυρίσουν» το ματς και να πάρουν τους τρεις βαθμούς, με τον Μορόν να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.





Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πήρε ο Βόλος επί του Παναιτωλικού με 2-1 κι αυτή ήταν η πρώτη νίκη για την θεσσαλική ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα.





Τέλος, η Λάρισα έμεινε «όρθια» στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο 94’ (2-2) με εύστοχο κτύπημα πέναλτι.



