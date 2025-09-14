sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
Δείτε γκολ και θέαμα από τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής της Super League (vids)
Ποδόσφαιρο 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:47

Δείτε γκολ και θέαμα από τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής της Super League (vids)

Πολλά γκολ σημειώθηκαν στην τρίτη αγωνιστική της Super League και το in σας προσφέρει την δυνατότητα να δείτε πλούσιο θέαμα από τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική νίκη επί του Πανσερραϊκού στο Καραϊσκάκη με 5-0, το βράδυ του Σαββάτου κι έκανε το 3Χ3 στο πρωτάθλημα, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μέχντι Ταρέμι που πέτυχε δύο γκολ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί και διέλυσαν την άμυνα των φιλοξενούμενων στο δεύτερο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο πέτυχαν και τα πέντε τέρματα. Γκολ πέτυχε και ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος είχε και ασίστ, με τον Πορτογάλο εξτρέμ ν΄αποθεώνεται από τους οπαδούς των πρωταθλητών.

Στο παιχνίδι του Λεβαδειακού με την ΑΕΚ, η Ένωση πήρε τη νίκη με 1-0, αλλά αρνητικός πρωταγωνιστής ήταν ο διαιτητής, Τάσος Παπαπέτρου.

Ο Αθηναίος ρέφερι πήρε μια αδιανόητη απόφαση ακυρώνοντας γκολ του Λεβαδειακού στο 54′ κι ενώ οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 0-0, σταματώντας το πλεονέκτημα των γηπεδούχων, για να δώσει φάουλ υπέρ τους.

Ήταν μια απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παικτών του Λεβαδειακού, ενώ λίγο αργότερα (69′) η ΑΕΚ πέτυχε το γκολ της νίκης με τον Κοϊτά.


Η Κηφισιά έκανε την μεγάλη έκπληξη σοκάροντας τον Παναθηναϊκό, καθώς νίκησε τους «πράσινους» (3-2) και μάλιστα με ανατροπή. Το παιχνίδι έγινε στο Πανθεσσαλικό και αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη γκέλα του τριφυλλιού στο φετινό πρωτάθλημα.

Είχε προηγηθεί η ισοπαλία με τον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο (1-1) και οι «πράσινοι» έχουν μόλις έναν βαθμό μετά από δύο παιχνίδια τους στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.


Ο ΠΑΟΚ κοντραρίστηκε με τον ΟΦΗ στο γήπεδο της Λεωφόρου και η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε σημανική εκτός έδρας νίκη με 2-1.




Ο Άρης πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Ατρομήτου, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο των «κίτρινων». Οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ αλλά κατάφεραν να «γυρίσουν» το ματς και να πάρουν τους τρεις βαθμούς, με τον Μορόν να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ της ομάδας της Θεσσαλονίκης.


Σπουδαία εκτός έδρας νίκη πήρε ο Βόλος επί του Παναιτωλικού με 2-1 κι αυτή ήταν η πρώτη νίκη για την θεσσαλική ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα.


Τέλος, η Λάρισα έμεινε «όρθια» στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο 94’ (2-2) με εύστοχο κτύπημα πέναλτι.


Headlines:
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: O Παπαπέτρου προκάλεσε με λάθος υπέρ της ΑΕΚ και… φρέναρε τους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: O Παπαπέτρου προκάλεσε με λάθος υπέρ της ΑΕΚ και… φρέναρε τους γηπεδούχους

Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 στην έδρα του Λεβαδειακού και έκανε το 3Χ3 στο πρωτάθλημα αλλά η διαιτησία του Παπαπέτρου ήταν αίσχος, καθώς έκοψε πλεονέκτημα σε φάση που κατέληξε σε γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)

Με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάαλαντ που σημείωσε δύο γκολ, η Σίτι «καθάρισε» εύκολα με 3-0 τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην κατοικία του 14.09.25

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο