newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;
Κόσμος 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:00

Μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τους φίλους τους στον Κόλπο;

Όπως φαίνεται, η Αμερική δεν μπορεί ή δεν θέλει να προστατεύσει τους φίλους της στον Κόλπο, με την επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ έφερε σε δύσκολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ και εξόργισε την περιοχή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Spotlight

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε σε ένα υπόστεγο στα περίχωρα της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ, και έκανε μια υπόσχεση. Πίσω του, καθώς μιλούσε, βρισκόταν μια φάλαγγα αμερικανικών στρατευμάτων. Στα αριστερά του βρισκόταν ένα drone MQ-9 Reaper και στα δεξιά του ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15. Η πολεμική εικόνα είχε ως στόχο να ενισχύσει τα λόγια του προέδρου προς τους συμμάχους, σύμφωνα με τον Economist.

«Δεν θα διστάσω ποτέ να ασκήσω την αμερικανική δύναμη, αν είναι απαραίτητο, για να υπερασπιστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή τους εταίρους μας», είπε. «Και ένας από τους σπουδαίους εταίρους μας βρίσκεται ακριβώς εδώ». Παράλληλα πήρε υποσχέσεις για επενδύσεις τρισεκατομμυρίων και δώρο ένα υπερπολυτελές νέο αεροπλάνο για Air Force One αξίας 400 εκατ. δολαρίων.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ένας σύμμαχος των ΗΠΑ χρησιμοποίησε αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής για να βομβαρδίσει αυτόν τον «σπουδαίο εταίρο». Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε μια βίλα στη Ντόχα, όπου πιστευόταν ότι συναντιόνταν ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Φαίνεται ότι η επίθεση δεν ήταν επιτυχής: αν και πέντε χαμηλόβαθμα μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν, τα ηγετικά στελέχη φέρεται να επέζησαν.

Δεν ήταν απλώς μια τακτική αποτυχία. Η επίθεση πιθανότατα θα θέσει σε κίνδυνο τις τρέχουσες συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Θα ενισχύσει επίσης δύο αναδυόμενους φόβους που διακατέχουν πολλούς ηγέτες στον Κόλπο: ότι ένα ανεξέλεγκτο Ισραήλ είναι πλέον ηγεμονική δύναμη στην περιοχή και ότι η Αμερική δεν μπορεί πλέον να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

Ο αραβικός κόσμος αντιμετωπίζει αυτή τη φωτογραφία ως την άρνηση των ΗΠΑ να σταματήσουν το Ισραήλ.

To Κατάρ δεν αποτελούσε στόχο του Ισραήλ μέχρι που… αποτέλεσε

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς σκότωσε ή απήγαγε περίπου 1.400 Ισραηλινούς, η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ορκιστεί να κυνηγήσει τους ηγέτες της οργάνωσης. Ωστόσο, μέχρι τώρα απέφευγε να τους στοχεύσει στο Κατάρ. Το μικρό εμιράτο φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς, αλλά και την περιφερειακή έδρα της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ.

Το σχέδιο για επίθεση στο Κατάρ φέρεται αντιτάχθηκε από τη Μοσάντ, την υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών του Ισραήλ, και από τους στρατηγούς της. Και οι δύο υποστήριξαν ότι θα διαταράξει την τελευταία προσπάθεια του. Τραμπ να αναβιώσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και θα θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το διέταξε ούτως ή άλλως, εν μέρει λόγω της κριτικής που δέχτηκε η κυβέρνησή του μετά από μια ένοπλη επίθεση που άφησε έξι νεκρούς πολίτες στην Ιερουσαλήμ στις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, Πρόεδρος των HAE, ξεπροβοδίζεται από τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, Εμίρη του Κατάρ, κατά την αναχώρησή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Ντόχα, στο Κατάρ, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS

Οι αραβικές χώρες ανησυχούν από ένα Ισραήλ που δρα ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ

Αυτό καθιστά το Κατάρ την έκτη χώρα που έχει βομβαρδίσει το Ισραήλ μετά τη σφαγή (σ.σ.10η. Παλαιστίνη, Λίβανος, Υεμένη, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Αίγυπτο, Μάλτα, Τυνησία, Κατάρ, στη Μάλτα και την Τυνησία στα χωρικά τους ύδατα, χτύπησε με drone πλοία του Στόλου της Ελευθερίας και του Somoud).

