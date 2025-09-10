Ασθενής σεισμός σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (10/09) στην Αττική, ένα χιλιόμετρο ανατολικά του Γαλατσίου. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 2,1 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίζεται την περιοχή της Φιλοθέης.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Η δόνηση, στις στις 23:33, αν και ασθενής, σημειώθηκε εντός του αστικού ιστού της Αττικής με αποτέλεσμα να είναι αισθητή σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου.

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου