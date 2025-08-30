Τσέλσι – Φούλαμ 2-0: Εύκολο μεσημέρι για τους Μπλε

Η Τσέλσι κατάφερε να «κλειδώσει» άνετα τη νίκη με 2-0 επί της Φούλαμ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Οι «μπλε» συνεχίζουν τις αήττητες εμφανίσεις τους μέχρι τώρα, με τους Ζοάο Πέδρο και Έντσο Φερνάντες να «βρίσκουν δίχτυα» και να υπογράφουν τη σημερινή νίκη.
Στο πρώτο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να πιέσουν τη Τσέλσι, όταν και στο 21′ ο Κινγκ σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε στην συνέχεια από το VAR, καθώς οι διαιτητές είδαν επιθετικό φάουλ. Ακολούθως, οι «μπλε» προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση πιέζοντας τη Φούλαμ και το γκολ ήρθε από τον Ζοάο Πέδρο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+9′) με κεφαλιά.
Η Τσέλσι κατόρθωσε να πετύχει ακόμη ένα γκολ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο από κερδισμένο πέναλτι του Έντσο σε χέρι του Σεσενιόν. Ο Έντσο Φερνάντες βρήκε δίχτυα μέσα από την εύστοχη εκτέλεση του πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Στο 77′ ο Στρεφέτσα δημιούργησε από δεξιά και ο Τσικίνιο με μυθικό τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στον Βόλο – «Σεφτέ» στις ασίστ για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Λίγο αργότερα (85′) ο Πορτογάλος έβγαλε μυθική ασίστ για το 2-0 του Ρέτσου
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Premier League.
«Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β' εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπενθυμίζοντας την κατάργηση της Νομικής Πατρών από τη ΝΔ