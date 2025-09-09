Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Όταν ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ στάθηκε δίπλα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι εργάζεται για έναν «αληθινό πολυμερισμό», στον οποίο οι χώρες αντιμετωπίζουν η μία την άλλη ως ίσες και αποφεύγουν τον «ηγεμονισμό και την πολιτική της δύναμης».

Η Κίνα είναι επίσημα ουδέτερη στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, και ο Σι έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως μεσολαβητή, προσκαλώντας τον Πούτιν, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τον Δεκέμβριο για συνομιλίες.

Ωστόσο, η Κίνα δεν βρίσκεται σε ίση απόσταση σε σχέση με τους εμπόλεμους γείτονές.

Η «απεριόριστη» συμμαχία του Σι με τον Πούτιν, που ανακοινώθηκε λίγο πριν την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον τοποθετεί στο στρατόπεδο του επιτιθέμενου που επιδιώκει την «ηγεμονία», σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Al Jazeera.

Πριν από τρεις δεκαετίες, ωστόσο, η Κίνα ήταν σύμμαχος της Ουκρανίας, όχι της Ρωσίας.

Οι πάλαι ποτέ σχέσεις με την Ουκρανία

Όταν η Ουκρανία συμφώνησε να παραδώσει τα πυρηνικά της όπλα σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από τη Ρωσία το 1994, η Κίνα επαίνεσε την κίνηση και, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, πρόσφερε στο Κίεβο εγγυήσεις πυρηνικής ασφάλειας σε περίπτωση που δεχόταν επίθεση από πυρηνική δύναμη.

Το 2013, η Ουκρανία και η Κίνα υπέγραψαν Συνθήκη Φιλίας με την οποία δεσμεύονταν ότι «καμία από τις δύο πλευρές δεν θα προβεί σε ενέργειες που βλάπτουν την κυριαρχία, την ασφάλεια ή την εδαφική ακεραιότητα της άλλης πλευράς».

Η Βίτα Γκόλοντ, ειδική στις σχέσεις Κίνας-Ουκρανίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, δήλωσε ότι το Πεκίνο έχει προδώσει και τις δύο δεσμεύσεις.

«Αυτές οι δεσμεύσεις έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό ρητορικές και δεν έχουν μεταφραστεί σε συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Το 2024, η Ουκρανία προσπάθησε να υπενθυμίσει στην Κίνα αυτές τις διαβεβαιώσεις κατά τη διάρκεια της έκκλησής της στα Ηνωμένα Έθνη, ζητώντας ειδικές εγγυήσεις ασφάλειας από τις πυρηνικές δυνάμεις».

FM Wang Yi held talks with FM Dmytro Kuleba of Ukraine in Guangzhou. China and Ukraine are friendly toward each other. We should promote sustained, healthy and steady development of our relations. pic.twitter.com/dYULT9msWx — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) July 24, 2024



Σε ένα έγγραφο που δημοσίευσε η Κίνα τον Φεβρουάριο του 2023, αρνήθηκε να καταδικάσει τον πόλεμο της Ρωσίας και επανέλαβε τα επιχειρήματα του Κρεμλίνου.

«Το Πεκίνο δεν έχει την αξιοπιστία να ενεργήσει ως έντιμος μεσολαβητής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», δήλωσε ο Πλάμεν Τόντσεφ, εμπειρογνώμονας για την Κίνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (IIER), ένα think tank με έδρα την Αθήνα.

«Δεν νομίζω ότι ενήργησε ως εγγυητής. Αντίθετα, εγκατέλειψε την Ουκρανία».

Ο «στρατηγικός σκεπτικισμός» της Ουκρανίας απέναντι στην Κίνα

Τον Ιούνιο του 2024, η Ουκρανία προσπάθησε να συγκεντρώσει χώρες σε μια ειρηνευτική διάσκεψη που διοργάνωσε η Ελβετία.

Η Κίνα δεν συμμετείχε και η Ουκρανία την κατηγόρησε ότι πίεσε άλλες ασιατικές χώρες να ακολουθήσουν.

Σε ομιλία του στη Σιγκαπούρη, ο Ζελένσκι επέκρινε τη Ρωσία για το ότι «χρησιμοποίησε την επιρροή της Κίνας στην περιοχή, καθώς και Κινέζους διπλωμάτες», και έκανε «τα πάντα για να διαταράξει την ειρηνευτική σύνοδο κορυφής».