Αλλού θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι ενήργησε ενάντια σε πραγματικές απειλές. Οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ, τον Λίβανο, την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Υεμένη έχουν επιτεθεί σε αυτό από τις 7 Οκτωβρίου, όπως και το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει πολλούς από τους περιφερειακούς εχθρούς του Ισραήλ.

Δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο για το Κατάρ. Η επιδρομή εναντίον του δεν είχε ως στόχο την πρόληψη μιας επικείμενης απειλής, ούτε καν την πρόληψη ενός μελλοντικού κινδύνου. Ήταν μια πράξη εκδίκησης στο έδαφος ενός κυρίαρχου κράτους.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαέντ, πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πέταξε στη Ντόχα για να συναντήσει τον εμίρη. Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας αναμενόταν να επισκεφθεί την επόμενη μέρα. Ήταν μια δημόσια επίδειξη υποστήριξης από γειτονικές χώρες που, πριν από λίγο καιρό, είχαν διακόψει τις διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με το Κατάρ.

O ΗΠΑ παρέστη σε συνεδρίαση στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου στις 14 Μαΐου.

Το Κατάρ βρισκόταν σε διαμάχη με όλους τους γείτονές του, αλλά το στήριξαν

Το εμιράτο αποτελεί από καιρό το μαύρο πρόβατο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), ενός κλαμπ έξι πετρελαϊκών μοναρχιών. Η υποστήριξή του σε ισλαμιστικές ομάδες όπως η Χαμάς εξόργισε τους γείτονές του.

Το ίδιο συνέβη και με την υποστήριξή του στο Al Jazeera, το αραβικό δορυφορικό κανάλι ειδήσεων, το οποίο κάποτε ήταν ένα ελεύθερο και κριτικό μέσο ενημέρωσης. Τέτοιες πολιτικές οδήγησαν τέσσερα αραβικά κράτη να επιβάλουν ταξιδιωτικό και εμπορικό εμπάργκο στο Κατάρ το 2017 (το οποίο άρθηκε το 2021).

Ωστόσο, οι διαφωνίες τους με το Κατάρ ωχριούν σε σύγκριση με τους φόβους για τη δική τους κυριαρχία και ασφάλεια. Ο ΣΣΚ έχει ευδοκιμήσει χάρη στη φήμη του για ηρεμία, αλλά η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έχουν δεχθεί επιθέσεις από το Ιράν και τους συμμάχους του από το 2019 (σ.σ. Εμφύλιος πόλεμος της Υεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία συμμετείχε και χτυπήθηκε από τους Χούθι).

Και οι δύο χώρες απογοητεύτηκαν από την αντίδραση της Αμερικής, της μακροχρόνιας προστάτιδάς τους. Όσο για το Κατάρ, έχει δεχθεί δύο βομβαρδισμούς φέτος. Ο πρώτος ήταν τον Ιούνιο από το Ιράν, ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις (σ.σ. Χτυπήθηκε συμβολικά ένα ραντάρ στην αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ, με… προειδοποίηση).

Η επίθεση στο Κατάρ απέδειξε πως τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν οι χώρες του Κόλπου για την προστασία τους στις ΗΠΑ, δεν έχουν αντίκρισμα.

Οι ΗΠΑ διέψευσαν πως ήταν ενήμερες για το χτύπημα

Αυτό εξηγεί γιατί η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται τόσο αμήχανη. Η Καρολάιν Λίβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, διάβασε μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση μετά την επίθεση, η οποία υπονοούσε ότι η Αμερική έμαθε για αυτήν μόνο όταν είχε ήδη ξεκινήσει (και από τον ίδιο τον στρατό της, όχι από το Ισραήλ).

Ο Τραμπ δημοσίευσε αργότερα ένα παρόμοιο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε την υπόσχεση ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών του, θα εργαστεί για την οριστικοποίηση μιας αμυντικής συμφωνίας με το Κατάρ. Υποσχέθηκε επίσης ότι το Κατάρ δεν θα αποτελέσει ξανά στόχο (αν και ο κ. Νετανιάχου υπονόησε στη συνέχεια το αντίθετο).

Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσιάζουν μια διαφορετική εκδοχή: ότι ο κ. Τραμπ μπορεί να εξεπλάγη από το χρονοδιάγραμμα, αλλά γνώριζε το σχέδιο και αν δεν έδωσε το πράσινο φως, δεν έβαλε και κόκκινο. Πηγές στην Ουάσινγκτον παρουσιάζουν αντικρουόμενες εκδοχές, αλλά συμφωνούν ότι ο κ. Τραμπ είναι εξοργισμένος: «Ντροπιαστικό», λέει ένας πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Οι ομόλογοί τους στο Ισραήλ ήταν επίσης εξοργισμένοι με την επιχείρηση και τα αποτελέσματά της. «Ήταν μια κολοσσιαία αποτυχία. Περίμεναν να πείσουν τον Τραμπ να συμφωνήσει, αλλά αυτό ήταν μια τεράστια εσφαλμένη εκτίμηση», λέει ένας πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών.

