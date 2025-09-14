newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Κουτσούμπας: Μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου – Μακριά από αυτό το μακελειό
Πολιτική Γραμματεία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:22

Κουτσούμπας: Μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου – Μακριά από αυτό το μακελειό

Ο κ. Κουτσούμπας παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στη Λιβαδειά

Σύνταξη
«Μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου», προειδοποίησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του. Ο κ. Κουτσούμπας που παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στη Λιβαδειά, αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά χαρακτηρίζοντάς το, «τερατούργημα».

Ειδικότερα ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι: «Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση σαν λαός, σαν χώρα. Απαιτείται η μέγιστη δυνατή ετοιμότητα και κινητοποίηση, γιατί έρχονται συνεχώς νέα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα από την κυβέρνηση, με πρώτο αυτό το τερατούργημα, τον νόμο για τις 13 ώρες δουλειάς που εξοντώνει τον άνθρωπο, τους νέους, τους εργαζόμενους.

Και βέβαια, ταυτόχρονα, χρειάζεται αγώνας για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς και να σταματήσει η μεγάλη φοροληστεία του λαϊκού εισοδήματος».

Κουτσούμπας: Να μην εμπλακεί η Ελλάδα στο μακελειό

Σχετικά με τον κίνδυνο ενός γενικευμένου πολέμου, ο κ. Κουτσούμπας ανάφερε: «Ταυτόχρονα πρέπει να σταματήσουν οι επεμβάσεις, οι πολεμικές συγκρούσεις και παλεύουμε η κυβέρνηση, η Ελλάδα να μην εμπλακεί άλλο σ’ αυτό το πολεμικό μακελειό που γίνεται στην γειτονιά μας.  Χτες, ήδη το ΝΑΤΟ αποφάσισε για τα κράτη-μέλη του, να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα της Ανατολικής Ευρώπης με την Ρωσία, που σημαίνει ότι μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Μακριά από αυτό το μακελειό! Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να μιλήσει και θα μιλήσει».

Τουρισμός
Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα
ΔΕΘ 14.09.25

Κυβερνητικές πηγές: Ανεύθυνες οι υποσχέσεις Ανδρουλάκη- Επανέφερε αποτυχημένες συνταγές με πράσινα λεφτόδεντρα

Οι κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «υιοθετεί πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»

Σύνταξη
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη
ΔΕΘ 13.09.25

Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Εκλογές άμεσα, είμαστε έτοιμοι – Η Ελλάδα της ΝΔ, Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών
Θεσσαλονίκη 13.09.25 Upd: 21:26

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Εκλογές άμεσα, είμαστε έτοιμοι – Η Ελλάδα της ΝΔ, Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών

Επαναφορά 13ου μισθού στο Δημόσιο, ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους και τον αποκλεισμό της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Βασίλη Κικίλια να ζητά διερεύνηση για τη στάση του λιμενικού και για την επάρκεια των μέτρων απέναντι σε έκνομες ενέργειες στον χώρο του λιμένα 

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς
«Κεφάλαιο ο Τσίπρας» 13.09.25

Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς

«Είναι η ώρα των πρωτοβουλιών της ενότητας, όχι με την έννοια της συγκόλλησης, αλλά με την έννοια του πολιτικού βάθους και του πολιτικού περιεχομένου», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΔΕΘ: Η περιοδεία Ανδρουλάκη – Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Η περιοδεία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ - Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιηγήθηκε, μεταξύ άλλων, και στο περίπτερο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, όπου εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά αρχεία της Έκθεσης

Σύνταξη
Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος μίλησε στο OT FORUM για το πρόγραμμα του κόμματος και την καθημερινότητα των πολιτών

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο – Χρειάζονται σημαντικά έργα
Κέντρο των Βαλκανίων 13.09.25

«Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο» - Επίσκεψη Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε με βουλευτές του κόμματος τα περίπτερα της ΔΕΘ πριν από την ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κουβαλάει στις αποσκευές του, κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες τις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

Το αριστερό «στίγμα», η γραμμή για τις συμμαχίες και τα 12 «δεν γίνεται» του Χαρίτση

Η επιλογή Χαρίτση κατά την 89η ΔΕΘ να επιμείνει στην αριστερή φυσιογνωμία του κόμματος - Η «γραμμή» για τις συμμαχίες, το «θολό κέντρο» και το πρόγραμμα των 12 σημείων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φλωρίδης: Αλλεργικός στις αντιδράσεις – Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης
Κόντρες 13.09.25

Αλλεργικός στις αντιδράσεις ο Φλωρίδης - Βλέπει πολιτικά κίνητρα σε όσους διαφωνούν σε διάταξη του υπ. Δικαιοσύνης

Σοβαρές καταγγελίες έχει προκαλέσει η διάταξη που προωθεί ο Γιώργος Φλωρίδης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση στη δικογραφία στον κατηγορούμενο και τον συνήγορο υπεράσπισης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου
«Δεν ξεχνάμε» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν», λέει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Κρήτη: Νέες καραβιές με μετανάστες – Ξεχασμένοι σε πρόχειρους χώρους και συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν
Ελλάδα 14.09.25

Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Ξεχασμένοι σε συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν

Λόγω των σκληρών μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Κρήτη θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους στην ενδοχώρα

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δολοφόνος συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται
Τι γνωρίζουμε 14.09.25

Ο δολοφόνος του Κερκ συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται

Από την πρώτη στιγμή η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αντιμετωπίστηκε ως «πολιτική δολοφονία» από τον Λευκό Οίκο μέχρι τους υποστηρικτές του MAGA - Τι πραγματικά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Σύνταξη
Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά

Άτυχος στάθηκε ο νεοαποκτηθείς Γάλλος επιθετικός του Άρη που τραυματίστηκε στο γόνατο μόλις στην πρώτη του προπόνηση με τους «κίτρινους».

Σύνταξη
Σάλιν: «Δεν θα… υποκλιθούμε στην Ελλάδα»
Μπάσκετ 14.09.25

Σάλιν: «Δεν θα… υποκλιθούμε στην Ελλάδα»

Ο Σάσου Σάλιν παραχώρησε δήλωσε πως η Φινλανδία σέβεται μεν την Ελλάδα αλλά σίγουρα δεν θα... υποκλιθεί απέναντί της, στην προσπάθειά για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις από μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη
Κόσμος 14.09.25

Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις από μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη

Το δίκτυο καταφυγίων του Ψυχρού Πολέμου στην Ευρώπη έχει αποσυρθεί. Ωστόσο, τώρα που η ήπειρος αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του πολέμου, ορισμένοι επιλέγουν την ατομική προστασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;
Woman 14.09.25

Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και άλλες ποπ σταρ γεμίζουν τα charts με τραγούδια που σατιρίζουν τους «μέτριους άντρες», αντικατοπτρίζοντας τις νέες κοινωνικές ισορροπίες και την αυξανόμενη ανεξαρτησία των γυναικών

Σύνταξη
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Ανησυχητικό ή όχι, θα συμβεί... 14.09.25

Η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Πόσοι θα κατοικούμε στον πλανήτη το 2050

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Στη Φθιώτιδα 14.09.25

Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Ρόδος: Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer – Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Βαριές κατηγορίες 14.09.25

Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Η 30χρονη ήταν γνωστή στα social - «Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται το Διαδίκτυο με ενδεχόμενη εμπορία» λέει ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη

Σύνταξη
