Σάλιν: «Δεν θα… υποκλιθούμε στην Ελλάδα»
Ο Σάσου Σάλιν παραχώρησε δήλωσε πως η Φινλανδία σέβεται μεν την Ελλάδα αλλά σίγουρα δεν θα... υποκλιθεί απέναντί της, στην προσπάθειά για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.
Ιστορικό ραντεβού για το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket, ανάμεσα στην Ελλάδα, που θέλει να βρεθεί στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, και τη Φινλανδία, που θέλει να βρεθεί για πρώτη φορά στην τριάδα. Για το παιχνίδι μίλησε ο Σάσου Σάλιν, αρχηγός της Φινλανδίας.
Ο γκαρντ της Εστουδιάντες χαρακτήρισε την Εθνική μας ομάδα φαβορί για τη νίκη, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για το ιδανικό φινάλε της πορείας τους, την κατάκτηση ενός μεταλλίου.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι παρέμενε επιφυλακτικός στις προσδοκίες τις ομάδας, ενώ στα προηγούμενα χρόνια του στην Εθνική το μετάλλιο φαινόταν ένα μακρινό όνειρο, αλλά πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά και η κατάκτηση είναι στα χέρια του. Τέλος, πρόσθεσε ότι η στήριξη των 6-7 χιλιάδων Φινλανδών που θα βρεθούν στη Ρίγα θα είναι καθοριστική.
«Φαβορί η Ελλάδα, αλλά…»
«Στα χαρτιά, η Ελλάδα είναι ξεκάθαρο φαβορί, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να υποκλιθούμε σε κανέναν. Με το ίδιο ανοιχτό μυαλό που είχαμε μέχρι τώρα», δήλωσε αρχικά.
Στη συνέχεια, ο Σάλιν πρόσθεσε: «Έχουμε την ευκαιρία να τελειώσουμε αυτό το καλοκαίρι με μια ιστορική επιτυχία. Σε αυτό το στάδιο, αξίζει απλώς να βγούμε στο γήπεδο για να το απολαύσουμε και να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Δεν τολμούσα καν να ονειρευτώ κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα ετών μου με την εθνική ομάδα. Όταν τα παιδιά άρχισαν να μιλάνε για το μετάλλιο στην αρχή της προετοιμασίας, ήμουν από τους πιο επιφυλακτικούς, λέγοντας ας πάμε ένα παιχνίδι τη φορά. Ωστόσο, να που είμαστε εδώ και το μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι εντελώς στα χέρια μας»
Τέλος, για τον κόσμο δήλωσε: «Η υποστήριξη των φιλάθλων μας ήταν πάντα ύψιστης σημασίας για μας και έτσι θα είναι και στον μικρό τελικό. Η εμψύχωση που έφερε ο έκτος παίκτης θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η επιπλέον ώθηση που μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να τελειώσουμε την πορεία μας με ένα μετάλλιο».
