Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ
Culture Live 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:10

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ

Το συγκρότημα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό για τους θαυμαστές του Ντέιβιντ Λιντς, καθώς ο σκηνοθέτης ηχογραφούσε εκεί τις αγαπημένες του προγνώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σπίτια, διαμερίσματα και μια ποικιλία από καλοσχεδιασμένες κατοικίες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο μιας ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς του Ντέιβιντ Λιντς: από την κατοικία των Πάλμερ από το «Twin Peaks» μέχρι το κομψό διαμέρισμα στο Χόλιγουντ όπου η Ρίτα βρίσκει ασφάλεια και η Μπέτι βρίσκει τη Ρίτα, στο σουρεαλιστικό νεο -νουάρ «Οδός Μαλχόλαντ».

Αλλά η κατοικία που συνδέεται περισσότερο με τα όνειρα του Ντέιβιντ Λιντς βρίσκεται στους λόφους πάνω από το Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης, ο οποίος απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2025 σε ηλικία 78 ετών, έζησε για πάνω από 35 χρόνια και δημιούργησε εκεί κινηματογραφικά διαμάντια όπως το «Χαμένη λεωφόρος».

«Ενσαρκώνει τη δραματικότητα του μοντερνισμού»

Για να ακριβολογούμε, η καρδιά του Λιντς δεν βρίσκοταν σε μια μονάχα κατοικία, αλλά σε ένα συγκρότημα αρχιτεκτονικών αριστουργημάτων, το οποίο πρόσφατα βγήκε στην αγορά με εκτιμούμενη τιμή τα 15 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ).

Σύμφωνα με τον μεσίτη Μαρκ Σίλβερ της The Agency Beverly Hills, το σπίτι Beverly Johnson σχεδιάστηκε το 1963 από τον Λόιντ Ράιτ, γιο του Φρανκ Λόιντ Ράιτ.

Αναγνωρισμένο από το Historic Places LA ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής, η κατοικία «ενσαρκώνει τη δραματικότητα του μοντερνισμού της πλαγιάς με τολμηρή γεωμετρία, γυάλινους τοίχους και μια αδιάλειπτη ροή μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου».

Καθημερινές μετεωρολογικές προβλέψεις

Μετά την αγορά του αρχικού ακινήτου, ο Ντέιβιντ Λιντς απέκτησε τις δύο γειτονικές κατοικίες στην οδό Senalda Drive, συμπεριλαμβανομένου του χώρου της Asymmetrical Productions, της εταιρείας παραγωγής του με έτος ίδρυσης το 1993.

Το σπίτι του διέθετε ιδιωτική αίθουσα μοντάζ και χώρο προβολών, ενώ το 1991, ο Λιντς ανέθεσε στον Έρικ Λόιντ Ράιτ το σχεδιασμό της πισίνας.

Αργότερα, πρόσθεσε και έναν διώροφο ξενώνα και έναν άλλο ξεχωριστό χώρο διαμονής με ένα υπνοδωμάτιο, φινιρισμένο με το αγαπημένο του απαλό γκρι χρώμα. Μαζί, οι τρεις κατοικίες και οι βοηθητικές κατασκευές σχημάτισαν το συγκρότημα.

Για τους θαυμαστές των ατάραχων καθημερινών μετεωρολογικών προβλέψεων του σκηνοθέτη για το Λος Άντζελες, η ματιά στο τεράστιο κτήμα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό, καθώς ο Λιντς ηχογραφούσε τις αγαπημένες του προγνώσεις.

*Με πληροφορίες από: Variety | NBC Los Angeles

Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

Live η ομιλία Κασσελάκη στην 89η ΔΕΘ – «Νέο μοντέλο για Εθνική Αναγέννηση»

Live η ομιλία Κασσελάκη στην 89η ΔΕΘ – «Νέο μοντέλο για Εθνική Αναγέννηση»

Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
Κοινή ανακοίνωση 12.09.25

Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας, την ώρα που Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
Παρέστη στην κηδεία 12.09.25

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και από της σημαντικότερες προσωπικότητές της, είναι ζωντανός, λέει η οργάνωση. Στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ σκοτώθηκε ωστόσο ο γιος του.

Σύνταξη
Τραμπ: Τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία – Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα
Τι ζητά από την ΕΕ 12.09.25

Ο Τραμπ τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία - Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα

Το Politico παρουσιάζει τις δυσκολίες που προκύπτουν μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ που (ξανά)είπε ότι χάνει την υπομονή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι σκέφτεται την επιβολή κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον
Σχέδιο «Ανατολική Φρουρά» 12.09.25

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία θα συνεισφέρουν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ. Η αποστολή στην Πολωνία αναμένεται να συμπεριλάβει δυνάμεις και από τη Βρετανία.

Σύνταξη
Ινδία: Οκτώ νεκροί και 20 τραυματίες σε γιορτή – Φορτηγό πέρασε μέσα από το πλήθος [βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Οκτώ νεκροί και 20 τραυματίες σε γιορτή στην Ινδία - Φορτηγό πέρασε μέσα από το πλήθος

Στο αίμα βάφτηκε η γιορτή του θεού Γκανές, όταν φορτηγό πέρασε μέσα από πλήθος σκοτώνοντας οκτώ και τραυματίζοντας άλλα είκοσι στην περιοχή Χασάν της Καρνατάκα στην Ινδία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου
«Δεν ξεχνάμε» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν», λέει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»
Παιδάκι 12.09.25

Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»

Ένα πιστοποιητικό του σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, από τα πρώτα του χρόνια στο χώρο του θεάματος, βγαίνει σε δημοπρασία και αναμένεται να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα
Φονικά πλήγματα 12.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιους σκότωσε το Ισραήλ στη Γάζα από τα ξημερώματα - Ζωντανός ο Χαλίλ αλ-Χάγια, παρευρέθηκε στην κηδεία του γιου του και των άλλων θυμάτων της επίθεσης στο Κατάρ

Σύνταξη
Θετικός ο οικονομικός απολογισμός της Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Θετικός ο οικονομικός απολογισμός της Λάτσιο

Το καθαρό αποτέλεσμα της Λάτσιο, μετά από φόρους και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, ήταν θετικό κατά περίπου 600 χιλιάδες ευρώ, έναντι κερδών 40,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2023/24

Βάιος Μπαλάφας
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)
Τόκιο 2025 12.09.25

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)

Οι συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών το Σάββατο (13/9) στην πρώτη μέρα του Τόκιο 2025 - Τα όρια πρόκρισης στους τελικούς και το κανάλι που θα μεταδώσει τους αγώνες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό
Πολέμια της διαφθοράς 12.09.25

Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, φαίνεται ότι θα διοριστεί προσωρινή πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια να καταστείλει τη βία κατά της διαφθοράς

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
Μπάσκετ 12.09.25

LIVE ο ημιτελικός του Eurobasket Ελλάδα - Τουρκία 64-92

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού του Eurobasket 2025, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Γερμανία η οποία απέκλεισε τη Φινλανδία.

Σύνταξη
Τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση Μπολσονάρο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 12.09.25

Τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση Μπολσονάρο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δίκη του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος ως «κυνήγι μαγισσών»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Μπιλάλ
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Μπιλάλ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό, ενώ το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν έπαιζε στη Λαμία.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο