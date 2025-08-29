«Έκλεισε στην Τσέλσι ο Γκαρνάτσο έναντι 47 εκατ. ευρώ»

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και όπως αναφέρουν ρεπορτάζ του εξωτερικού η μεταγραφή του στην Τσέλσι ολοκληρώθηκε έναντι 47 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 21χρονος εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχωρεί από τους «Κόκκινους Διαβόλους» μέσα σε ιδιαίτερες…συνθήκες, αφού ο ίδιος στο παρελθόν, μετά τον χαμένο τελικό της ομάδας στο Europa League είχε αφήσει αιχμές για τον Ρούμπεν Αμορίμ, με αποτέλεσμα ο Αργεντινός να μην υπολογίζεται στα πλάνα της ομάδας.

Το τεταμένο κλίμα ανάμεσα σε Γκαρνάτσο και Αμορίμ είχε πυροδοτηθεί με διάφορα επεισόδια ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ πρόσφατα η Daily Mail είχε αποκαλύψει την επίθεση του Πορτογάλου προπονητή εις βάρος του ποδοσφαιριστή, λέγοντας του: «να προσεύχεσαι να βρεις ομάδα να σε υπογράψει.»

Επιθυμία του Γκαρνάτσο ήταν να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Premier League, κάτι το οποίο όπως όλα δείχνουν, πραγματοποιήθηκε και μένουν μόνο τα τυπικά για να ανακοινωθεί από τους Λονδρέζους.

🚨💙 Alejandro Garnacho has arrived in London as Chelsea and Manchester United have signed all documents. The deal is completed club to club for £40m plus 10% sell-on clause. 🇦🇷 Medical to follow then Garnacho will sign his seven year deal at Chelsea. pic.twitter.com/PoiNPy1CfO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Ο έγκριτος Ιταλός αθλητικογράφος αναφέρει για τις λεπτομέρειες του deal: « Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο έφτασε στο Λονδίνο καθώς η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η συμφωνία ολοκληρώνεται έναντι 40 εκατομμυρίων λιρών συν ρήτρα πώλησης 10%. Ο Γκαρνάτσο θα υπογράψει επταετές συμβόλαιό του στην Τσέλσι.»