Σεισμός: Ασθενής δόνηση στην Αττική – Που εντοπίζεται το επίκεντρο
Σεισμός με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα αργά το βράδυ της Τετάρτης.
Ασθενής σεισμός σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (10/09) στην Αττική, ένα χιλιόμετρο ανατολικά του Γαλατσίου. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 2,1 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίζεται την περιοχή της Φιλοθέης.
Το εστιακό βάθος ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Η δόνηση, στις στις 23:33, αν και ασθενής, σημειώθηκε εντός του αστικού ιστού της Αττικής με αποτέλεσμα να είναι αισθητή σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου.
Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
