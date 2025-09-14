Ρύζι και κρασί στο έλεος των ακραίων φαινομένων

Το σκληρό της πρόσωπο δείχνει για ακόμη φορά η κλιματική κρίση, με τις πλημμύρες στην Ασία και τους καύσωνες στην Ευρώπη, να μην περιορίζονται μόνο σε φυσικές καταστροφές, αλλά να προκαλούν σοβαρά πλήγματα στην αγροτική παραγωγή. Από τις καλλιέργειες αρωματικού ρυζιού στην Ινδία και το Πακιστάν έως τα αμπέλια της Γαλλίας, η παγκόσμια διατροφική αλυσίδα δοκιμάζεται.

Οι αγρότες βλέπουν τις προσδοκίες για πλούσια σοδειά να διαλύονται, ενώ οι διεθνείς αγορές ήδη καταγράφουν άνοδο στις τιμές, προμηνύοντας ακριβότερο ρύζι στα ράφια

Στην Ινδία και το Πακιστάν, δύο χώρες που αποτελούν βασικούς προμηθευτές μπασμάτι ρυζιού –ένα προϊόν με υψηλή ζήτηση και σημαντικό μερίδιο στις διεθνείς αγορές– οι φετινές πλημμύρες έπληξαν καίρια την παραγωγή.

Οι ποταμοί Ράβι, Τσέναμπ, Σάτλετζ και Μπέας υπερχείλισαν μετά από καταρρακτώδεις βροχές, κατακλύζοντας αγροτικές καλλιέργειες που βρίσκονταν κυριολεκτικά λίγες εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.

Οι απώλειες υπολογίζονται, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, σε σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτάρια αγροτικής γης. Οι αγρότες βλέπουν τις προσδοκίες για πλούσια σοδειά να διαλύονται, ενώ οι διεθνείς αγορές ήδη καταγράφουν άνοδο στις τιμές, προμηνύοντας ακριβότερο ρύζι στα ράφια. Για χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές –όπως η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές στη Μέση Ανατολή– η πίεση στο κόστος διατροφής θα είναι άμεση.

Στη Γαλλία η φετινή παραγωγή κρασιού μπορεί να είναι ελαφρώς καλύτερη από πέρυσι, αλλά παραμένει κατά 13% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας

Πλήγμα για τα γαλλικά αμπέλια

Στην άλλη άκρη της Ευρώπης, όπως επισημαίνει το Reuters, η Γαλλία αντιμετωπίζει παρατεταμένο καύσωνα και ξηρασία. Ο Αύγουστος έφερε θερμοκρασίες που αφυδάτωσαν τα σταφύλια, μείωσαν τον χυμό τους και επιτάχυναν την ωρίμανση. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσουν πρόωροι τρύγοι, αλλά με χαμηλότερες αποδόσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας, η φετινή παραγωγή κρασιού μπορεί να είναι ελαφρώς καλύτερη από πέρυσι, αλλά παραμένει κατά 13% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Σε περιοχές όπως το Μποζολέ, οι αποδόσεις είναι οι χαμηλότερες εδώ και δεκατρία χρόνια.

Σε αυτή την κατάσταση προστίθεται και ένα ακόμη πρόβλημα, της μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Η εκρίζωση περισσότερων από 20.000 εκταρίων αμπελώνων, την οποία έχει επιδοτήσει το υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας, στο πλαίσιο κρατικών πολιτικών για περιορισμό της υπερπαραγωγής, αποδυναμώνει τις νότιες περιοχές και τις καθιστά πιο ευάλωτες σε πυρκαγιές.

Η κυβερνητική αυτή επιλογή επικρίθηκε από πολλούς παραγωγούς, καθώς περιορίζει την ανθεκτικότητα της γαλλικής αμπελουργίας σε μια περίοδο που οι κλιματικές πιέσεις εντείνονται.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Γεωργίας και η περιοχή του Μποζολεϊζ αναμένει τη χαμηλότερη παραγωγή της από το 2012, το Λανγκεντόκ επίσης αντιμετωπίζει μειωμένη παραγωγή, ενώ η Λουάρ προβλέπει αύξηση σε σχέση με πέρυσι.

Πηγή: ΟΤ