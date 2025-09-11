Γκύζη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άντρα να ανοίγει πυρ εναντίον εργαζομένων καθαριότητας
Μία ακόμη επίθεση σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στου Γκύζη.
Ένα νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κέντρο της Αθήνας, όταν 59χρονος άνδρας πυροβόλησε εναντίον απορριμματοφόρου, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστούν οι εργαζόμενοι καθαριότητας.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο ο δράστης φαίνεται να ακολουθεί το απορριμματοφόρο και στη συνέχεια να βγάζει όπλο, σημαδεύοντας προς το μέρος τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αφού τους απείλησε λέγοντας «τώρα θα δείτε τι θα πάθετε», προχώρησε σε τρεις πυροβολισμούς και διέφυγε με μηχανάκι.
Την Τρίτη, 9 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης ταυτοποίησαν και εντόπισαν τον 59χρονο σε κοντινό σημείο από την περιοχή που σημειώθηκε η επίθεση, όπου τον συνέλαβαν.
Εις βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 59χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- περίστροφο με 4 φυσίγγια,
- πιστόλι,
- 3 μαχαίρια,
- 2 σιδερογροθιές,
- 14 φυσίγγια και *2 κουκούλες (full face). Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
