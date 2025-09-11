newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.09.2025 | 21:02
Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πάτρα: Ανοίγουν φάκελοι που μπήκαν στο αρχείο από την ιατροδικαστική υπηρεσία – Η υπόθεση με 6χρονο στην Πάτρα
Ελλάδα 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:02

Πάτρα: Ανοίγουν φάκελοι που μπήκαν στο αρχείο από την ιατροδικαστική υπηρεσία – Η υπόθεση με 6χρονο στην Πάτρα

Αναπάντητα ερωτήματα δημιουργήθηκαν γύρω από την υπόθεση ενός 6χρονου στην Πάτρα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Spotlight

Μια υπόθεση που προκαλεί απορίες και εύλογα οδηγεί στο ερώτημα: τι άλλο πρέπει να συμβεί για να κινητοποιηθούν οι Αρχές και να διεξαχθεί ουσιαστική έρευνα; Η υπόθεση ξανανοίγει τώρα, γεγονός που μάλλον σημαίνει πως το καλοκαίρι του 2024 δεν έγιναν όλα σωστά.

Το περιστατικό με το 6χρονο στην Πάτρα

Ένα αγοράκι 6 ετών βρισκόταν στο σπίτι με τη γιαγιά και τον μεγαλύτερο αδελφό του, ενώ οι γονείς εργάζονταν. Η γιαγιά περιέγραψε ότι βρήκε το παιδί μόνο του σε δωμάτιο, να παίζει με μια κρεμάστρα και να έχει τραυματιστεί σε ευαίσθητη περιοχή.

Ο πατέρας μίλησε αποκλειστικά στο Live News, εξηγώντας τη δική του οπτική για το πώς συνέβη το περιστατικό:
«Στο δωμάτιο ήταν μόνο του, για μια στιγμή. Εγώ ήμουν στη δουλειά. Η μάνα μου ήταν με τον μεγάλο γιο, σιδέρωνε στο άλλο δωμάτιο. Το βρήκε, μας φώναξε, πήγαμε σπίτι, μετά στο νοσοκομείο».

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια στην Πάτρα.
«Εξετάσεις δεν κάνανε, απλά βγάλανε το αντικείμενο. Εξετάστηκε από έναν χειρουργό. Η Αστυνομία δεν συνέλαβε κανέναν, απλώς ήρθε, μιλήσαμε και αυτό ήταν».

Η δίκη

Το ξένο σώμα αφαιρέθηκε και η περιπέτεια για το παιδί, τουλάχιστον σωματικά, τελείωσε. Ακολούθησε δίκη της γιαγιάς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Όπως λέει ο πατέρας, κρίθηκε αθώα:

«Το δικαστήριο έγινε μετά από 2-3 μήνες. Είδαν ότι το είχε κάνει μόνος του, δεν το έκανε κάποιος άλλος στο σπίτι».

Το ιατροδικαστικό πόρισμα

Καθοριστικό στοιχείο ήταν το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Πατρών, με την υπογραφή του Ανδρέα Γκότση. Σύμφωνα με αυτό, δεν υπήρξε ένδειξη κακοποίησης, αλλά το παιδί αυτοτραυματίστηκε με την κρεμάστρα.

Ο πατέρας αναφέρει:

«Λέγαμε μήπως είχε δει τίποτα ή ακούσει κάτι από άλλο παιδί. Τον ρωτήσαμε, δεν μας απάντησε γιατί το έκανε. ‘Συγγνώμη μπαμπά, το έκανα’, είπε. ‘Γιατί;’, ‘δεν ξέρω’».

Η νέα εξέλιξη

Όπως δήλωσε στο Live News ο τοπικός προϊστάμενος του ΕΣΥ, Βασίλης Αλεξόπουλος, η υπόθεση ανοίγει ξανά για να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί το ενδεχόμενο κακοποίησης:

«Με κάλεσε το Εσωτερικών Υποθέσεων και ανέφερα δύο περιστατικά: την υπόθεση 10χρονου ΑμΕΑ με σημάδια στην πλάτη και το 6χρονο με ξένο σώμα στο ορθό».

Η υπόθεση είναι μία από τις πολλές που είχαν μπει στο αρχείο με αθωωτικές αποφάσεις, βασισμένες σε πορίσματα του Γκότση, αλλά πλέον θεωρείται ότι πρέπει να επανεξεταστούν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Αγαπημένες σειρές: Μας κάνει πραγματικά καλό να τις βλέπουμε ξανά και ξανά;

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Ελλάδα 11.09.25

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.702 σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Επιπλέον αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα
Διεθνής παρουσία 11.09.25

Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Το ΕΚΠΑ, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, ιδρύει Παράρτημα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του και εμβαθύνοντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Σύνταξη
Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Ελλάδα 11.09.25

Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη

Ο 42χρονος χρησιμοποιούσε κάθε τρόπο για να εκβιάσει τα θύματά του και να τα εξαναγκάσει να συμμετέχουν στο κύκλωμα πορνείας που είχε στήσει.

Σύνταξη
Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού
Ελλάδα 11.09.25

Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού

Ο γονέας του 15χρονου κοριτσιού, που έσπασε πρώτο τη σιωπή του, μιλά στο in για τα όσα του αφηγήθηκε πως έζησε η ίδια του η κόρη, στα χέρια του 59χρονου επιχειρηματία.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Δημογραφικό: Σκληρή εικόνα με το πρώτο κουδούνι – Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία
Απαιτούνται μέτρα 11.09.25

Το σκληρό πρόσωπο του δημογραφικού με το πρώτο κουδούνι - Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία

Στα 46 Ζαγοροχώρια, υπάρχουν δύο σχολεία με 11 μαθητές συνολικά - Στο ακριτικό νησί των Αρκιών, για πρώτη φορά φέτος δεν χτύπησε το κουδούνι - Ενισχυμένα μέτρα για το δημογραφικό ζητούν οι δήμαρχοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πετράλωνα: Τρεις συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε 17χρονο μαθητή σε προαύλιο λυκείου
Στα Πετράλωνα 11.09.25 Upd: 15:42

Τρεις συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε 17χρονο μαθητή σε προαύλιο λυκείου

Το θύμα κατονόμασε τους τρεις από τους τέσσερις δράστες - Συνελήφθησαν ένας 18χρονος και δύο 17χρονοι - Για την υπόθεση προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης
Ελπίζει, αλλά… 11.09.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί υπόσχεται «άλλη πολιτική προσέγγιση» – Και ελπίζει σε ανοχή της αντιπολίτευσης

«Θα πρέπει να αλλάξουμε, να είμαστε πιο δημιουργικοί και σοβαροί στον τρόπο συνεργασίας μας με την αντιπολίτευση» δήλωσε ο Λεκορνί. Αλλά ήδη κόμματα τον απειλούν με πρόταση μομφής

Σύνταξη
Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)

Ο νεαρός μέσος της Ρίο Άβε, Φάνης Μπακούλας, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ελπίδων με την Μάλτα και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

Σύνταξη
Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»
Eurobasket 2025 11.09.25

Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»

Για μία ακόμη φορά ο Εργκίν Αταμάν έβαλε στο «στόχαστρό» του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως οι διαιτητές δεν καταλογίζουν εις βάρος του όσα φάουλ πρέπει.

Σύνταξη
Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή
Φαύλος κύκλος 11.09.25

Το φαινόμενο της πεταλούδας: Πώς η 11η Σεπτεμβρίου πυροδότησε την σημερινή κρίση στη Μέση Ανατολή

Για πολλούς, η 11η Σεπτεμβρίου, εκτός από μία τεράστια ανθρώπινη τραγωδία, είναι συνώνυμη με την υπερβολική επέμβαση των ΗΠΑ και τη σπατάλη αίματος και πόρων σε ατέρμονους πολέμους στην Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Η αστυνομία πηγαίνει στα Γραφεία των Δημοκρατικών στη Γερουσία
Κόσμος 11.09.25 Upd: 21:39

Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών

Συναγερμός στο Καπιτώλιο με την αστυνομία να στέλνει μήνυμα στους εργαζόμενους να παραμείνουν μακριά από τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Σύνταξη
Πολωνία: Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία – Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones
Κόσμος 11.09.25

Εκπρόσωποι του πολωνικού στρατού στην Ουκρανία - Μεγάλη κινητικότητα μετά την εισβολή των drones

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι drones από τη Ρωσία εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Ναβρότσκι και συμφωνία για «την κατάλληλη συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο».

Σύνταξη
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν
«Σκληρή αγάπη» 11.09.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε εθισμένη σε ουσίες, σχολίασε την αντίστοιχη εμπειρία που είχε ο Τσάρλι Σιν, ο οποίος καταγγέλθηκε στις αρχές από τον ίδιο του τον πατέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία
Eurobasket 2025 11.09.25

Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία

Ο Τσέντι Οσμάν έμεινε εκτός προπόνησης την Πέμπτη (11/9) κι έτσι εξακολουθεί να παραμένει αμφίβολος ενόψει του αυριανού ημιτελικού ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για το Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Γερμανία: Πρέπει να υπερδιπλασιάσει τον στρατό της για να πιάσει τους ΝΑΤΟϊκούς στόχους
Κόσμος 11.09.25

Η Γερμανία πρέπει να υπερδιπλασιάσει τον στρατό της για να πιάσει τους ΝΑΤΟϊκούς στόχους

Η Γερμανία μέσω του αρχηγού του στρατού φέρεται να ζητά 100.000 επιπλέον στρατιώτες για τους στόχους του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο δείχνει να προετοιμάζεται εντατικά εν μέσω κλίματος φόβου προς τη Ρωσία

Σύνταξη
«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ
«Δεν πιστεύω στην ενσυναίσθηση» 11.09.25

«Οι αμβλώσεις χειρότερες από το Ολοκαύτωμα και η Παλαιστίνη δεν υπάρχει»: Η πολιτική παρακαταθήκη του Τσάρλι Κερκ

Ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ. Ο πρόωρος χαμός του, πέρα από τον θρήνο των κοντινών του ανθρώπων, έχει προκαλέσει και έναν έντονο διάλογο σχετικά με τις πολιτικές του αντιλήψεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ
Economist 11.09.25

Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ

O Economist εκτιμά ότι ο λόγος της ασυγχώρητης επίθεσης του Ισραήλ στο Κατάρ είναι πως μια επίτευξη ειρήνης θα έριχνε τη σκληροπυρηνική κυβέρνηση Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κουτσούμπας: «Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει» ο Μητσοτάκης – «Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά
Η ομιλία στη ΔΕΘ 11.09.25

Κουτσούμπας: «Είναι να απορεί κανείς σε ποια χώρα ζει» ο Μητσοτάκης - «Τερατούργημα» η 13ωρη δουλειά

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη ΔΕΘ τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός εξήγγειλε μια σειρά από παροχές και μεταρρυθμίσεις προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων»

Σύνταξη
Σχολικά λεωφορεία: Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε όλη τη χώρα – Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις
Ελλάδα 11.09.25

Εντατικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις

Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.702 σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα - Επιπλέον αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε γονείς και μαθητές

Σύνταξη
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικά σε ενδιάμεση χώρα ώστε να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών.

Σύνταξη
Βουλή: Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο