Τσέλσι – Φούλαμ 2-0: Εύκολο μεσημέρι για τους Μπλε

Η Τσέλσι κατάφερε να «κλειδώσει» άνετα τη νίκη με 2-0 επί της Φούλαμ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Οι «μπλε» συνεχίζουν τις αήττητες εμφανίσεις τους μέχρι τώρα, με τους Ζοάο Πέδρο και Έντσο Φερνάντες να «βρίσκουν δίχτυα» και να υπογράφουν τη σημερινή νίκη.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να πιέσουν τη Τσέλσι, όταν και στο 21′ ο Κινγκ σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε στην συνέχεια από το VAR, καθώς οι διαιτητές είδαν επιθετικό φάουλ. Ακολούθως, οι «μπλε» προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση πιέζοντας τη Φούλαμ και το γκολ ήρθε από τον Ζοάο Πέδρο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+9′) με κεφαλιά.

Η Τσέλσι κατόρθωσε να πετύχει ακόμη ένα γκολ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο από κερδισμένο πέναλτι του Έντσο σε χέρι του Σεσενιόν. Ο Έντσο Φερνάντες βρήκε δίχτυα μέσα από την εύστοχη εκτέλεση του πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Γκουστό, Τσαλόμπα, Ανταραμπιόγιο, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Φερνάντες, Εστεβάο (68′ Γκίτενς), Πέδρο, Νέτο (81′ Τζέιμς), Ντέλαπ (14′ Τζορτζ, 81′ Σάντος)

ΦΟΥΛΑΜ: Λένο, Τέτε, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Σεσενιόν (67′ Ρόμπινσον), Λούκιτς, Μπέργκε, Καστάν (60′ Γουίλσον), Κινγκ (67′ Σμιθ Ρόου), Ιγουόμπι (84′ Τραορέ), Μουνίζ (59′ Χιμένεζ).

Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 30/08 Τσέλσι-Φούλαμ 2-0 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ (17:00)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ (17:00)

Γουλβς-Έβερτον (17:00)

Λιντς-Νιουκάστλ (19:30) Κυριακή 31/08 Μπράιτον-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουέστ Χαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Άρσεναλ (18:30)

Άστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας (21:00)

H βαθμολογία στη Premier League

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής