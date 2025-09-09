newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Μεσολαβητής ή στρατηγικός παίκτης: Η διακριτική στροφή της Κίνας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το Πεκίνο παρουσιάζεται ως ουδέτερος μεσολαβητής, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά έχει υποστηρίξει υλικά και πολιτικά τον πόλεμο του Κρεμλίνου και φαίνεται να επωφελείται από αυτόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Spotlight

Όταν ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ στάθηκε δίπλα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι εργάζεται για έναν «αληθινό πολυμερισμό», στον οποίο οι χώρες αντιμετωπίζουν η μία την άλλη ως ίσες και αποφεύγουν τον «ηγεμονισμό και την πολιτική της δύναμης».

Η Κίνα είναι επίσημα ουδέτερη στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, και ο Σι έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως μεσολαβητή, προσκαλώντας τον Πούτιν, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τον Δεκέμβριο για συνομιλίες.

Ωστόσο, η Κίνα δεν βρίσκεται σε ίση απόσταση σε σχέση με τους εμπόλεμους γείτονές.

Η «απεριόριστη» συμμαχία του Σι με τον Πούτιν, που ανακοινώθηκε λίγο πριν την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον τοποθετεί στο στρατόπεδο του επιτιθέμενου που επιδιώκει την «ηγεμονία», σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Al Jazeera.

Πριν από τρεις δεκαετίες, ωστόσο, η Κίνα ήταν σύμμαχος της Ουκρανίας, όχι της Ρωσίας.

Οι πάλαι ποτέ σχέσεις με την Ουκρανία

Όταν η Ουκρανία συμφώνησε να παραδώσει τα πυρηνικά της όπλα σε αντάλλαγμα για εγγυήσεις ασφάλειας από τη Ρωσία το 1994, η Κίνα επαίνεσε την κίνηση και, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, πρόσφερε στο Κίεβο εγγυήσεις πυρηνικής ασφάλειας σε περίπτωση που δεχόταν επίθεση από πυρηνική δύναμη.

Το 2013, η Ουκρανία και η Κίνα υπέγραψαν Συνθήκη Φιλίας με την οποία δεσμεύονταν ότι «καμία από τις δύο πλευρές δεν θα προβεί σε ενέργειες που βλάπτουν την κυριαρχία, την ασφάλεια ή την εδαφική ακεραιότητα της άλλης πλευράς».

Η Βίτα Γκόλοντ, ειδική στις σχέσεις Κίνας-Ουκρανίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, δήλωσε ότι το Πεκίνο έχει προδώσει και τις δύο δεσμεύσεις.

«Αυτές οι δεσμεύσεις έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό ρητορικές και δεν έχουν μεταφραστεί σε συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Το 2024, η Ουκρανία προσπάθησε να υπενθυμίσει στην Κίνα αυτές τις διαβεβαιώσεις κατά τη διάρκεια της έκκλησής της στα Ηνωμένα Έθνη, ζητώντας ειδικές εγγυήσεις ασφάλειας από τις πυρηνικές δυνάμεις».


Σε ένα έγγραφο που δημοσίευσε η Κίνα τον Φεβρουάριο του 2023, αρνήθηκε να καταδικάσει τον πόλεμο της Ρωσίας και επανέλαβε τα επιχειρήματα του Κρεμλίνου.

«Το Πεκίνο δεν έχει την αξιοπιστία να ενεργήσει ως έντιμος μεσολαβητής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας», δήλωσε ο Πλάμεν Τόντσεφ, εμπειρογνώμονας για την Κίνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (IIER), ένα think tank με έδρα την Αθήνα.

«Δεν νομίζω ότι ενήργησε ως εγγυητής. Αντίθετα, εγκατέλειψε την Ουκρανία».

Ο «στρατηγικός σκεπτικισμός» της Ουκρανίας απέναντι στην Κίνα

Τον Ιούνιο του 2024, η Ουκρανία προσπάθησε να συγκεντρώσει χώρες σε μια ειρηνευτική διάσκεψη που διοργάνωσε η Ελβετία.

Η Κίνα δεν συμμετείχε και η Ουκρανία την κατηγόρησε ότι πίεσε άλλες ασιατικές χώρες να ακολουθήσουν.

Σε ομιλία του στη Σιγκαπούρη, ο Ζελένσκι επέκρινε τη Ρωσία για το ότι «χρησιμοποίησε την επιρροή της Κίνας στην περιοχή, καθώς και Κινέζους διπλωμάτες», και έκανε «τα πάντα για να διαταράξει την ειρηνευτική σύνοδο κορυφής».

Ο Σι έχει συναντήσει τον Πούτιν, τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποκαλούν ανοιχτά εγκληματία πολέμου, πέντε φορές από την έναρξη της πλήρους εισβολής.

«Η Κίνα δεν θεωρείται πλέον ως πιθανός μεσολαβητής, αλλά ως στρατηγικός αντίπαλος που κρύβεται πίσω από ουδέτερη ρητορική», δήλωσε η Βελίνα Τσακάροβα, ιδρύτρια της εταιρείας πρόβλεψης For a Conscious Experience (FACE) .

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κάνει χειρονομίες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στο τέλος της επίσκεψής του στην Κίνα για τη Σύνοδο Κορυφής της SCO στην Τιαντζίν και την στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο, Κίνα, 3 Σεπτεμβρίου 2025.

Υλικά συμφέροντα

Η Κίνα πέρασε γρήγορα από τη διπλωματική υποστήριξη και την πολιτική αποκατάσταση στην υλική βοήθεια.

Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2023, ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είχε «πληροφορίες ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παράσχουν ‘θανατηφόρα υποστήριξη’», αναφερόμενος στην Κίνα.

«Οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να πουν στην Κίνα τι να κάνει», απάντησε ο Γουά Γουέμπιν, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Ουκρανία κατηγόρησε την Κίνα ότι έστειλε πυρομαχικά στη Ρωσία και επέβαλε κυρώσεις σε τρεις κινεζικές εταιρείες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε: Τον Μάιο, συμπεριέλαβε κινεζικές εταιρείες σε ένα 17ο πακέτο κυρώσεων για την προμήθεια αγαθών διπλής χρήσης στη ρωσική πολεμική μηχανή.

Η Κίνα αρνήθηκε ότι προμήθευσε θανατηφόρα όπλα και δήλωσε ότι ελέγχει αυστηρά την εξαγωγή προϊόντων διπλής χρήσης.

Ωστόσο, μια ερευνητική έκθεση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters τον Ιούλιο ανέφερε ότι κινεζικές εταιρείες στήριζαν μονομερώς την παραγωγή ρωσικών drones, στέλνοντας κινητήρες με την εσφαλμένη επισήμανση «βιομηχανικές μονάδες ψύξης» στα εργοστάσια συναρμολόγησης drones της Ρωσίας.

Υποστήριξη της ρωσικής ενέργειας

Η Κίνα βοήθησε επίσης οικονομικά τη Ρωσία αρνούμενη να συμμετάσχει στην ΕΕ και τις ΗΠΑ στην απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας.

Αντίθετα, ο Πούτιν και ο Σι υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα συμφωνία για την κατασκευή ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου που θα τροφοδοτεί την.

Στις 29 Αυγούστου, η Κίνα έλαβε την πρώτη της αποστολή υγροποιημένου φυσικού αερίου από το ρωσικό έργο Arctic LNG 2, ένα εργοστάσιο υγροποίησης που έχει υποβληθεί σε κυρώσεις.

«Η Ρωσία εδραιώνει την πολιτική και οικονομική της εξάρτηση από την Κίνα», δήλωσε ο Αντρέι Κοβαλένκο, επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης της Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας.

Έχει η Κίνα χρέος προς την Ουκρανία;

Εκτός από την «υπέρ της Ρωσίας ουδετερότητα του Πεκίνου», όπως το έθεσε ο Τόντσεφ του IIER, η Κίνα έχει παραβλέψει ένα ιστορικό χρέος προς την Ουκρανία, υποστηρίζουν κάποιοι αναλυτές.

Το 1998, ένας Κινέζος επιχειρηματίας αγόρασε από την Ουκρανία το ημιτελές σοβιετικό αεροπλανοφόρο Varyag.

