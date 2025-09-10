Θετικές αναμένονται οι προοπτικές απασχόλησης, άρα και οι προσλήψεις, στην Ελλάδα, για το 4ο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, μειώνονται κατά δύο μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα προοπτικών απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup, στην οποία συμμετείχαν 525 Έλληνες εργοδότες, οι προσδοκίες απασχόλησης ανέρχονται σε 16%. Οι προοπτικές βελτιώνονται κατά 5 μονάδες σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025, ωστόσο μειώνονται κατά 2 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι κλάδοι με τις πιο ισχυρές προοπτικές απασχόλησης

Η Ελλάδα κατατάσσεται στο χαμηλότερο μισό των χωρών ως προς τις προσδοκίες απασχόλησης, 7 μονάδες κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Οι πιο δυναμικοί κλάδοι

Ανατρέχοντας στην παγκόσμια έκθεση του ΟΟΣΑ για τις προοπτικές της απασχόλησης (OECD Employment Outlook 2025) βλέπουμε πως η ελληνική αγορά αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Καθώς η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διαρθρωτικά εμπόδια, ομάδες όπως οι γυναίκες, οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι εμφανίζουν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε σύνολο 30 χωρών – μελών του Οργανισμού.

Πίσω στην έρευνα προοπτικών απασχόλησης της MP, οι Έλληνες εργοδότες σε 8 από τους 9 κλάδους αναμένουν αύξηση προσωπικού το επόμενο τρίμηνο, ενώ σε 1 κλάδο αναμένουν μείωση.

Ο πιο δυναμικός κλάδος στην Ελλάδα είναι οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα, με προοπτικές 39 μονάδων, με αύξηση 17 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 13 μονάδων σε σύγκριση με πέρυσι. Στη 2η θέση βρίσκεται η Πληροφορική με προοπτικές 30 μονάδων, αυξημένες κατά 25 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 21 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ακολουθεί ο κλάδος της Βιομηχανίας και των Κατασκευών με 23 μονάδες, με τις προοπτικές απασχόλησης να αποτυπώνονται αυξημένες κατά 7 μονάδες έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου (3ο) και κατά 6 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας που κατά την περασμένη χρονιά βρίσκονταν ψηλά από πλευράς προθέσεων προσλήψεων των εργοδοτών του συγκεκριμένου κλάδου, πλέον κατατάσσονται στην προ-τελευταία θέση με συνολικές προοπτικές απασχόλησης 8 μονάδων.

Η πιο δυναμική περιφέρεια στην Ελλάδα είναι η ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση προσδοκιών προσλήψεων από το προηγούμενο τρίμηνο, με άνοδο 7 μονάδων.

Νέες προκλήσεις

Καθώς ο κόσμος εισέρχεται στη δεκαετία 2025 – 2035, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη ενέργεια και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς εργασίας διαμορφώνουν ένα εντελώς νέο τοπίο στις επαγγελματικές επιλογές.

Έτσι, πολλά παραδοσιακά επαγγέλματα αλλάζουν μορφή ή παρακμάζουν, ενώ καινοτόμα επαγγέλματα κάνουν την εμφάνισή τους ανταποκρινόμενα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας.

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), ένας κλάδος ταχέως αναπτυσσόμενος, βρίσκεται σε μια άνευ προηγουμένου «έκρηξη» προσλήψεων. Η ανάγκη για μηχανικούς λογισμικού, ειδικούς στην επιστήμη δεδομένων, μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης και άλλες συναφείς ειδικότητες είναι τεράστια στις προηγμένες τεχνολογικά χώρες και αργά ή γρήγορα θα «χτυπήσει» και την πόρτα της Ελλάδας.

Με γνώμονα την ανάπτυξη

Για το 4ο τρίμηνο του 2025, η πλειονότητα των Ελλήνων εργοδοτών που σκοπεύουν να αυξήσουν τα επίπεδα στελέχωσης δηλώνει, σύμφωνα με την έρευνα της MP, ότι η ανάπτυξη της επιχείρησής τους είναι ο βασικός μοχλός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας (36%). Παράλληλα, το 29% αναφέρει ως αιτία το γεγονός ότι τα νέα εγχειρήματα απαιτούν νέους ρόλους ενώ άλλο ένα 28% δηλώνει ότι υπάρχει ανάγκη για τις πιο πρόσφατες δεξιότητες για να παραμείνουν οι οργανισμοί τους ανταγωνιστικοί. Το 22% αποδίδει την προοπτική αύξησης του προσωπικού των εταιρειών τους στο γεγονός ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις χρειάζονται περισσότερη τεχνογνωσία.

Παγκοσμίως ο ισχυρότερος προγραμματισμός προσλήψεων αναφέρθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (45%), την Ινδία (40%) και τη Βραζιλία (36%). Ενώ η Αργεντινή (5%), το Χονγκ Κονγκ (6%) και η Ουγγαρία (8%) αναφέρουν τις πιο αδύναμες προοπτικές.

Οι κλάδοι της Πληροφορικής (36%), των Χρηματοοικονομικών & Real Estate (29%) και των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (24%) αναφέρουν τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων. Όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα τις πιο αδύναμες προοπτικές προσλήψεων συναντούμε και σε παγκόσμια κλίμακα στον κλάδο των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (19%).

Οι εργοδότες παγκοσμίως δήλωσαν ότι η επέκταση της εταιρείας (39%) είναι ο κύριος λόγος για την αύξηση του προσωπικού – ποσοστό αυξημένο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο τρίμηνο.