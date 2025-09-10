newspaper
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Απασχόληση: Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Σεπτεμβρίου 2025

Απασχόληση: Οι κλάδοι που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις μέχρι το τέλος του έτους

Τους κλάδους με τις ισχυρές προοπτικές απασχόλησης εξετάζει νέα έρευνα στην οποία συμμετείχαν 525 Έλληνες εργοδότες. Αυτοί που θα «πρωταγωνιστήσουν» στις προσλήψεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Spotlight

Θετικές αναμένονται οι προοπτικές απασχόλησης, άρα και οι προσλήψεις, στην Ελλάδα, για το 4ο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, μειώνονται κατά δύο μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα προοπτικών απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup, στην οποία συμμετείχαν 525 Έλληνες εργοδότες, οι προσδοκίες απασχόλησης ανέρχονται σε 16%. Οι προοπτικές βελτιώνονται κατά 5 μονάδες σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025, ωστόσο μειώνονται κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι κλάδοι με τις πιο ισχυρές προοπτικές απασχόλησης

Η Ελλάδα κατατάσσεται στο χαμηλότερο μισό των χωρών ως προς τις προσδοκίες απασχόλησης, 7 μονάδες κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα, το 4ο τρίμηνο του 2025

Οι πιο δυναμικοί κλάδοι

Ανατρέχοντας στην παγκόσμια έκθεση του ΟΟΣΑ για τις προοπτικές της απασχόλησης (OECD Employment Outlook 2025) βλέπουμε πως η ελληνική αγορά αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Καθώς η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρθρωτικά εμπόδια, ομάδες όπως οι γυναίκες, οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι εμφανίζουν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε σύνολο 30 χωρών – μελών του Οργανισμού.

Πίσω στην έρευνα προοπτικών απασχόλησης της MP, οι Έλληνες εργοδότες σε 8 από τους 9 κλάδους αναμένουν αύξηση προσωπικού το επόμενο τρίμηνο, ενώ σε 1 κλάδο αναμένουν μείωση.

Ο πιο δυναμικός κλάδος στην Ελλάδα είναι οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα, με προοπτικές 39 μονάδων, με αύξηση 17 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 13 μονάδων σε σύγκριση με πέρυσι. Στη 2η θέση βρίσκεται η Πληροφορική με προοπτικές 30 μονάδων, αυξημένες κατά 25 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 21 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ακολουθεί ο κλάδος της Βιομηχανίας και των Κατασκευών με 23 μονάδες, με τις προοπτικές απασχόλησης να αποτυπώνονται αυξημένες κατά 7 μονάδες έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου (3ο) και κατά 6 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας που κατά την περασμένη χρονιά βρίσκονταν ψηλά από πλευράς προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών του συγκεκριμένου κλάδου, πλέον κατατάσσονται στην προ-τελευταία θέση με συνολικές προοπτικές απασχόλησης 8 μονάδων.

Η πιο δυναμική περιφέρεια στην Ελλάδα είναι η ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση προσδοκιών προσλήψεων από το προηγούμενο τρίμηνο, με άνοδο 7 μονάδων.

Νέες προκλήσεις

Καθώς ο κόσμος εισέρχεται στη δεκαετία 2025 – 2035, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη ενέργεια και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς εργασίας διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο τοπίο στις επαγγελματικές επιλογές.

Έτσι, πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα αλλάζουν μορφή ή παρακμάζουν, ενώ καινοτόμα επαγγέλματα κάνουν την εμφάνισή τους ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), ένας κλάδος ταχέως αναπτυσσόμενος, βρίσκεται σε μια άνευ προηγουμένου «έκρηξη» προσλήψεων.  Η ανάγκη για μηχανικούς λογισμικού, ειδικούς στην επιστήμη δεδομένων, μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης και άλλες συναφείς ειδικότητες είναι τεράστια στις προηγμένες τεχνολογικά χώρες και αργά ή γρήγορα θα «χτυπήσει» και την πόρτα της Ελλάδας.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο τοπίο στις επαγγελματικές επιλογές

Με γνώμονα την ανάπτυξη

Για το 4ο τρίμηνο του 2025, η πλειονότητα των Ελλήνων εργοδοτών που σκοπεύουν να αυξήσουν τα επίπεδα στελέχωσης δηλώνει, σύμφωνα με την έρευνα της MP, ότι η ανάπτυξη της επιχείρησής τους είναι ο βασικός μοχλός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (36%). Παράλληλα, το 29% αναφέρει ως αιτία το γεγονός ότι τα νέα εγχειρήματα απαιτούν νέους ρόλους ενώ άλλο ένα 28% δηλώνει ότι υπάρχει ανάγκη για τις πιο πρόσφατες δεξιότητες για να παραμείνουν οι οργανισμοί τους ανταγωνιστικοί. Το 22% αποδίδει την προοπτική αύξησης του προσωπικού των εταιρειών τους στο γεγονός ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις χρειάζονται περισσότερη τεχνογνωσία.

Παγκοσμίως ο ισχυρότερος προγραμματισμός προσλήψεων αναφέρθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (45%), την Ινδία (40%) και τη Βραζιλία (36%). Ενώ η Αργεντινή (5%), το Χονγκ Κονγκ (6%) και η Ουγγαρία (8%) αναφέρουν τις πιο αδύναμες προοπτικές.

Οι κλάδοι της Πληροφορικής (36%), των Χρηματοοικονομικών & Real Estate (29%) και των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (24%) αναφέρουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων. Όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα τις πιο αδύναμες προοπτικές προσλήψεων συναντούμε και σε παγκόσμια κλίμακα στον κλάδο των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (19%).

Οι εργοδότες παγκοσμίως δήλωσαν ότι η επέκταση της εταιρείας (39%) είναι ο κύριος λόγος για την αύξηση του προσωπικού – ποσοστό αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο τρίμηνο.

Business
Metlen: Guidance Μυτιληναίου για καθαρά κέρδη 600 εκατ. το 2025

Metlen: Guidance Μυτιληναίου για καθαρά κέρδη 600 εκατ. το 2025

inTown
Σύνταξη ακόμα και στα 59
Οικονομία 10.09.25

Σύνταξη ακόμα και στα 59

Αναλυτικός οδηγός συνταξιοδότησης για το 2025 σε όλα τα ταμεία - Οι περιπτώσεις για πλήρεις και μειωμένες

Ηλίας Γεωργάκης
Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;
Οικονομικές Ειδήσεις 10.09.25

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;

Κακά νέα για τους κρεατοφάγους φέρνει νέο ρεπορτάζ του Μega, με συνεντεύξεις από παραγωγους και κρεοπώλες. Ως 20 ευρώ το κιλό θα φτάσει να πωλείται το μοσχαρίσιο κρέας, προβλέπουν στελέχη της αγοράς.

Σύνταξη
Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ – Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά
Συντάξεις 10.09.25

Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ - Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά

Από το 2023 ως σήμερα οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν στερηθεί αυξήσεις ύψους 13,25%. Η αύξηση που θα λάβουν από το 2026 δεν θα ξεπερνά το 1,35%. Τι υποστηρίζουν ΕΝΔΙΣΥ και ΕΝΥΠΕΚΚ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Εστίαση: Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο – «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός
Ανασφάλεια 09.09.25

Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο της εστίασης - «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός

«Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στεγαστική κρίση: «O μισός μισθός στο ενοίκιο» – Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια
Στεγαστική κρίση 09.09.25

«Πάνω από τον μισό μισθό σε λογαριασμούς, ενοίκιο» - Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια

Σαρώνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώθηκαν μερικές από τις πιο απότομες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία
Bloquons Tout 10.09.25

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» – Το κίνημα που ταράζει την πολιτική τάξη στη Γαλλία

Η Γαλλία βρίσκεται εν όψει «ολικού αποκλεισμού» όπως καλεί το κίνημα «Ας Μπλοκάρουμε τα Πάντα» (Bloquons Tout). Νέα έρευνα αναλύει την πολιτική και κοινωνική ταυτότητα των υποστηρικτών του.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της
Πόλεμος στην Ουκρανία 10.09.25

Η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά drones μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου της - «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με το ΝΑΤΟ»

Η Πολωνία προχώρησε σε χρήση όπλων για να καταρρίψει drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Μία ΔΕΘ διαφορετική (;)