Παρότι φημολογούνταν πως ο πρώην ηγέτης της Χαμάς Χαλέντ Μεσάλ αποτελούσε στόχο, δεν βρίσκονταν καν στην συνάντηση.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ως φορέας κινδύνου για τις χώρες του Κόλπου

Τα τελευταία χρόνια, η Αμερική προσπάθησε να πείσει τα κράτη του Κόλπου ότι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους συμμαχώντας με το Ισραήλ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν αναγνώρισαν το Ισραήλ το 2020. Η Σαουδική Αραβία ήταν κοντά στην υπογραφή της δικής της συμφωνίας εξομάλυνσης πριν από τις 7 Οκτωβρίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προέτρεψαν τους μονάρχες του Κόλπου να ενταχθούν με το Ισραήλ σε μια περιφερειακή συνεργασία για την αεράμυνα (σ.σ. οι χώρες του Κόλπου κατέρριπταν ιρανικά drones που πετούσαν προς το Ισραήλ πάνω από τον εναέριο χώρο τους).

Όλα αυτά έγιναν δύσκολα να πουληθούν μετά τις 7 Οκτωβρίου. Ο πόλεμος στη Γάζα έχει κάνει το Ισραήλ βαθιά αντιδημοφιλές στον αραβικό κόσμο, και οι ηγέτες του Κόλπου ανησύχησαν ότι η συνεχώς διευρυνόμενη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν και τους συμμάχους του θα τους έμπλεκε τελικά (όπως συνέβη με το Κατάρ τον Ιούνιο).

Η επίθεση στη Ντόχα θα ενισχύσει μόνο αυτή την πεποίθηση: μακριά από το να είναι ακρογωνιαίοι λίθοι της περιφερειακής σταθερότητας, η Αμερική και το Ισραήλ μοιάζουν τώρα το αντίθετο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Συμμαχία Chevron – HELLENiQ: Νέο ενεργειακό κεφάλαιο για την Ελλάδα

Συμμαχία Chevron – HELLENiQ: Νέο ενεργειακό κεφάλαιο για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές
Επικίνδυνη ρητορική 11.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Το ίδιο έκαναν και μεγάλα ονόματα του MAGA

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο
Το γάλλιο 11.09.25

Πως τα κρίσιμα ορυκτά δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κίνα έναντι των ΗΠΑ

Η Κίνα ασκεί πίεση και υπονομεύει το πλεονέκτημα του αμερικανικού στρατού στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά όπως το γάλλιο, σύντομα θα έχει το πάνω χέρι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό
Κρίσιμο σταυροδρόμι 11.09.25

Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό

Εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, δημοσιονομικής κρίσης και αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, η μάχη για το μέλλον της μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία με τον ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 11.09.25

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία Ιράν - ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων

Ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της πλήρους συνεργασίας, χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑΕ για τις «πρακτικές ρυθμίσεις επανέναρξης των επιθεωρήσεων».

Σύνταξη
Πρωθυπουργός του Κατάρ: Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου
Πρωθυπουργός Κατάρ 11.09.25

«Ο Νετανιάχου είναι αυτός που πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη»

Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου, τονίζει ο πρωθυπουργός του Κατάρ, απαντώντας στον ισραηλινό ομόλογό του για τα περί εθνών «που φιλοξενούν τρομοκράτες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]

Ένα πλάνο που δείχνει κίνηση από μια φιγούρα στην απέναντι ταράτσα, παρουσιάζεται τις τελευταίες στιγμές ως αυτό που δείχνει το επικρατέστερο μέρος του ατόμου που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό

Ο Τσάρλι Κερκ «ακτιβιστής» υπέρ της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του μισογυνισμού και υπ πέθανε μετά από σύντομη μάχη στην εντατική και αλλεπάλληλες μεταγγίσεις αίματος.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κομισιόν 10.09.25

Τι θα περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό σχέδιο για τη στέγαση - Πέρασε μια δεκαετία για να μπει σε «κίνηση» η Ε.Ε.

