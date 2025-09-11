Από σήμερα, Πέμπτη, και για ενάμιση μήνα θα κατεβαίνουν σε τρίωρες στάσεις εργασίας οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την απόφαση της ΟΛΜΕ που έρχεται ως αντίδραση στην αξιολόγηση.

Οι τρίωρες στάσεις εργασίας θα πραγματοποιούνται στην πρώτη ή στη δεύτερη βάρδια

Συγκεκριμένα, η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε πρόγραμμα στάσεων εργασίας και όπως αναφέρει το Δ.Σ.της Ομοσπονδίας, «σε υλοποίηση της απόφασης της Γ.Σ. Προέδρων των ΕΛΜΕ (11-02-23), προκηρύσσει 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια από την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ)».

Επίσης το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση Γ.Σ. Προέδρων ΕΛΜΕ το Σάββατο, 20/9 στις 11:00 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. «Η έναρξη των ψηφοφοριών θα γίνει στις 20:00. Οι ΓΣ των ΕΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 15/9/25 έως την Παρασκευή 19/9/25, προκειμένου να γίνει προσπάθεια εισήγησης από το ΔΣ» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Με ελλείψεις ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά

Η πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς για μαθητές και μαθήτριες δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων ξεκινάει με κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως παραδέχθηκε την Τετάρτη η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Θα είναι δύσκολο να μην έχεις μια χρονιά με κενά. Είναι σύνθετη άσκηση. Αν και έγιναν 10.000 διορισμοί, μπήκαν 5.600 εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, 3.196 εκπαιδευτικοί στη ειδική αγωγή, καλύπτονται κατά προτεραιότητα τα σχολεία τα ειδικά. Είναι και 993 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικές ομάδες στα κέντρα αξιολογήσεων. Οι αναπληρωτές που έλαβαν το SMS είναι 24.500 αλλά και ακόμα υπάρχουν ανάγκες. Από το 2019 και μετά έχουν γίνει 48.500 διορισμοί. Από το 2019 διορίστηκαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί άνω των 48.000 συναδέλφων», είπε η ίδια.

Την ίδια ώρα, εν έτει 2025, υπάρχουν ακόμα μαθητές που θα βρεθούν την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ αντί σε ένα σύγχρονο σχολείο. Νηπιαγωγείο σε πιλοτή πολυκατοικίας, νηπιαγωγείο χωρίς αυλή, εγκαταστάσεις ανεπαρκώς συντηρημένες, χωρίς αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, σχολεία βανδαλισμένα…

Σε κοντέινερ φιλοξενούνται από πέρυσι και οι 200 μαθητές του 5ου και 6ου Δημοτικού σχολείου Ζωγράφου καθώς το σχολείο τους κρίθηκε στατικά ανεπαρκές. Στον ίδιο χώρο σε κοντέινερ από το 2013 το 2ο και το 10ο νηπιαγωγείο Ζωγράφου.