Η «διαφορετική« ΔΕΘ, οι πολιτικοί αρχηγοί, η μάχη των προγραμμάτων και η παρουσία Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σύνταξη ακόμα και στα 59
Οικονομία 10.09.25

Σύνταξη ακόμα και στα 59

Αναλυτικός οδηγός συνταξιοδότησης για το 2025 σε όλα τα ταμεία - Οι περιπτώσεις για πλήρεις και μειωμένες

Ηλίας Γεωργάκης
Αργεντινή: Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες
Αργεντινή 10.09.25

Ο κεντροαριστερός Γαβριήλ Κατωπόδης που «γκρέμισε» το κόμμα του Μιλέι στο Μπουένος Αϊρες

Η συντριπτική ήττα για το κόμμα του ακραίου νεοφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στις τοπικές εκλογές του Μπουένος Άιρες και ο 58χρονος περονιστής Γαβριήλ Κατωπόδης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκτός ορίων οι ιδιώτες του ΟΑΣΑ
Ελλάδα 10.09.25

Εκτός ορίων οι ιδιώτες του ΟΑΣΑ

Ζητούν νέα παράταση για την αδειοδότηση τριών αμαξοστασίων σύμφωνα με το έγγραφο που αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ»

Κώστας Ντελέζος
Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;
Οικονομικές Ειδήσεις 10.09.25

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα «πετάξει» στα 20 ευρώ;

Κακά νέα για τους κρεατοφάγους φέρνει νέο ρεπορτάζ του Μega, με συνεντεύξεις από παραγωγους και κρεοπώλες. Ως 20 ευρώ το κιλό θα φτάσει να πωλείται το μοσχαρίσιο κρέας, προβλέπουν στελέχη της αγοράς.

Σύνταξη
Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ – Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά
Συντάξεις 10.09.25

Μηδενικές φοροελαφρύνσεις για τα 2/3 των συνταξιούχων βλέπει το ΕΝΔΙΣΥ - Τι ζητάνε για την προσωπική διαφορά

Από το 2023 ως σήμερα οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά έχουν στερηθεί αυξήσεις ύψους 13,25%. Η αύξηση που θα λάβουν από το 2026 δεν θα ξεπερνά το 1,35%. Τι υποστηρίζουν ΕΝΔΙΣΥ και ΕΝΥΠΕΚΚ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γαλλία: Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρωθυπουργός – Δεν αλλάζεις μια ομάδα που… χάνει, λέει η Liberation
Ψυχρές αντιδράσεις 10.09.25

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού πρωθυπουργός της Γαλλίας - Δεν αλλάζεις μια ομάδα που... χάνει, λέει η Liberation

Για την τελευταία ευκαιρία του μακρονισμού στην Γαλλία, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης, μετά την επιλογή του Λεκορνού από τον πρόεδρο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα
Μέση Ανατολή 10.09.25

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα

Ο Τραμπ επέμεινε πως το Ισραήλ δεν είχε ειδοποιήσει εκ των προτέρων για την επίθεσή του στην Ντόχα, αλλά και το Κατάρ διέψευσε την πληροφορία ότι ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ πριν την επιδρομή.

Σύνταξη
Κυρώσεις στη Ρωσία: Ο Τραμπ ζητά δασμούς έως και 100% σε Ινδία και Κίνα αλλά από κοινού με την ΕΕ
Εως και 100%... 10.09.25

Τραμπ στην ΕΕ για κυρώσεις στη Ρωσία: Βάλτε δασμούς σε Κίνα - Ινδία και ακολουθούμε

Ο Τραμπ είπε ότι «είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επιβάλλοντας δασμούς έως και 100% σε Κίνα και Ινδία, αλλά με την προϋπόθεση πως θα κάνει το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σύνταξη
Ισπανία: Απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ – Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν
Κόσμος 10.09.25

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο των Σμότριτς και Μπεν Γκβίρ - Αναφορές για απαγόρευση στις χώρες Σένγκεν

Η Ισπανία γίνεται η τέταρτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Ολλανδία, την Σλοβενία και το Βέλγιο που απαγορεύει την είσοδο στους δύο ακροδεξιούς υπουργούς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