Ο Σι έχει συναντήσει τον Πούτιν, τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκαλούν ανοιχτά εγκληματία πολέμου, πέντε φορές από την έναρξη της πλήρους εισβολής.

«Η Κίνα δεν θεωρείται πλέον ως πιθανός μεσολαβητής, αλλά ως στρατηγικός αντίπαλος που κρύβεται πίσω από ουδέτερη ρητορική», δήλωσε η Βελίνα Τσακάροβα, ιδρύτρια της εταιρείας πρόβλεψης For a Conscious Experience (FACE) .

Υλικά συμφέροντα

Η Κίνα πέρασε γρήγορα από τη διπλωματική υποστήριξη και την πολιτική αποκατάσταση στην υλική βοήθεια.

Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2023, ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είχε «πληροφορίες ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παράσχουν ‘θανατηφόρα υποστήριξη’», αναφερόμενος στην Κίνα.

«Οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να πουν στην Κίνα τι να κάνει», απάντησε ο Γουά Γουέμπιν, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Ουκρανία κατηγόρησε την Κίνα ότι έστειλε πυρομαχικά στη Ρωσία και επέβαλε κυρώσεις σε τρεις κινεζικές εταιρείες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε: Τον Μάιο, συμπεριέλαβε κινεζικές εταιρείες σε ένα 17ο πακέτο κυρώσεων για την προμήθεια αγαθών διπλής χρήσης στη ρωσική πολεμική μηχανή.

Η Κίνα αρνήθηκε ότι προμήθευσε θανατηφόρα όπλα και δήλωσε ότι ελέγχει αυστηρά την εξαγωγή προϊόντων διπλής χρήσης.

Ωστόσο, μια ερευνητική έκθεση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters τον Ιούλιο ανέφερε ότι κινεζικές εταιρείες στήριζαν μονομερώς την παραγωγή ρωσικών drones, στέλνοντας κινητήρες με την εσφαλμένη επισήμανση «βιομηχανικές μονάδες ψύξης» στα εργοστάσια συναρμολόγησης drones της Ρωσίας.

Υποστήριξη της ρωσικής ενέργειας

Η Κίνα βοήθησε επίσης οικονομικά τη Ρωσία αρνούμενη να συμμετάσχει στην ΕΕ και τις ΗΠΑ στην απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας.

Αντίθετα, ο Πούτιν και ο Σι υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα συμφωνία για την κατασκευή ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου που θα τροφοδοτεί την.

Στις 29 Αυγούστου, η Κίνα έλαβε την πρώτη της αποστολή υγροποιημένου φυσικού αερίου από το ρωσικό έργο Arctic LNG 2, ένα εργοστάσιο υγροποίησης που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις.

«Η Ρωσία εδραιώνει την πολιτική και οικονομική της εξάρτηση από την Κίνα», δήλωσε ο Αντρέι Κοβαλένκο, επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης της Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας.

🇺🇦🇨🇳 Former Ukrainian President Zelensky tells us he had a phone conversation with Xi Jinping… By phone. pic.twitter.com/oCtgKLyeGv — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 13, 2024

Έχει η Κίνα χρέος προς την Ουκρανία;

Εκτός από την «υπέρ της Ρωσίας ουδετερότητα του Πεκίνου», όπως το έθεσε ο Τόντσεφ του IIER, η Κίνα έχει παραβλέψει ένα ιστορικό χρέος προς την Ουκρανία, υποστηρίζουν κάποιοι αναλυτές.

Το 1998, ένας Κινέζος επιχειρηματίας αγόρασε από την Ουκρανία το ημιτελές σοβιετικό αεροπλανοφόρο Varyag.

Επισήμως, θα μετατρεπόταν σε πλωτό καζίνο. Στην πραγματικότητα, το σκάφος ανακατασκευάστηκε, στρατιωτικοποιήθηκε και καθελκύστηκε ως Liaoning, το πρώτο αεροπλανοφόρο της Κίνας.

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τη βάση για τον εκσυγχρονισμό του κινεζικού ναυτικού και άνοιξε τον δρόμο για την ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος αεροπλανοφόρων της χώρας.

Το ενδιαφέρον της Κίνας για την ουκρανική τεχνολογία όμως δεν σταμάτησε εκεί.

