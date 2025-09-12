Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ

Σπίτια, διαμερίσματα και μια ποικιλία από καλοσχεδιασμένες κατοικίες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο μιας ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς του Ντέιβιντ Λιντς: από την κατοικία των Πάλμερ από το «Twin Peaks» μέχρι το κομψό διαμέρισμα στο Χόλιγουντ όπου η Ρίτα βρίσκει ασφάλεια και η Μπέτι βρίσκει τη Ρίτα, στο σουρεαλιστικό νεο -νουάρ «Οδός Μαλχόλαντ».

Αλλά η κατοικία που συνδέεται περισσότερο με τα όνειρα του Ντέιβιντ Λιντς βρίσκεται στους λόφους πάνω από το Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης, ο οποίος απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2025 σε ηλικία 78 ετών, έζησε για πάνω από 35 χρόνια και δημιούργησε εκεί κινηματογραφικά διαμάντια όπως το «Χαμένη λεωφόρος».

«Ενσαρκώνει τη δραματικότητα του μοντερνισμού»

Για να ακριβολογούμε, η καρδιά του Λιντς δεν βρίσκοταν σε μια μονάχα κατοικία, αλλά σε ένα συγκρότημα αρχιτεκτονικών αριστουργημάτων, το οποίο πρόσφατα βγήκε στην αγορά με εκτιμούμενη τιμή τα 15 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με τον μεσίτη Μαρκ Σίλβερ της The Agency Beverly Hills, το σπίτι Beverly Johnson σχεδιάστηκε το 1963 από τον Λόιντ Ράιτ, γιο του Φρανκ Λόιντ Ράιτ.

Αναγνωρισμένο από το Historic Places LA ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής, η κατοικία «ενσαρκώνει τη δραματικότητα του μοντερνισμού της πλαγιάς με τολμηρή γεωμετρία, γυάλινους τοίχους και μια αδιάλειπτη ροή μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου».

Μετά την αγορά του αρχικού ακινήτου, ο Ντέιβιντ Λιντς απέκτησε τις δύο γειτονικές κατοικίες στην οδό Senalda Drive, συμπεριλαμβανομένου του χώρου της Asymmetrical Productions, της εταιρείας παραγωγής του με έτος ίδρυσης το 1993.

Το σπίτι του διέθετε ιδιωτική αίθουσα μοντάζ και χώρο προβολών, ενώ το 1991, ο Λιντς ανέθεσε στον Έρικ Λόιντ Ράιτ το σχεδιασμό της πισίνας.

Αργότερα, πρόσθεσε και έναν διώροφο ξενώνα και έναν άλλο ξεχωριστό χώρο διαμονής με ένα υπνοδωμάτιο, φινιρισμένο με το αγαπημένο του απαλό γκρι χρώμα. Μαζί, οι τρεις κατοικίες και οι βοηθητικές κατασκευές σχημάτισαν το συγκρότημα.

Για τους θαυμαστές των ατάραχων καθημερινών μετεωρολογικών προβλέψεων του σκηνοθέτη για το Λος Άντζελες, η ματιά στο τεράστιο κτήμα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό, καθώς ο Λιντς ηχογραφούσε τις αγαπημένες του προγνώσεις.

