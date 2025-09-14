Φωτιά στον Έβρο – Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

«Πίσω από την γλάστρα με το γιασεμί...»

Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα

Χθες, Σάββατο η Άννα Βίσση γέμισε (ξανά) το Καλλιμάρμαρο με περισσότερους από 60.000 ανθρώπους. Απόψε, Κυριακή, γράφει Ιστορία, με τη δεύτερη σερί sold out συναυλία της. Δυο βραδιές. 130.000 άνθρωποι. Σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα.