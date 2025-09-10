sports betsson
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Η Νορβηγία διέλυσε με το εξωπραγματικό 11-1 τη Μολδαβία, πήρε πολύτιμο βαθμό η Κύπρος (2-2) – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:29

Η Νορβηγία διέλυσε με το εξωπραγματικό 11-1 τη Μολδαβία, πήρε πολύτιμο βαθμό η Κύπρος (2-2) – Δείτε τα γκολ

Νίκησαν και οι Πορτογαλία, Γαλλία, άνετο τρίποντο (5-0) της Αγγλίας επί της Σερβίας

Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να πραγματοποιεί «διαστημική» εμφάνιση, οι «βίκινγκς» σκόρπισαν με ρεκόρ 11-1 τη Μολδαβία και βρίσκονται στην κορυφή του 9ου ομίλου με 5 στις 5 νίκες και 24-3 τέρματα!

Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε 5 γκολ, ξεπερνώντας σε μέσο όρο το ένα ανά συμμετοχή. Έχει σκοράρει πλέον 48 φορές σε 45 συμμετοχές με τη Νορβηγία που έχει έξι συνεχόμενες νίκες μέσα στο 2025. Στο αποψινό ματς «έλαμψε» και ο Τέλο Άσγκααρντ της Ρέιντζερς, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 64΄ και πέτυχε τέσσερα γκολ! Ήταν η μεγαλύτερη νίκη των Νορβηγών στα χρονικά, ξεπερνώντας το 10-0 εναντίον του Σαν Μαρίνο το 1992.

Δείτε τα highlights εδώ

Η Κύπρος κατάφερε να επιστρέψει από μειονέκτημα δύο τερμάτων και να πάρει ισοπαλία 2-2 από τη Ρουμανία στο ΓΣΠ της Λευκωσίας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν γρήγορα με 2-0 χάρη σε γκολ του Ντράγκους (2′, 18′), αλλά η ομάδα του Άκη Μάντζιου ισοφάρισε με Λοϊζου στο 29′ και Χαραλάμπους στο 76′. Βασικός για τους Ρουμάνους αγωνίστηκε ο Ραζβάν Μαρίν που είχε και ασίστ στο δεύτερο γκολ.

Δείτε τα highlights εδώ

Η Αγγλία πέτυχε σημαντική νίκη καθώς η ομάδα του Τόμας Τούχελ διέλυσε με 5-0 τη Σερβία στο Βελιγράδι και συνέχισε με το απόλυτο στον 11ο όμιλο μετά από πέντε αγωνιστικές. Μάλιστα έχει 13-0 συντελεστή γκολ και διαφορά επτά βαθμών από τη δεύτερη Αλβανία, κάτι που σημαίνει πως ουσιαστικά έχει «κλειδώσει» την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ.

Μετά από ένα ισορροπημένο μισάωρο στο ματς, τα «Τρία Λιοντάρια» άνοιξαν το σκορ στο 32′ με κεφαλιά του Κέιν από κόρνερ του Ράις. Στο 35′ ήρθε και το 0-2 με ατομική προσπάθεια του Μαντουέκε ενώ στο 53′ ο Κόνσα έγραψε το 0-3. Στο 72′ αποβλήθηκε ο Μιλένκοβιτς για σκληρό μαρκάρισμα και το φινάλε του ματς έγινε εφιαλτικό.

Δείτε τα highlights εδώ

Αυτό γιατί στο 75′ ο Γκέιγ έκανε το 0-4 με κεφαλιά και στο 90′ ο Ράσφορντ το 0-5 με εκτέλεση πέναλτι. Για 76′ λεπτά αγωνίστηκε με τη Σερβία ο Ζίβκοβιτς, αλλαγή στο 46′ πέρασε ο Λούκα Γιόβιτς.

Για τον ίδιο όμιλο η Αλβανία πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Λετονίας. Σκόρερ ο Ασλάνι στο 25′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για τους γηπεδούχους που είχαν βασικό κάτω από τα δοκάρια τους τον Στρακόσα.

Σε επίπεδο προκριματικών παγκοσμίου κυπέλλου, το 11-1 αποτελεί τη δεύτερη ευρύτερη νίκη όλων των εποχών, με το ίδιο σκορ να έχει σημειωθεί σε ματς Ουγγαρία-Ελλάδα το 1938. Μεγαλύτερη είναι το 12-0 της Γερμανίας εναντίον της Κύπρου το 1969.

Παρεμπιπτόντως, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων, συνεχίζει το… βιολί του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ένα γκολ στη νίκη της Πορτογαλίας 3-2 στην Ουγγαρία, με ένα πέναλτι το οποίο ήταν το 142ο γκολ σε 224 διεθνείς συμμετοχές.