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση φέρνει στο προσκήνιο την αναθεώρηση των πολιτικών κοινωνικής συνοχής με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπόσχεται να αντιμετωπίσει ένα φλέγον ζήτημα πριν αυτό μετατραπεί σε «βόμβα» στα θεμέλια του μπλοκ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Ταραχές, οδοφράγματα και περισσότερες από 300 συλλήψεις διαδηλωτών
Κόσμος 10.09.25

Ταραχές, οδοφράγματα και τουλάχιστον 300 συλλήψεις διαδηλωτών σε όλη τη Γαλλία

Μετά την ορκωμοσία του Σεμπάστιαν Λεκορνού, ο οποίος θεωρείται πως στερείται νομιμοποίησης όπως και ο Μακρόν, ταραχές ξέσπασαν στη Γαλλία όσο τα οδοφράγματα ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές
Επικίνδυνη ρητορική 11.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Το ίδιο έκαναν και μεγάλα ονόματα του MAGA

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μάθε παιδί μου γράμματα
Opinion 11.09.25

Μάθε παιδί μου γράμματα

Tι μήνυμα στέλνει στα παιδιά όμως το δημόσιο σχολείο όπως είναι σήμερα; Τι πρότυπα δημιουργεί και τι παραδείγματα;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;
Ελλάδα 11.09.25

Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;

Η παιδοψυχολόγος Ευαγγελίνα Τζήμα και ο εκπαιδευτικός Νικηφόρος Κωνσταντίνου μιλούν για το κρίσιμο ζήτημα εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με δεδομένο μάλιστα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 14.806 αποβολές από τα σχολεία

Όλγα Αντωνίου
Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
Οικονομία 11.09.25

«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων

Διάφορες μεθοδεύσεις αποκαλύπτονται με τους δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες δίκες για να αποδείξουν ότι η περιουσία τους δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Προκόπης Γιόγιακας
Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο
Το γάλλιο 11.09.25

Πως τα κρίσιμα ορυκτά δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κίνα έναντι των ΗΠΑ

Η Κίνα ασκεί πίεση και υπονομεύει το πλεονέκτημα του αμερικανικού στρατού στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά όπως το γάλλιο, σύντομα θα έχει το πάνω χέρι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό
Κρίσιμο σταυροδρόμι 11.09.25

Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό

Εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, δημοσιονομικής κρίσης και αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, η μάχη για το μέλλον της μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές
Στεγαστική κρίση 11.09.25

Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων στις φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Με άδεια χέρια οι ενοικιαστές. Τι δηλώνουν στο in εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
Ιράν: Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία με τον ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων
Πυρηνικό πρόγραμμα 11.09.25

Ο ΟΗΕ χαιρετίζει τη συμφωνία Ιράν - ΔΟΑΕ για την έναρξη των επιθεωρήσεων

Ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της πλήρους συνεργασίας, χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑΕ για τις «πρακτικές ρυθμίσεις επανέναρξης των επιθεωρήσεων».

Σύνταξη
Πρωθυπουργός του Κατάρ: Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου
Πρωθυπουργός Κατάρ 11.09.25

«Ο Νετανιάχου είναι αυτός που πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη»

Αν κάποιος πρέπει να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη αυτός είναι ο Νετανιάχου, τονίζει ο πρωθυπουργός του Κατάρ, απαντώντας στον ισραηλινό ομόλογό του για τα περί εθνών «που φιλοξενούν τρομοκράτες».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

ΗΠΑ: Νέο πλάνο από τη δολοφονία Κερκ δείχνει ύποπτο στην απέναντι ταράτσα [Βίντεο]

Ένα πλάνο που δείχνει κίνηση από μια φιγούρα στην απέναντι ταράτσα, παρουσιάζεται τις τελευταίες στιγμές ως αυτό που δείχνει το επικρατέστερο μέρος του ατόμου που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες
Media 11.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πέντε αλήθειες

Συνταξιούχοι - Θα πληρώνουν κανονικά την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) • Στο 7,5% ο πληθωρισμός στο κρέας, στο 11,6% στα φρούτα και στο 10,9% στα ενοίκια

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό [Βίντεο]
Κόσμος 11.09.25

Ποιος ήταν ο ακροδεξιός υπέρμαχος της οπλοκατοχής Τσάρλι Κερκ που κατέληξε μετά από πυροβολισμό

Ο Τσάρλι Κερκ «ακτιβιστής» υπέρ της ακροδεξιάς, του ρατσισμού, του μισογυνισμού και υπ πέθανε μετά από σύντομη μάχη στην εντατική και αλλεπάλληλες μεταγγίσεις αίματος.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο