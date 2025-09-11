Πάτρα: Ανοίγουν φάκελοι που μπήκαν στο αρχείο από την ιατροδικαστική υπηρεσία – Η υπόθεση με 6χρονο στην Πάτρα

Μια υπόθεση που προκαλεί απορίες και εύλογα οδηγεί στο ερώτημα: τι άλλο πρέπει να συμβεί για να κινητοποιηθούν οι Αρχές και να διεξαχθεί ουσιαστική έρευνα; Η υπόθεση ξανανοίγει τώρα, γεγονός που μάλλον σημαίνει πως το καλοκαίρι του 2024 δεν έγιναν όλα σωστά.

Το περιστατικό με το 6χρονο στην Πάτρα

Ένα αγοράκι 6 ετών βρισκόταν στο σπίτι με τη γιαγιά και τον μεγαλύτερο αδελφό του, ενώ οι γονείς εργάζονταν. Η γιαγιά περιέγραψε ότι βρήκε το παιδί μόνο του σε δωμάτιο, να παίζει με μια κρεμάστρα και να έχει τραυματιστεί σε ευαίσθητη περιοχή.

Ο πατέρας μίλησε αποκλειστικά στο Live News, εξηγώντας τη δική του οπτική για το πώς συνέβη το περιστατικό:

«Στο δωμάτιο ήταν μόνο του, για μια στιγμή. Εγώ ήμουν στη δουλειά. Η μάνα μου ήταν με τον μεγάλο γιο, σιδέρωνε στο άλλο δωμάτιο. Το βρήκε, μας φώναξε, πήγαμε σπίτι, μετά στο νοσοκομείο».

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ζακύνθου και στη συνέχεια στην Πάτρα.

«Εξετάσεις δεν κάνανε, απλά βγάλανε το αντικείμενο. Εξετάστηκε από έναν χειρουργό. Η Αστυνομία δεν συνέλαβε κανέναν, απλώς ήρθε, μιλήσαμε και αυτό ήταν».

Η δίκη

Το ξένο σώμα αφαιρέθηκε και η περιπέτεια για το παιδί, τουλάχιστον σωματικά, τελείωσε. Ακολούθησε δίκη της γιαγιάς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Όπως λέει ο πατέρας, κρίθηκε αθώα:

«Το δικαστήριο έγινε μετά από 2-3 μήνες. Είδαν ότι το είχε κάνει μόνος του, δεν το έκανε κάποιος άλλος στο σπίτι».

Το ιατροδικαστικό πόρισμα

Καθοριστικό στοιχείο ήταν το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Πατρών, με την υπογραφή του Ανδρέα Γκότση. Σύμφωνα με αυτό, δεν υπήρξε ένδειξη κακοποίησης, αλλά το παιδί αυτοτραυματίστηκε με την κρεμάστρα.

Ο πατέρας αναφέρει:

«Λέγαμε μήπως είχε δει τίποτα ή ακούσει κάτι από άλλο παιδί. Τον ρωτήσαμε, δεν μας απάντησε γιατί το έκανε. ‘Συγγνώμη μπαμπά, το έκανα’, είπε. ‘Γιατί;’, ‘δεν ξέρω’».

Η νέα εξέλιξη

Όπως δήλωσε στο Live News ο τοπικός προϊστάμενος του ΕΣΥ, Βασίλης Αλεξόπουλος, η υπόθεση ανοίγει ξανά για να αποκλειστεί ή να επιβεβαιωθεί το ενδεχόμενο κακοποίησης:

«Με κάλεσε το Εσωτερικών Υποθέσεων και ανέφερα δύο περιστατικά: την υπόθεση 10χρονου ΑμΕΑ με σημάδια στην πλάτη και το 6χρονο με ξένο σώμα στο ορθό».

Η υπόθεση είναι μία από τις πολλές που είχαν μπει στο αρχείο με αθωωτικές αποφάσεις, βασισμένες σε πορίσματα του Γκότση, αλλά πλέον θεωρείται ότι πρέπει να επανεξεταστούν.