sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

ps. post
scriptum

Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:24

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ

Απίθανη εμφάνιση από την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ στα προκριματικά του Μουντιάλ, διέλυσε με 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και το Βέλγιο του σαφέστατα πιο αδύναμου Καζακστάν. Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Spotlight

Η Ισπανία από το ξεκίνημα των προκριματικών του Μουντιάλ φρόντισε να στείλει το μήνυμα προς τις υπόλοιπες ομάδες για το ποιος είναι το «αφεντικό» του 5ου ομίλου, «σκορπίζοντας» την Τουρκία εκτός έδρας με 6-0 (δείτε εδώ τα highlights).

H Γερμανία αντέδρασε μετά το «χαστούκι» της πρεμιέρας από την Σλοβακία (3-1 την Β. Ιρλανδία, δείτε εδώ τα highlights), ενώ οι Σλοβάκοι στην εκπνοή του αγώνα με το Λουξεμβούργο έκαναν το 2Χ2 στον 1ο όμιλο (1-0, δείτε εδώ τα highlights).

Το Βέλγιο διατήρησε το αήττητο με 3-1-0 στα πρώτα 4 ματς που έδωσε για τον 10ο όμιλο, διαλύοντας με 6-0 το Καζακστάν (από δύο γκολ οι Ντε Μπρόινε και Ντοκού, δείτε εδώ τα highlights), ενώ άνετη νίκη πέτυχε και η Πολωνία, επί της Φινλανδίας με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights), με την ομάδα του Ούρμπαν να «πιάνει» στην κορυφή του 7ου ομίλου την Ολλανδία, αλλά με ματς περισσότερο.

Η «ρόχα» ήταν «χάρμα ιδέσθαι» επί τουρκικού εδάφους, παρέδωσε μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου απέναντι στην ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα και με το… διαστημικό 6-0 υποχρέωσε τους Τούρκους σε μία από τις πιο βαριές ήττες στην Ιστορία τους.

Με δύο γκολ στα πρώτα 22 λεπτά κι άλλο ένα στο φινάλε του ημιχρόνου, το ντέρμπι… στα χαρτιά της Κόνια, μετατράπηκε από νωρίς σε «παράσταση για ένα ρόλο». Ο Μερίνο με χατ τρικ και ο Πέδρι με δύο γκολ ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του «πάρτι» που έστησαν οι πρωταθλητές Ευρώπης του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο-Σλοβακία 0-1
(90′ Ρίγκο)

Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1
(7′ Γκνάμπρι, 69′ Αμίρι, 72′ Βιρτς – 34′ Πράις)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Σουηδία 8/9

Ελβετία-Σλοβενία 8/9

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία-Σκωτία 8/9

Ελλάδα-Δανία 8/9

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία 9/9

Γαλλία-Ισλανδία 9/9

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Βουλγαρία 3-0
(30΄ Κβαρατσκέλια, 44΄ Γκαγκνίτζε, 66΄ Μικαουτάτζε)

Τουρκία-Ισπανία 0-6
(6′,62′ Πέδρι, 22′,45’+1, 57′ Μερίνο, 53′ Τόρες)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Ιρλανδία 9/9

Ουγγαρία-Πορτογαλία 9/9

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Ολλανδία 2-3
(36′ Γκινέιτις, 43′ Γκιρντβάινις – 11′,64′ Ντεπάι, 33′ Τίμπερ)

Πολωνία-Φινλανδία 3-1
(27′ Κας, 45’+2 Λεβαντόφσκι, 55′ Καμίνσκι – 88′ Κάλμαν)

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Αυστρία 9/9

Κύπρος-Ρουμανία 9/9

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισραήλ-Ιταλία 8/9

Νορβηγία-Μολδαβία 9/9

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Βόρεια Μακεδονία-Λιχτενστάιν 5-0
(15′ Ελμας, 52′ Μπάρντι, 56′ Τσουρλίνοφ, 83′ Καμίλι, 90′ Στανκόβσκι)

Βέλγιο-Καζακστάν 6-0
(42′,84′ Ντε Μπρόινε, 44′,60′ Ντοκού, 51′ Ράσκιν, 87′ Μενιέρ)

Ρεπό: Ουαλία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Λετονία 9/9

Σερβία-Αγγλία 9/9

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Νησιά Φαρόε 8/9

Κροατία-Μαυροβούνιο 8/9

Ρεπό: Τσεχία

Headlines:
Economy
Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ

Απίθανη εμφάνιση από την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ στα προκριματικά του Μουντιάλ, διέλυσε με 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και το Βέλγιο του σαφέστατα πιο αδύναμου Καζακστάν. Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Τουρκία – Ισπανία

LIVE: Τουρκία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Τουρκία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Δανία τη Δευτέρα για τη 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και ο ομοσπονδιακός προπονητής των Σκανδιναβών, Μπρίαν Ρίμερ, δήλωσε ότι περιμένει η καυτή ατμόσφαιρα να λειτουργήσει υπέρ της ομάδας του.

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα δύο μηνύματα του Μέντι
On Field 07.09.25

Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Αρμενία, ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι στη λίστα των σκόρερ σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον έχει βάλει πλώρη για την πρώτη θέση

Σύνταξη
Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το Ελλάδα- Δανία: Πόσα έχουν απομείνει

Μετά την φοβερή εμφάνιση της Εθνικής μας κόντρα στην Λευκορωσία, «τρέλα» επικρατεί στις τάξεις των φιλάθλων και για το επόμενο ματς κόντρα στη Δανία, με το sold out να πλησιάζει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εθνική Οδός: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες
Μετέφερε καυσόξυλα 08.09.25

Στις φλόγες νταλίκα μετά τη σφοδρή πρόσκρουσή της στο διάζωμα της Εθνικής

Νταλίκα που μετέφερε καυσόξυλα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα της Εθνικής Οδού Πατρών - Κορίνθου και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
Τουρκία: Υπό αστυνομική «πολιορκία» η έδρα του αντιπολιτευόμενου CHP στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκία 08.09.25

Υπό «πολιορκία» η έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ενέργεια που ο ηγέτης του κόμματος χαρακτήρισε «πολιορκία», καλώντας τους κατοίκους να διαμαρτυρηθούν.

Σύνταξη
Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
ΗΠΑ 08.09.25

Πλήρη ανεξαρτησία της Fed ζητά κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ

«Κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», τονίζει κορυφαίος σύμβουλός του.

Σύνταξη
Μεξικό: Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων
Μεξικό 08.09.25

Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων

Τον Μάρτιο κατασχέθηκαν 10 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ - Οι έρευνες που ακολούθησαν στο Μεξικό αποκάλυψαν την ύπαρξη οργάνωσης που έκλεβε και πωλούσε παράνομα καύσιμα

Σύνταξη
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη
Δήλωση Αραγτσί 08.09.25

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
89η ΔΕΘ: Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας
Πυρά από την αντιπολίτευση 07.09.25

Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση και υπερασπίστηκε στο έπακρο τις πολιτικές που εφαρμόζει αλλά δέχθηκε σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για «το πιο βαθύ και σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής» που έχει απλωθεί στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του
Ημέρα ανεξαρτησίας 07.09.25

«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τις βραζιλιάνικες αρχές να σταματήσουν τη δίωξη του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο, κατηγορώντας τις ότι διεξάγουν «κυνήγι μαγισσών».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο