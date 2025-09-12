Ηλιόπουλος: «Όχι» σε μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη – «Χρειάζεται ένωση δυνάμεων»

«Δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης» δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη, Ελένη Στεργίου και Γιάννη Μπασκάκη ο ίδιος σημείωσε ότι «θα ήταν τραγικό για την Αριστερά» να υποτιμήσει το παραπάνω, κάνοντας λόγο για ανάγκη ενός «όσο το δυνατόν πιο διευρυμένου μετώπου». Ωστόσο, επισήμανε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει «γωνίες και περιεχόμενο.

Χρειάζεται ένωση δυνάμεων

Ακόμη, ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε «χρειάζεται ένωση δυνάμεων με ένα καινούριο περιεχόμενο», συμπληρώνοντας ότι ο κατακερματισμός του χώρου είναι αποτέλεσμα της κρίσης του 2023, σημειώνοντας με νόημα ότι σε εκείνες τις εκλογές η ΝΔ σημείωσε νίκες σε λαϊκές γειτονιές, κάτι που είχε να συμβεί από το 1974. «Δε μπορούμε να κάνουμε ότι δε συνέβη και μαζευόμαστε, λέγοντας τα ίδια» τόνισε.

«Το 2023 ο προοδευτικός αριστερός χώρος δεν είχε καθαρό λόγο με γωνίες», τονίζοντας ότι ούτε σήμερα «παίζεται η μάχη στο κέντρο», ενώ πρόσθεσε ότι για να μειώσει τις τιμές στο ρεύμα θα πρέπει να τα βάλεις με τα καρτέλ.

Παράλληλα, ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι «η κάθε πολιτική δύναμη θα πρέπει να καταθέσει τον βασικό κορμό των αλλαγών που προτείνει», τονίζοντας ότι ένα από τα βασικά ζητήματα είναι να παραμείνει «όρθιο το ΕΣΥ» και «να διπλασιαστεί ο μισθός των γιατρών στη χώρα». Αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού έκανε λόγο για «μια κοινωνικά χρεοκοπημένη χώρα». Όπως εξήγησε «δε μπορείς να συζητάς ταυτόχρονα για 13ωρο και δημογραφικό».

Κρίσιμο το ερώτημα της πολιτικής αλλαγής

Για αυτό και επανήλθε αναφέροντας ότι είναι «κρίσιμο το ερώτημα της πολιτικής αλλαγής», τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει προγραμματικός διάλογος.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αφήσει και αιχμές για την περίοδο Κασσελάκη, κάνοντας λόγο για μεταπολιτική και για θέματα «πέρα από τα όρια της σοβαρότητας που κόστισε σε ολόκληρο τον χώρο».

Τέλος, αναφερόμενος στις οικονομικές προκλήσεις της επόμενης μέρας, ο κ. Ηλιόπουλος σημείωσε ότι «η ρίζα του οικονομικού προβλήματος της χώρας αποτυπώνεται σε δύο βασικούς δείκτες» και αφορά το χάσμα των μισθών στην Ελλάδα (βρισκόμαστε στις 3 χειρότερες χώρες) με τα υπερκέρδη κάποιων λίγων (βρισκόμαστε στις 3 καλύτερες), καταλήγοντας πως τα βασικά ζητήματα για την τεράστια πλειοψηφία των πολιτών είναι η ενέργεια, οι μισθοί, η στέγαση και το ΕΣΥ.