Ιλιον: Διαρρήκτης έμπαινε σε σπίτια και τα ξάφριζε – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του
Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση ενός 40χρονου διαρρήκτη ο οποίος εισέβαλε σε σπίτια στο Νέο Ηράκλειο και το Ίλιον και τα ξάφριζε
Ο φόβος και τρόμος είχε γίνει 40χρονος αλλοδαπός στην περιοχή του Ιλίου και του Νέου Ηρακλείου, καθώς έμπαινε μέσα σε σπίτια και τα ξάφριζε.
Ο 40χρονος παρακολουθούσε τις πολυκατοικίες, όσο οι ένοικοι έλειπαν, άνοιγε με ιδιαίτερη ευκολία τις πόρτες εισόδου και έμπαινε στα σπίτια.
Στην συνέχεια, σε λιγότερο από 5 λεπτά άρπαζε κοσμήματα και χρήματα και εξαφανιζόταν.
Είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ενώ στα χέρια του κρατούσε χαρτομάντηλα ώστε αν τον έπιαναν να προσποιείτο τον μικροπωλητή.
Ο 40χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς από το 2010 έως το 2015 διέπραξε συνολικά 27 διαρρήξεις με 5 ακόμη να προστίθενται τον τελευταίο μήνα. Για κάποιες κλοπές φυλακίστηκε ωστόσο συνέχισε την δράση του.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο άνδρας έγινε αντιληπτός όταν έφυγε από ένα σπίτι, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν αμέσως και τον συνέλαβαν. Πάνω του –και συγκεκριμένα στο εσώρουχό του – βρέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και χρημάτων.
