Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη
Υγεία 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:45

Πίεση στα 7, έμφραγμα στα 50 – Ανησυχητική παιδιατρική μελέτη

Επτάχρονα παιδιά με υψηλή συστολική ή διαστολικής αρτηριακή πίεση - ακόμη και αν δεν εμφανίζουν υπέρταση - αντιμετωπίζουν ως και 50% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια μετά τα 50 έτη τους.

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

Spotlight

Η υψηλή αρτηριακή πίεση … βλάπτει σοβαρά την υγεία σε όλες τις ηλικίες, ακόμη και στις μικρές. Οπως έδειξαν τα πρώιμα αποτελέσματα μελέτης τα οποία παρουσιάστηκαν πριν από λίγες ημέρες στο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Βαλτιμόρη ενώ παράλληλα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό «JAMA» της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας, παιδιά στην ηλικία των επτά ετών με υψηλότερες από το φυσιολογικό μετρήσεις αρτηριακής πίεσης φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια στη δεκαετία των 50 ετών τους.

Αύξηση κινδύνου κατά 40%-50%

«Εκπλαγήκαμε όταν ανακαλύψαμε ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση στην παιδική ηλικία σχετιζόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας πολλά χρόνια αργότερα. Οπως συγκεκριμένα είδαμε, το να έχει ένα παιδί υπέρταση ή και σχετικώς αυξημένη αρτηριακή πίεση στην ηλικία των επτά ετών μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου κατά 40%-50% μέσα στις επόμενες πέντε δεκαετίες της ζωής» ανέφερε η Αλέξα Φρίντμαν, κύρια συγγραφέας της μελέτης, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Νορθγουέστερν στο Σικάγο και προσέθεσε: «Τα αποτελέσματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία του ελέγχου της αρτηριακής πίεσης στην παιδική ηλικία και της υιοθέτησης στρατηγικών που θα προάγουν την καλή καρδιαγγειακή υγεία ήδη από τα παιδικά χρόνια».

Η πρωτιά της μελέτης

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση στην παιδική ηλικία συνδέεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο στην ενήλικη ζωή ενώ από μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022 προέκυψε ότι η αυξημένη αρτηριακή πίεση στα μεγαλύτερα παιδιά (μέση ηλικία 12 έτη) εκτοξεύει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια στη μέση ηλικία (μέσος όρος ηλικίας τα 46 έτη). Η τρέχουσα μελέτη είναι η πρώτη που εξέτασε την επίδραση τόσο της συστολικής πίεσης (η επάνω ένδειξη στο πιεσόμετρο) όσο και της διαστολικής πίεσης (η κάτω ένδειξη) κατά την παιδική ηλικία στον μακροπρόθεσμο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου. Σημειώνεται ότι οι οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής προς τους γιατρούς συστήνουν έλεγχο της αρτηριακής πίεσης κατά το ετήσιο ραντεβού για έλεγχο της υγείας των παιδιών από την ηλικία των τριών ετών.

H μέτρηση της πίεσης συνιστάται από την ηλικία των 3 ετών

H μέτρηση της πίεσης συνιστάται από την ηλικία των 3 ετών

Η μελέτη

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον Εθνικό Δείκτη Θνησιμότητας προκειμένου να ελέγξουν τις αιτίες θανάτου σε μια ομάδα 38.252 παιδιών από 12 διαφορετικές περιοχές των ΗΠΑ. Η αρτηριακή πίεση των παιδιών  αυτών μετρήθηκε σε ηλικία επτά ετών στο πλαίσιο του μεγαλύτερου αμερικανικού προγράμματος καταγραφής της επίδρασης της κύησης και των περιγεννητικών παραγόντων στην παιδική υγεία (Collaborative Perinatal Project -CPP το οποίο διεξήχθη μεταξύ του 1959 και του 1965). Στην ανάλυση ελήφθησαν υπόψη δημογραφικοί παράγοντες καθώς και ο Δείκτης Μάζας Σώματος των παιδιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ευρήματα θα αφορούσαν την ίδια την αρτηριακή πίεση και όχι μια αντανάκλαση των περιττών κιλών που μπορεί να είχαν κάποια παιδιά.

