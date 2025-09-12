«Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» – Η Katharine Hamnett και η Annie Lennox συντάσσονται

Τα T-Shirt με σλόγκαν μπορεί να κάνουν μια μεγάλη επιστροφή αυτή τη στιγμή, ενώ η πρωτοπόρος Katharine Hamnett είχε πάντα την τάση να γράφει στο στήθος της ό,τι επιθυμούσε να πει.

Η πιο viral στιγμή της βρετανίδας σχεδιάστριας, που συνέβη πολύ πριν την έκφραση «έγινε viral», ήταν το 1984, όταν εμφανίστηκε στον αριθμό 10 της Downing Street φορώντας ένα μπλουζάκι με τη φράση «58% Don’t Want Pershing», σε σχέση με την ανάπτυξη πυραύλων Pershing από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Η τότε πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ δεν το πρόσεξε αρχικά, αλλά όταν το είδε, «έβγαλε έναν ήχο σαν έκπληκτη κότα», σύμφωνα με την Hamnett.

Οι λέξεις είναι αντίσταση

Από τότε, η Hamnett συνέχισε να τυπώνει γράμματα Letraset σε βαμβακερά μπλουζάκια για τέσσερις δεκαετίες, με πιο πρόσφατο στόχο την βρετανική κυβέρνηση και τους παγκόσμιους ηγέτες με μια συλλογή σχεδιασμένη να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη γενοκτονία που συμβαίνει στη Γάζα, καθώς και να συγκεντρώσει ζωτικά κεφάλαια για τον παλαιστινιακό λαό που υποφέρει.

Η Lina Hadid ήταν από τις πρώτες που φόρεσε ένα T-Shirt, με το μήνυμα «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά» να αναγράφεται ξεκάθαρα. Ο Jeremy Corbyn, πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος και τώρα ιδρυτής του δικού του ανεξάρτητου κόμματος μαζί με τη Zarah Sultana, φόρεσε επίσης ένα μακό με το μήνυμα «Κοινωνική πρόνοια, όχι πόλεμος».

Και τώρα, η μουσικός και ακτιβίστρια Annie Lennox εντάσσεται στην ομάδα με την τελευταία προσθήκη στη σειρά: «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει».

Η σιωπή είναι συνενοχή

Σε συνεργασία με την καλλιτεχνική πρωτοβουλία A/POLITICAL, όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο πρόγραμμα Noor Gaza Orphan Care, το οποίο, από την έναρξή του το 1983, έχει υποστηρίξει πάνω από 20.000 παιδιά στην περιοχή. Λέγοντας ότι είναι «ενθουσιασμένη» που συνεργάζεται με τη Lennox σε αυτή την κυκλοφορία, η Hamnett προσθέτει: «Οι άνθρωποι πρέπει να γράψουν στους εκλεγμένους εκπροσώπους τους και να απαιτήσουν να υποστηρίξουν μια μόνιμη εκεχειρία, το τέλος όλων των πωλήσεων όπλων και της στρατιωτικής υποστήριξης, απειλώντας τους ότι δε θα τους ξαναψηφίσουν ποτέ. Η σιωπή είναι συνενοχή. Αν δεν μιλήσουμε για τη Γάζα, έχουμε επιλέξει την πλευρά της καταπίεσης».

Αυτή την εβδομάδα κυκλοφορεί επίσης μια μεγάλη σειρά από προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με την επερχόμενη συναυλία Together for Palestine, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 17 Σεπτεμβρίου. Με καλλιτέχνες όπως οι Jamie xx, Obongjayar, Pink Pantheress, Damon Albarn, Brian Eno και Rina Sawayama να έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους, η συνοδευτική σειρά από μπλουζάκια έχει σχεδιαστεί από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας και μακροχρόνιους υποστηρικτές της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Η Simone Rocha έχει δημιουργήσει ένα μακρυμάνικο τοπ με ένα λεπτεπίλεπτο λουλούδι, η Bella Freud έχει αξιοποιήσει το στυλ cut-and-paste και των καρτούν, ενώ η Priya Ahluwalia έχει δημιουργήσει ένα μπλουζάκι με μια εντυπωσιακή εικονογράφηση.

Στη συλλογή περιλαμβάνεται επίσης ένα τοπ που έχει δημιουργήσει ο Ayham Hassan, ένας Παλαιστίνιος φοιτητής που συγκέντρωσε χρήματα μέσω crowdfunding για να σπουδάσει στο Central Saint Martins και μόλις αποφοίτησε με διθυραμβικές κριτικές.

*Μπείτε εδώ για να αποκτήσετε τα σχέδια των Hamnett και A/POLITICAL, και εδώ για τα προϊόντα Together for Palestine (στα οποία έχει συμβάλει και η Hamnett).

*Με στοιχεία από dazeddigital.com