Επισήμως, θα μετατρεπόταν σε πλωτό καζίνο. Στην πραγματικότητα, το σκάφος ανακατασκευάστηκε, στρατιωτικοποιήθηκε και καθελκύστηκε ως Liaoning, το πρώτο αεροπλανοφόρο της Κίνας.

Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τη βάση για τον εκσυγχρονισμό του κινεζικού ναυτικού και άνοιξε τον δρόμο για την ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος αεροπλανοφόρων της χώρας.

Το ενδιαφέρον της Κίνας για την ουκρανική τεχνολογία όμως δεν σταμάτησε εκεί.

Το 2016, η Beijing Skyrizon Aviation επιδίωξε να αποκτήσει τη Motor Sich, κορυφαία εταιρεία παραγωγής κινητήρων αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Για το Πεκίνο, η Motor Sich ήταν κλειδί για τον επανεξοπλισμό του στρατού του. Ωστόσο, η απόπειρα εξαγοράς βρέθηκε αντιμέτωπη με την αυξανόμενη καχυποψία της Ευρώπης απέναντι στις κινεζικές επενδύσεις.

Η Ευρώπη αντιδρά στις κινεζικές εξαγορές

Το ίδιο έτος, η εξαγορά της γερμανικής Kuka από την κινεζική Midea και η αγορά του ΟΛΠ από την Cosco ενίσχυσαν τις ανησυχίες.

Η ΕΕ αντιλήφθηκε ότι οι κινεζικές επενδύσεις δεν ήταν απλώς οικονομικές, αλλά και πολιτικές.

Χώρες όπως η Ουγγαρία και η Ελλάδα άρχισαν να διαφοροποιούν τις θέσεις τους υπέρ του Πεκίνου.

Αυτό οδήγησε στην ενίσχυση ελέγχων για τις ξένες επενδύσεις και στην απόφαση της Ουκρανίας να μπλοκάρει την πώληση της Motor Sich, εθνικοποιώντας την εταιρεία.

Η κινεζική εταιρεία αντέδρασε καταθέτοντας αγωγή 4,5 δισ. δολαρίων κατά της Ουκρανίας.

Έκτοτε, οι σχέσεις Κίνας–Ουκρανίας στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας ψυχράνθηκαν.

Το Πεκίνο έχασε μια στρατηγική ευκαιρία, ενώ η Ουκρανία βρέθηκε σε δύσκολη θέση ανάμεσα στην ανάγκη χρηματοδότησης και στις πιέσεις από ΗΠΑ και Ευρώπη.

Η οικονομική διάσταση: Από το καλαμπόκι στο τιτάνιο

Πέρα από την άμυνα, η Ουκρανία ήταν σημαντικός εμπορικός εταίρος της Κίνας.

Μέχρι το 2021, αποτελούσε τον κύριο προμηθευτή καλαμποκιού και κριθαριού, αλλά και σημαντική πηγή ηλιέλαιου, σιδηρομεταλλεύματος και τιτανίου.

Σήμερα, οι περισσότερες από αυτές τις ανάγκες καλύπτονται από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα οι εισαγωγές από την Ουκρανία να μειωθούν δραματικά.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρακολουθούν στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο Πεκίνο της Κίνας, στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέ

Ποιο είναι το παιχνίδι της Κίνας στην Ουκρανία;

Η Κίνα φαίνεται να διατηρεί μια ισορροπημένη θέση.

Για αρχή, συνέβαλε στην αποθάρρυνση του Πούτιν από οποιαδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων.

Δεν έχει αναγνωρίσει την προσάρτηση των τεσσάρων επαρχιών που διεκδικεί η Ρωσία – Λουγκάνσκ, Ντόνετσκ, Ζαπορίζια και Χερσόν. Ενδιαφέρεται για την ανασυγκρότηση. Είναι πρόθυμη να φιλοξενήσει συνομιλίες και ενδεχομένως να συνεισφέρει στρατεύματα σε μια ειρηνευτική δύναμη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τόντσεφ, ορισμένες από αυτές τις θέσεις καθορίζονται από το συμφέρον της Κίνας.