Τα κύρια αποτελέσματα της παρακολούθησης που διήρκεσε πάνω από μισό αιώνα

Μετά από παρακολούθηση 54 (!) ετών κατά μέσο όρο, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι:

  • Τα παιδιά που εμφάνιζαν υψηλότερη συστολική ή διαστολική πίεση στα επτά χρόνια τους είχαν περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιαγγειακή νόσο ως ενήλικοι ως τα μέσα της δεκαετίας των 50 ετών τους. Ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος στα παιδιά των οποίων οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης βρίσκονταν στο τοπ 10% με βάση την ηλικία, το φύλο και το ύψος τους.
  • Κατά τη διάρκεια της μελέτης 2.837 συμμετέχοντες απεβίωσαν με τους 504 εξ αυτών των θανάτων να αποδίδονται σε καρδιαγγειακή νόσο.
  • Τόσο η αυξημένη αρτηριακή πίεση που δεν έφθανε σε επίπεδα υπέρτασης όσο και η υπέρταση φάνηκε να συνδέονται με αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου στην ενήλικη ζωή της τάξεως του 40%-50%.
  • Ακόμη και η ήπια αύξηση της αρτηριακής πίεσης φάνηκε να είναι σημαντική, μέχρι και στα παιδιά των οποίων οι μετρήσεις βρίσκονταν εντός των φυσιολογικών ορίων. Τα παιδιά που είχαν αρτηριακή πίεση ελαφρώς υψηλότερη από τον μέσο όρο αντιμετώπιζαν αυξημένο κατά 13% σε ό,τι αφορούσε τη συστολική πίεσή τους και κατά 18% σε ό,τι αφορούσε τη διαστολική πίεσή τους να πεθάνουν πρόωρα εξαιτίας καρδιαγγειακής νόσου.
  • Στη μελέτη περιελήφθησαν επίσης 150 ομάδες αδελφών προκειμένου να εξεταστεί αν ο αδελφός ή η αδελφή με την υψηλότερη αρτηριακή πίεση στην ηλικία των επτά ετών αντιμετώπιζε περισσότερες πιθανότητες θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο σε σύγκριση με τον αδελφό ή την αδελφή με τη χαμηλότερη αρτηριακή πίεση. Οπως προέκυψε, τα παιδιά με την υψηλότερη πίεση σε όλες τις ομάδες αδελφών αντιμετώπιζαν παρόμοιο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου (αύξηση κατά 15% σε ό,τι αφορούσε τη συστολική πίεση κατά 19% σε ό,τι αφορούσε τη διαστολική πίεση), γεγονός που μαρτυρούσε ότι το κοινό οικογενειακό (και όχι μόνο) περιβάλλον τους δεν μπορούσε να εξηγήσει πλήρως την επίδραση της αρτηριακής πίεσης στην υγεία.

Απαιτείται έλεγχος της αρτηριακής πίεσης των παιδιών

Κλείνοντας η δρ Φρίντμαν τόνισε ότι «ακόμη και στην παιδική ηλικία οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης είναι σημαντικές καθώς αποδεικνύεται ότι η υψηλή αρτηριακή πίεση στα παιδιά μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουν οι γονείς τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης των παιδιών τους».

Πηγή: Το Βήμα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

8 wellness συνήθειες για δυνατή καρδιά και υγιές σώμα

OT FORUM
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
ΑΙ 10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
Βολοντίμιρ Τίμοστσουκ 09.09.25

Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»

Η αμοιβή αφορά πληροφορίες που «θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη, σε οποιαδήποτε χώρα, του Ουκρανού κακόβουλου κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τίμοστσουκ».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο
Μελέτη 09.09.25

Το έμφραγμα μπορεί τελικά να είναι μολυσματική νόσος – Ελπίδες για εμβόλιο

Ανακαλύφθηκαν βακτήρια μέσα στις αθηρωματικές πλάκες τα οποία βρίσκονται σε ύπνωση αλλά μπορεί να «ξυπνήσουν» και να προκαλέσουν έμφραγμα- ανοίγει ο δρόμος για προληπτικό εμβόλιο εναντίον της στεφανιαίας νόσου και των εμφραγμάτων

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του
Ασύλληπτη τραγωδία 12.09.25

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας - Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του

O 54χρονος που σκοτώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό, θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του.

Σύνταξη
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
«Καταϊδρωμένοι» 12.09.25

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις
Μεγάλο Μήλο 12.09.25

Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Ακριβώς όπως οι επιδείξεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2026 κατά τη διάρκεια του Fashion Week της Νέας Υόρκης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν νέες τάσεις και ιδέες στυλ, έτσι και η παρουσία πολλών διασημοτήτων είναι δεδομένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια
Πολιτική 12.09.25

Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την κατώτερη των προσδοκιών της απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σε αναζήτηση νέων επικοινωνιακών οροσήμων και τρόπων εσωκομματικού κατευνασμού ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το υπουργικό συμβούλιο και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο