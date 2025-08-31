sports betsson
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Ενας 16χρονος με ψεύτικο όπλο προκάλεσε χαμό έξω από το γήπεδο της Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 31 Αυγούστου 2025 | 19:04

Ενας 16χρονος με ψεύτικο όπλο προκάλεσε χαμό έξω από το γήπεδο της Τσέλσι

Μεγάλη αναστάτωση και σύγχυση στα social media μετά το παιχνίδι της Τσέλσι με την Φούλαμ, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον έφηβο

Κείμενο Βάιος Μπαλάφας
A
A
Ένα βίντεο διάρκειας 36 δευτερολέπτων, μετά το τέλος του αγώνα της Premier League Τσέλσι – Φούλαμ 2-0 προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Στα social media υπήρξαν λανθασμένοι ισχυρισμοί ότι υπήρχε «μια απόπειρα μαζικής επίθεσης» που η αστυνομία είχε σταματήσει με συλλήψεις. Νωρίτερα η αστυνομία έλαβε αναφορές για ένα αγόρι «που επιδεικνύει ένα όπλο και περπατάει προς μια πολυσύχναστη περιοχή».

Τι έδειχνε το βίντεο έξω από το Στάμφορντ Μπριζ; Έναν 16χρονο που χτυπιόταν στο έδαφος και συλλαμβάνονταν πυροδότησε φόβους για ένα σοβαρό περιστατικό στην περιοχή του Φούλαμ Μπρόντγουεϊ. Ο 16χρονος συνελήφθη από την αστυνομία που έβαλε τα πράγματα στη θέση του.

Σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας ένας έφηβος συνελήφθη κοντά στο Στάμφορντ Μπριτζ, στο γήπεδο της Τσέλσι, για απομίμηση πυροβόλου όπλου. «Ένας 16χρονος παραμένει υπό κράτηση μετά τη σύλληψή του ως ύποπτος για κατοχή απομίμησης πυροβόλου όπλου», δήλωσε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Και πρόσθεσε: «Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Fulham Broadway στις 14:41 το Σάββατο 30 Αυγούστου, αφού οι αστυνομικοί έλαβαν πληροφορίες για ένα αγόρι που επέδειξε ένα όπλο και περπατούσε προς μια πολυσύχναστη περιοχή. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό».

Σύμφωνα με τον Νόμο για τη Μείωση των Βίαιων Εγκλημάτων του 2006, η οπλοφορία ψεύτικου πυροβόλου όπλου χωρίς εύλογη δικαιολογία αποτελεί αδίκημα. Ο 16χρονος κατέθεσε ότι κατευθυνόταν σε μια εκδήλωση κόμικς που ήταν σε εξέλιξη, σε τοποθεσία κοντά στο γήπεδο της Τσέλσι.

Μιλώντας στο talkSPORT, αφού ήταν μάρτυρας της σκηνής, ο πρώην διεθνής Άγγλος Στιούαρτ Πιρς έδωσε την αφήγησή του για τα γεγονότα έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ.

«Έφυγα από τον αγώνα της Τσέλσι με τη Φούλαμ, περπάτησα στην οδό Φούλαμ Παλάς, μόλις έφτασα απέναντι από τον σταθμό Fulham Broadway διαπίστωσα αναταραχή και ανησυχία στον κόσμο», δήλωσε ο Πιρς. Και συμπλήρωσε: «Υπήρχαν περίπου τέσσερις ή πέντε αστυνομικοί, όλοι πάνω σε κάποιον με το πρόσωπο προς τα κάτω. Και μόλις είδα έναν από τους αστυνομικούς να κλωτσάει ένα όπλο μακριά από το άτομο που ήταν ακινητοποιημένο. Έμοιαζε με Glock. Φαινόταν πολύ, πολύ ρεαλιστικό, κανονικό όπλο, οπότε δεν με εξέπληξε το γεγονός ότι η αστυνομία αντέδρασε. Αλλά προφανώς συνέβη λίγο πριν φτάσω εκεί».

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο