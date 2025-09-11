Μπλεξίματα για την Τσέλσι: Κατηγορείται για 74 παραβάσεις από την αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου

Μπλεξίματα από την Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για την Τσέλσι, η οποία κατηορείται για σωρεία παραβάσεων κανονισμών!

Συγκεκριμένα, η FA εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι οι Λονδρέζοι έχουν κατηγορηθεί για 74 παραβιάσεις κανονισμών, που σχετίζονται με ατζέντηδες, μεσάζοντες και επενδύσεις τρίτων κατά τη διάρκεια της θητείας του Ρόμαν Αμπράμοβιτς ως ιδιοκτήτη του συλλόγου. Η χρονική περίοδος των κατηγοριών κυμαίνεται από το 2009 μέχρι το 2022, με τις βασικότερες κατηγορίες να τοποθετούνται στο διάστημα μεταξύ των σεζόν 2010/11 και 2015/16.

Η Ομοσπονδία έθεσε χρονικό πλαίσιο απάντησης για την Τσέλσι μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Αγγλικής Ομοσπονδίας:

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απήγγειλε σήμερα κατηγορίες στην Τσέλσι για παραβάσεις των Κανονισμών J1 και C2 των Κανονισμών Ποδοσφαιρικών Μέσων της FA, των Κανονισμών A2 και A3 των Κανονισμών της FA για τη Συνεργασία με Διαμεσολαβητές και των Κανονισμών A1 και B3 των Κανονισμών Επενδύσεων Τρίτων σε Ποδοσφαιριστές της FA.

Συνολικά, έχουν απαγγελθεί 74 κατηγορίες εναντίον της Τσέλσι. Η διεξαγωγή που αποτελεί αντικείμενο των κατηγοριών κυμαίνεται από το 2009 έως το 2022 και αφορά κυρίως γεγονότα που έλαβαν χώρα μεταξύ των αγωνιστικών περιόδων 2010/11 και 2015/16.

Η Τσέλσι έχει προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025 για να απαντήσει».

Η ομάδα του Λονδίνου, την οποία ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς πούλησε στον Τοντ Μπόλι τον Μάιο του 2022, εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι τα ζητήματα δηλώθηκαν από την ίδια την ομάδα, μετά από την αλλαγή ιδιοκτησίας, καθώς κατά την εξέταση της δραστηριότητας του συλλόγου, ανακαλύφθηκαν ελλιπή οικονομικά στοιχεία».

Η ανακοίνωση της Τσέλσι:

«Η Τσέλσι είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσει ότι η συνεργασία της με την FA σχετικά με θέματα που αναφέρθηκαν από τον σύλλογο ολοκληρώνεται.

Η ομάδα ιδιοκτησίας του συλλόγου ολοκλήρωσε την αγορά του συλλόγου στις 30 Μαΐου 2022. Κατά τη διάρκεια μιας διεξοδικής διαδικασίας δέουσας επιμέλειας πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς, η ομάδα ιδιοκτησίας έλαβε γνώση πιθανώς ελλιπών οικονομικών αναφορών σχετικά με ιστορικές συναλλαγές και άλλες πιθανές παραβιάσεις των κανόνων της Ομοσπονδίας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο Σύλλογος ανέφερε αυτά τα θέματα σε όλες τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της FA.

Ο Σύλλογος επέδειξε πρωτοφανή διαφάνεια κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μεταξύ άλλων παρέχοντας πλήρη πρόσβαση στα αρχεία και τα ιστορικά δεδομένα του Συλλόγου. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την FA για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην FA για τη συνεργασία της με τον Σύλλογο σε αυτή την περίπλοκη υπόθεση, η οποία επικεντρώνεται σε θέματα που έλαβαν χώρα πριν από μια δεκαετία».