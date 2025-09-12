Το σενάριο που φαίνεται να κερδίζει έδαφος πλέον στις αγορές της Ευρώπης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ολοκλήρωσε τις μειώσεις επιτοκίων.

Αυτό εκτιμά η Deutsche Bank, σε ανάλυσή της για την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ, επισημαίνοντας ότι παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ φαίνεται να παραμένει σταθερή στην πολιτική της, χωρίς να προδικάζει άμεσα το μέλλον.

«Έχουμε φτάσει στην κορυφή»

Από την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ, οι αγορές προεξοφλούν μικρότερο κίνδυνο για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων. Αυτό, σύμφωνα με τη Deutsche Bank, είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την κεντρική εκτίμηση της τράπεζας, η οποία αναφέρει ότι το τελικό επιτόκιο θα κυμανθεί γύρω από το 2%, παρόλο που συνεχίζει να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Μετά την ανακοίνωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, η Deutsche Bank αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της και ενίσχυσε την άποψη ότι το τελικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 2%. Παρά την παραπάνω εκτίμηση, δεν αποκλείεται μια μελλοντική μείωση των επιτοκίων, εάν οι πληθωριστικές προσδοκίες αποσυνδεθούν από τον στόχο κατά την περίοδο της υποχώρησης του πληθωρισμού το 2026.

Η «ελάχιστη απόκλιση» και οι προοπτικές

Η ΕΚΤ, στην τελευταία συνεδρίασή της, αναθεώρησε προς τα κάτω τον πληθωρισμό για το 2027, με τον γενικό πληθωρισμό να μειώνεται στο 1,9% και τον δομικό πληθωρισμό στο 1,8%, που αποτελεί μικρότερη απόκλιση από τον αρχικό στόχο.

Ωστόσο, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υποστήριξε ότι αυτή η μικρή απόκλιση δεν θα επηρεάσει τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Παρουσίασε την αναθεώρηση αυτή ως «ελάχιστη απόκλιση», επισημαίνοντας ότι η ΕΚΤ είναι διατεθειμένη να ανεχθεί αυτήν τη μικρή υποεκτέλεση του στόχου, χωρίς να προχωρήσει σε πιο επιθετική πολιτική χαλάρωσης.

Η Λαγκάρντ ανέφερε ότι η αναθεώρηση αυτή του 1,9% δεν είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία και εξήγησε τη μηχανική επίδραση της εκτίναξης του ευρώ, η οποία είχε τονιστεί ως ένας παράγοντας της αναθεώρησης. Ειδικότερα, η ενίσχυση του ευρώ συνδέεται με την αποδυνάμωση του πληθωρισμού, γεγονός που, σύμφωνα με την ΕΚΤ, μπορεί να παραβλεφθεί καθώς δεν αποτελεί μόνιμη τάση.

Ανθεκτικότητα στην οικονομία

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ για την ανάπτυξη, η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, ενώ το 2026 η ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς στο 1%. Παρά την πιθανή επιβράδυνση της οικονομίας λόγω εξωτερικών πιέσεων, όπως οι δασμοί από τις ΗΠΑ και η ενίσχυση του ευρώ, οι προοπτικές για το 2026 είναι πιο θετικές, καθώς αναμένεται υποχώρηση αυτών των εξωτερικών παραμέτρων.

Η ΕΚΤ έχει πλέον μετατοπίσει την ισορροπία κινδύνου για την ανάπτυξη, κάτι που αντικατοπτρίζει μια πιο θετική εκτίμηση για τις εγχώριες ανθεκτικές δυνάμεις, όπως η αγορά εργασίας και η εσωτερική ζήτηση.

Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι οι εγχώριες συνθήκες, όπως η σταθερότητα της αγοράς εργασίας και η εσωτερική ζήτηση, είναι καθοριστικοί παράγοντες υποστήριξης της ανάπτυξης. Η προοπτική για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη στη Γερμανία, με την αύξηση των κρατικών δαπανών για άμυνα και υποδομές, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της οικονομίας στην Ευρωζώνη.

Αναμονή με… ευελιξία

Η Λαγκάρντ περιέγραψε την παρούσα κατάσταση ως «σε καλό σημείο» και υποστήριξε ότι η ΕΚΤ θα παραμείνει σε αναμονή, χωρίς να δεσμεύεται για άμεσες κινήσεις. Η στρατηγική αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την προσέγγιση της ΕΚΤ για νομισματική πολιτική που βασίζεται στα δεδομένα και τη συνεχιζόμενη παρακολούθηση των οικονομικών συνθηκών.

Αν η ΕΚΤ είχε επικεντρωθεί περισσότερο στην πρόβλεψη του βασικού πληθωρισμού του 1,8% το 2027, ενδέχεται οι αγορές να είχαν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους για μείωση επιτοκίων το Δεκέμβριο. Ωστόσο, η πολιτική παρέμεινε «σε καλό σημείο», κάτι που δείχνει ότι το εμπόδιο για οποιαδήποτε μείωση επιτοκίων είναι μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά θεωρείτο.

Σταθερή η στρατηγική της ΕΚΤ

Η Deutsche Bank αναφέρει ότι η στρατηγική της ΕΚΤ παραμένει επικεντρωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας και ότι η 2% είναι το τελικό επιτόκιο για τον τρέχοντα κύκλο νομισματικής πολιτικής.

Παρά τις πιθανότητες για μελλοντική χαλάρωση, ιδίως αν οι πληθωριστικές προσδοκίες αποσταθεροποιηθούν το 2026, το εμπόδιο για μια περαιτέρω μείωση είναι πλέον υψηλότερο. Ειδικότερα, οι αυξημένες κρατικές δαπάνες στη Γερμανία, που αναμένονται να υποστηρίξουν την οικονομία, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση των πληθωριστικών προσδοκιών σταθερές.

Η ΕΚΤ αναμένει ότι στο τέλος του 2026 θα αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια και να επικεντρωθεί στους μεσοπρόθεσμους κινδύνους υπέρβασης του πληθωριστικού στόχου του 2%.

Πηγή: ΟΤ