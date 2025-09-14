Κουτσούμπας: Μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου – Μακριά από αυτό το μακελειό

«Μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου», προειδοποίησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του. Ο κ. Κουτσούμπας που παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στη Λιβαδειά, αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά χαρακτηρίζοντάς το, «τερατούργημα».

Ειδικότερα ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι: «Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση σαν λαός, σαν χώρα. Απαιτείται η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα και κινητοποίηση, γιατί έρχονται συνεχώς νέα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα από την κυβέρνηση, με πρώτο αυτό το τερατούργημα, τον νόμο για τις 13 ώρες δουλειάς που εξοντώνει τον άνθρωπο, τους νέους, τους εργαζόμενους.

Και βέβαια, ταυτόχρονα, χρειάζεται αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς και να σταματήσει η μεγάλη φοροληστεία του λαϊκού εισοδήματος».

Κουτσούμπας: Να μην εμπλακεί η Ελλάδα στο μακελειό

Σχετικά με τον κίνδυνο ενός γενικευμένου πολέμου, ο κ. Κουτσούμπας ανάφερε: «Ταυτόχρονα πρέπει να σταματήσουν οι επεμβάσεις, οι πολεμικές συγκρούσεις και παλεύουμε η κυβέρνηση, η Ελλάδα να μην εμπλακεί άλλο σ’ αυτό το πολεμικό μακελειό που γίνεται στην γειτονιά μας. Χτες, ήδη το ΝΑΤΟ αποφάσισε για τα κράτη-μέλη του, να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα της Ανατολικής Ευρώπης με την Ρωσία, που σημαίνει ότι μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Μακριά από αυτό το μακελειό! Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να μιλήσει και θα μιλήσει».