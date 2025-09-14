Φωτιά στον Έβρο – Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (14/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμη Έβρου.
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
