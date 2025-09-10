Η Νορβηγία διέλυσε με το εξωπραγματικό 11-1 τη Μολδαβία, πήρε πολύτιμο βαθμό η Κύπρος (2-2) – Δείτε τα γκολ

Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να πραγματοποιεί «διαστημική» εμφάνιση, οι «βίκινγκς» σκόρπισαν με ρεκόρ 11-1 τη Μολδαβία και βρίσκονται στην κορυφή του 9ου ομίλου με 5 στις 5 νίκες και 24-3 τέρματα!

Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε 5 γκολ, ξεπερνώντας σε μέσο όρο το ένα ανά συμμετοχή. Έχει σκοράρει πλέον 48 φορές σε 45 συμμετοχές με τη Νορβηγία που έχει έξι συνεχόμενες νίκες μέσα στο 2025. Στο αποψινό ματς «έλαμψε» και ο Τέλο Άσγκααρντ της Ρέιντζερς, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 64΄ και πέτυχε τέσσερα γκολ! Ήταν η μεγαλύτερη νίκη των Νορβηγών στα χρονικά, ξεπερνώντας το 10-0 εναντίον του Σαν Μαρίνο το 1992.

Η Κύπρος κατάφερε να επιστρέψει από μειονέκτημα δύο τερμάτων και να πάρει ισοπαλία 2-2 από τη Ρουμανία στο ΓΣΠ της Λευκωσίας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν γρήγορα με 2-0 χάρη σε γκολ του Ντράγκους (2′, 18′), αλλά η ομάδα του Άκη Μάντζιου ισοφάρισε με Λοϊζου στο 29′ και Χαραλάμπους στο 76′. Βασικός για τους Ρουμάνους αγωνίστηκε ο Ραζβάν Μαρίν που είχε και ασίστ στο δεύτερο γκολ.

Η Αγγλία πέτυχε σημαντική νίκη καθώς η ομάδα του Τόμας Τούχελ διέλυσε με 5-0 τη Σερβία στο Βελιγράδι και συνέχισε με το απόλυτο στον 11ο όμιλο μετά από πέντε αγωνιστικές. Μάλιστα έχει 13-0 συντελεστή γκολ και διαφορά επτά βαθμών από τη δεύτερη Αλβανία, κάτι που σημαίνει πως ουσιαστικά έχει «κλειδώσει» την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ.

Μετά από ένα ισορροπημένο μισάωρο στο ματς, τα «Τρία Λιοντάρια» άνοιξαν το σκορ στο 32′ με κεφαλιά του Κέιν από κόρνερ του Ράις. Στο 35′ ήρθε και το 0-2 με ατομική προσπάθεια του Μαντουέκε ενώ στο 53′ ο Κόνσα έγραψε το 0-3. Στο 72′ αποβλήθηκε ο Μιλένκοβιτς για σκληρό μαρκάρισμα και το φινάλε του ματς έγινε εφιαλτικό.

Αυτό γιατί στο 75′ ο Γκέιγ έκανε το 0-4 με κεφαλιά και στο 90′ ο Ράσφορντ το 0-5 με εκτέλεση πέναλτι. Για 76′ λεπτά αγωνίστηκε με τη Σερβία ο Ζίβκοβιτς, αλλαγή στο 46′ πέρασε ο Λούκα Γιόβιτς.

Για τον ίδιο όμιλο η Αλβανία πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Λετονίας. Σκόρερ ο Ασλάνι στο 25′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για τους γηπεδούχους που είχαν βασικό κάτω από τα δοκάρια τους τον Στρακόσα.

Σε επίπεδο προκριματικών παγκοσμίου κυπέλλου, το 11-1 αποτελεί τη δεύτερη ευρύτερη νίκη όλων των εποχών, με το ίδιο σκορ να έχει σημειωθεί σε ματς Ουγγαρία-Ελλάδα το 1938. Μεγαλύτερη είναι το 12-0 της Γερμανίας εναντίον της Κύπρου το 1969.

Παρεμπιπτόντως, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων, συνεχίζει το… βιολί του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε ένα γκολ στη νίκη της Πορτογαλίας 3-2 στην Ουγγαρία, με ένα πέναλτι το οποίο ήταν το 142ο γκολ σε 224 διεθνείς συμμετοχές.

Σπουδαία νίκη-ανατροπή πήρε η Γαλλία με 2-1 επί της Ισλανδίας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 21′ με τον Γκούντιονσεν, αλλά ο Εμπαπέ με πέναλτι στο 45′ και ο Μπαρκολά στο 62′, έδωσαν το τρίποντο στους «μπλε».