Το 2016, η Beijing Skyrizon Aviation επιδίωξε να αποκτήσει τη Motor Sich, κορυφαία εταιρεία παραγωγής κινητήρων αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Για το Πεκίνο, η Motor Sich ήταν κλειδί για τον επανεξοπλισμό του στρατού του. Ωστόσο, η απόπειρα εξαγοράς βρέθηκε αντιμέτωπη με την αυξανόμενη καχυποψία της Ευρώπης απέναντι στις κινεζικές επενδύσεις.

China not just outsourcing, but taking Ukraine’s specialists in missile & aircraft sectors—Motor Sich #МоторСіч & Beijing Skyrizon #北京天骄 agreed in 2017 to jointly build a state-of-the-art engine plant for aircraft & helicopter engines—Chongqing Motor Sich Skyrizon Aviation. pic.twitter.com/gqDAgkL92t — Wes Andrews (@Wes_Andrews) May 21, 2019

Η Ευρώπη αντιδρά στις κινεζικές εξαγορές

Το ίδιο έτος, η εξαγορά της γερμανικής Kuka από την κινεζική Midea και η αγορά του ΟΛΠ από την Cosco ενίσχυσαν τις ανησυχίες.

Η ΕΕ αντιλήφθηκε ότι οι κινεζικές επενδύσεις δεν ήταν απλώς οικονομικές, αλλά και πολιτικές.

Χώρες όπως η Ουγγαρία και η Ελλάδα άρχισαν να διαφοροποιούν τις θέσεις τους υπέρ του Πεκίνου.

Αυτό οδήγησε στην ενίσχυση ελέγχων για τις ξένες επενδύσεις και στην απόφαση της Ουκρανίας να μπλοκάρει την πώληση της Motor Sich, εθνικοποιώντας την εταιρεία.

Η κινεζική εταιρεία αντέδρασε καταθέτοντας αγωγή 4,5 δισ. δολαρίων κατά της Ουκρανίας.

Έκτοτε, οι σχέσεις Κίνας–Ουκρανίας στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας ψυχράνθηκαν.

Το Πεκίνο έχασε μια στρατηγική ευκαιρία, ενώ η Ουκρανία βρέθηκε σε δύσκολη θέση ανάμεσα στην ανάγκη χρηματοδότησης και στις πιέσεις από ΗΠΑ και Ευρώπη.

Η οικονομική διάσταση: Από το καλαμπόκι στο τιτάνιο

Πέρα από την άμυνα, η Ουκρανία ήταν σημαντικός εμπορικός εταίρος της Κίνας.

Μέχρι το 2021, αποτελούσε τον κύριο προμηθευτή καλαμποκιού και κριθαριού, αλλά και σημαντική πηγή ηλιέλαιου, σιδηρομεταλλεύματος και τιτανίου.

Σήμερα, οι περισσότερες από αυτές τις ανάγκες καλύπτονται από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα οι εισαγωγές από την Ουκρανία να μειωθούν δραματικά.

Ποιο είναι το παιχνίδι της Κίνας στην Ουκρανία;

Η Κίνα φαίνεται να διατηρεί μια ισορροπημένη θέση.

Για αρχή, συνέβαλε στην αποθάρρυνση του Πούτιν από οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων.

Δεν έχει αναγνωρίσει την προσάρτηση των τεσσάρων επαρχιών που διεκδικεί η Ρωσία – Λουγκάνσκ, Ντόνετσκ, Ζαπορίζια και Χερσόν. Ενδιαφέρεται για την ανασυγκρότηση. Είναι πρόθυμη να φιλοξενήσει συνομιλίες και ενδεχομένως να συνεισφέρει στρατεύματα σε μια ειρηνευτική δύναμη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τόντσεφ, ορισμένες από αυτές τις θέσεις καθορίζονται από το συμφέρον της Κίνας.

Η υποστήριξη της Κίνας για την «εδαφική ακεραιότητα» και την αποκήρυξη του αυτονομισμού «εξυπηρετούσε και τις δύο πλευρές, με το βλέμμα στραμμένο στην Ταϊβάν», είπε.

Τελικά, πιστεύει η Τσακάροβα, η Κίνα υποστηρίζει στρατηγικά τη Ρωσία για να αποδυναμώσει τη δύναμη της Δύσης.

Και αυτό έγινε εμφανές στο Πεκίνο, όπου ο Πούτιν και ο Σι υποστήριξαν ανοιχτά μια νέα παγκόσμια τάξη.