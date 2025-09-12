Ο φόβος και τρόμος είχε γίνει 40χρονος αλλοδαπός στην περιοχή του Ιλίου και του Νέου Ηρακλείου, καθώς έμπαινε μέσα σε σπίτια και τα ξάφριζε.

Ο 40χρονος παρακολουθούσε τις πολυκατοικίες, όσο οι ένοικοι έλειπαν, άνοιγε με ιδιαίτερη ευκολία τις πόρτες εισόδου και έμπαινε στα σπίτια.

Στην συνέχεια, σε λιγότερο από 5 λεπτά άρπαζε κοσμήματα και χρήματα και εξαφανιζόταν.

Είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ενώ στα χέρια του κρατούσε χαρτομάντηλα ώστε αν τον έπιαναν να προσποιείτο τον μικροπωλητή.

Ο 40χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς από το 2010 έως το 2015 διέπραξε συνολικά 27 διαρρήξεις με 5 ακόμη να προστίθενται τον τελευταίο μήνα. Για κάποιες κλοπές φυλακίστηκε ωστόσο συνέχισε την δράση του.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο άνδρας έγινε αντιληπτός όταν έφυγε από ένα σπίτι, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν αμέσως και τον συνέλαβαν. Πάνω του –και συγκεκριμένα στο εσώρουχό του – βρέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και χρημάτων.