Η υποστήριξη της Κίνας για την «εδαφική ακεραιότητα» και την αποκήρυξη του αυτονομισμού «εξυπηρετούσε και τις δύο πλευρές, με το βλέμμα στραμμένο στην Ταϊβάν», είπε.

Τελικά, πιστεύει η Τσακάροβα, η Κίνα υποστηρίζει στρατηγικά τη Ρωσία για να αποδυναμώσει τη δύναμη της Δύσης.

Και αυτό έγινε εμφανές στο Πεκίνο, όπου ο Πούτιν και ο Σι υποστήριξαν ανοιχτά μια νέα παγκόσμια τάξη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

Γαλλία: «Έπεσε» ο Μπαϊρού, νέο πρωθυπουργό «ψάχνει» ο Μακρόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ισραήλ: Δεν εκτελούν δικαστική απόφαση που ζητά να τρέφονται καλύτερα οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι
Ισραήλ 09.09.25

Απορρίπτουν δικαστική απόφαση για καλύτερη διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να βελτιωθεί η διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων, αλλά οι ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνούνται να εκτελέσουν την απόφασή του.

Σύνταξη
Καταγγελία επίθεσης στον Στόλο για τη Γάζα: Δεν εντοπίστηκε drone αναφέρει η εθνική φρουρά της Τυνησίας
Τυνησία 09.09.25

Επίθεση από drone καταγγέλλει ο Στόλος για τη Γάζα - Δεν βρέθηκε κάτι λένε οι Αρχές

Ο Στόλος για τη Γάζα κατήγγειλε επίθεση από drone, οι Αρχές της Τυνησίας δήλωσαν πως δεν εντοπίστηκε κάτι, αλλά με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο.

Σύνταξη
Νορβηγία: Παραμένει στην εξουσία η κεντροαριστερά – Ιστορικό ποσοστό για το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου
Βουλευτικές εκλογές 09.09.25

Κεντροαριστερή εξουσία στη Νορβηγία με θεαματική άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς

Το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του κατέγραψε το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα στη Νορβηγία όπου η συμμαχία της κεντροαριστεράς θα παραμείνει στην εξουσία, βάσει του εκλογικού αποτελέσματος.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία λιγότερο σοβαρό αδίκημα
«Εθελοτυφλεί» 09.09.25

«Καβγαδάκι με τη γυναίκα» η ενδοοικογενειακή βία για τον Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η πρόεδρος της NOW τις δηλώσεις του, με τις οποίες χαρακτήρισε λιγότερο σοβαρό αδίκημα την ενδοοικογενειακή βία.

Σύνταξη
Συρία: Ισραηλινές επιδρομές κοντά στη Χομς, τη Λαττάκεια και την Παλμύρα
Κόσμος 09.09.25

Νέες ισραηλινές επιδρομές στη Συρία

Επιδρομές σε περιοχές της κεντρικής Συρίας εξαπέλυσε το Ισραήλ, με στόχο «στρατιωτική μονάδα» κοντά στη Χομς, «στρατόπεδο» στη Λαττάκεια καθώς και στην πόλη της Παλμύρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Χέγκσεθ στο Πουέρτο Ρίκο με στρατιωτική περιβολή και επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 09.09.25

Στο Πουέρτο Ρίκο ο Χέγκσεθ με στρατιωτική περιβολή και απειλές κατά Μαδούρο

Ο Πιτ Χέγκσεθ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πουέρτο Ρίκο, όπου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν επιπρόσθετα στρατιωτικά μέσα, με την κυβερνήτη να τον υποδέχεται κάνοντας λόγο για τον «ναρκωδικτάτορα Νικολάς Μαδούρο».

Σύνταξη
Σικάγο: Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει αστυνομική επιχείρηση κατά της παράνομης μετανάστευσης
Παράνομη μετανάστευση 09.09.25

Αστυνομική επιχείρηση «Midway Blitz» του Τραμπ στο Σικάγο

«Midway Blitz» βαφτίστηκε η αστυνομική επιχείρηση στο Σικάγο, που εξαπολύθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ εναντίον των «χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες».