Δείτε τα highlights εδώ

Σπουδαία νίκη-ανατροπή πήρε η Γαλλία με 2-1 επί της Ισλανδίας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 21′ με τον Γκούντιονσεν, αλλά ο Εμπαπέ με πέναλτι στο 45′ και ο Μπαρκολά στο 62′, έδωσαν το τρίποντο στους «μπλε».

Δείτε τα highlights εδώ

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 5η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 5η μέρα

Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 10.09.25

Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αμέσως μετά τη λήξη του ματς με τη Λιθουανία μαζί με τους συμπαίκτες του πήγε στον πίνακα του bracket της διοργάνωσης για να τον συμπληρώσει με Ελλάδα!

Σύνταξη
Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
Μπάσκετ 09.09.25

Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»

Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Σύνταξη
La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων
Ποδόσφαιρο 09.09.25

La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων

Η La Liga εξέδωσε ανακοίνωση ότι κάθε Πέμπτη, μετά από κάθε αγωνιστική, θα αναλύονται οι επίμαχες φάσεις. Στην Ελλάδα προηγήθηκε ο Κλάτερνμπεργκ, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Ο Άρης ανακοίνωσε τον Μανόλο Χιμένεθ – Βοηθός του ο Τσιγκρίνσκι (Pics)
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Ο Άρης ανακοίνωσε τον Μανόλο Χιμένεθ – Βοηθός του ο Τσιγκρίνσκι (Pics)

Ο 61χρονος τεχνικός Μανόλο Χιμένεθ ανέλαβε κι επίσημα την τεχνική ηγεσία του Άρη ως το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Βοηθός του θα είναι ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι.

Σύνταξη
Super League: Στο Πανθεσσαλικό Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Super League: Στο Πανθεσσαλικό Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο

Βρέθηκε λύση στο γηπεδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν δυο ομάδες της Super League. Με ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ Κηφισιά-ΠΑΟ θα παίξουν στο Πανθεσσαλικό και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ ή στη Λεωφόρο

Βάιος Μπαλάφας
«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη
On Field 09.09.25

«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη

Ο Αργεντίνος αμυντικός χαφ έχει «τρελάνει» κόσμο με την παρουσία του - Το πλάνο του Μέντι για τον 20χρονο άσο και η συνύπαρξη στην εντεκάδα με τον Έσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κίνηση ανθρωπιάς από τον Καβάνι: Έσωσε τη ζωή μικρού κοριτσιού που ήταν σοβαρά άρρωστο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από τον Καβάνι: Έσωσε τη ζωή μικρού κοριτσιού που ήταν σοβαρά άρρωστο

Μεγαλείο ψυχής από τον Έντισον Καβάνι ο οποίος έσωσε τη ζωή ενός μικρού κοριτσιού, καλύπτοντας τα έξοδα για μια επέμβαση στην οποία ήταν απαραίτητο να υποβληθεί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η απλή μέθοδος των τριών
On Field 09.09.25

Η απλή μέθοδος των τριών

Οι τρεις χαφ της Δανίας «έκοβαν κι έραβαν» στο Καραϊσκάκη κάνοντας την (μεγάλη) διαφορά…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ιστορικό ματς στη Serie A: Με κάμερα σώματος διαιτητή ο αγώνας Γιουβέντους-Ιντερ
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Ιστορικό ματς στη Serie A: Με κάμερα σώματος διαιτητή ο αγώνας Γιουβέντους-Ιντερ

Η Refcam θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της προθέρμανσης, ζωντανά κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τα φάουλ και για την προβολή επαναλήψεων του ντέρμπι της Serie A

Βάιος Μπαλάφας
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Εως και 100%... 10.09.25

Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισραήλ: «Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα
Γερμανία 10.09.25

«Απαράδεκτοι» για Μερτς και Βάντεφουλ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Ντόχα

«Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξαπλωθεί σε όλη την περιοχή», τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ για το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Σύνταξη
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Κόσμος 10.09.25

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»
Eurobasket 2025 09.09.25

Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πραγματικός αρχηγός, φρόντισε να «προσγειώσει» τους συμπαίκτες του αμέσως μετά τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής επί της Λιθουανίας κι ενόψει του ημιτελικού με την Τουρκία.

Σύνταξη
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Δέσμευση 09.09.25

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)
Μπάσκετ 09.09.25

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)

Η Εθνική ομάδα νίκησε τη Λιθουανία με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και θα δώσει μεγάλη «μάχη» με την Τουρκία για την πρόκριση στον τελικό.

Σύνταξη
Εστίαση: Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο – «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός
Ανασφάλεια 09.09.25

Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο της εστίασης - «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός

«Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
Απόφαση ζωής 09.09.25

«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