Σύνταξη
Μεξικό: Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες (συγκλονιστικά βίντεο)
Μεξικό 09.09.25

Τρένο παρασύρει διώροφο λεωφορείο - Τουλάχιστον 10 νεκροί (σοκαριστικά βίντεο)

Διώροφο λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία στο Μεξικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο.

Σύνταξη
Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες
Τέλος καλό... 08.09.25

Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες στην Κολομβία

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει συνολικά 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι

Σύνταξη
Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
Δείτε φωτογραφίες 08.09.25

Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την «ηθική ευθύνη» για τη βία στο Νεπάλ - «Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως»

Σύνταξη
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημογραφικό: Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να βάλουν «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;
«Πρόβλημα των προβλημάτων» 09.09.25

Μπορούν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να συμβάλουν στο δημογραφικό;

Το δημογραφικό, μια τεράστια η απειλή για την Ελλάδα. Αρκούν τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες με παιδιά για να μπει ένα «φρένο» στη μείωση του πληθυσμού;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους
Ευλογιά προβάτων 09.09.25

«Θανατώθηκαν και τα χίλια μου ζώα»- Η αποσιώπηση της επέλασης της ευλογιάς εξοργίζει τους κτηνοτρόφους

Εναν χρόνο μετά την εμφάνιση της ευλογιάς προβάτων, σημειώνεται έξαρση της επιδημίας - Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τα ζώα τους, ο Περιφέρειαρχης Θεσσαλίας και ο καθηγητής Αθανάσιος Τσάκρης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο
Όνειρο 09.09.25

O Στίβεν Σπίλμπεργκ άλλαξε τη ζωή της Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς – Σε επαγγελματικό και συναισθηματικό επίπεδο

O Στίβεν Σπίλμπεργκ πρότεινε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς για τον ρόλο της Έλενα Μοντέρο στην ταινία «Η μάσκα του Ζορό», αφού είδε την ερμηνεία της στη μίνι σειρά «Τιτανικός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισραήλ: Δεν εκτελούν δικαστική απόφαση που ζητά να τρέφονται καλύτερα οι παλαιστίνιοι κρατούμενοι
Ισραήλ 09.09.25

Απορρίπτουν δικαστική απόφαση για καλύτερη διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ διέταξε να βελτιωθεί η διατροφή των παλαιστίνιων κρατουμένων, αλλά οι ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνούνται να εκτελέσουν την απόφασή του.

Σύνταξη
Καταγγελία επίθεσης στον Στόλο για τη Γάζα: Δεν εντοπίστηκε drone αναφέρει η εθνική φρουρά της Τυνησίας
Τυνησία 09.09.25

Επίθεση από drone καταγγέλλει ο Στόλος για τη Γάζα - Δεν βρέθηκε κάτι λένε οι Αρχές

Ο Στόλος για τη Γάζα κατήγγειλε επίθεση από drone, οι Αρχές της Τυνησίας δήλωσαν πως δεν εντοπίστηκε κάτι, αλλά με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε σωσίβια πάνω σε πλοίο.

Σύνταξη
Νορβηγία: Παραμένει στην εξουσία η κεντροαριστερά – Ιστορικό ποσοστό για το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου
Βουλευτικές εκλογές 09.09.25

Κεντροαριστερή εξουσία στη Νορβηγία με θεαματική άνοδο της λαϊκιστικής δεξιάς

Το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του κατέγραψε το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα στη Νορβηγία όπου η συμμαχία της κεντροαριστεράς θα παραμείνει στην εξουσία, βάσει του εκλογικού αποτελέσματος.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία λιγότερο σοβαρό αδίκημα
«Εθελοτυφλεί» 09.09.25

«Καβγαδάκι με τη γυναίκα» η ενδοοικογενειακή βία για τον Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μας έδειξε – ξανά – ποιες είναι οι πεποιθήσεις του», στηλίτευσε η πρόεδρος της NOW τις δηλώσεις του, με τις οποίες χαρακτήρισε λιγότερο σοβαρό αδίκημα την ενδοοικογενειακή βία.

Σύνταξη
Συρία: Ισραηλινές επιδρομές κοντά στη Χομς, τη Λαττάκεια και την Παλμύρα
Κόσμος 09.09.25

Νέες ισραηλινές επιδρομές στη Συρία

Επιδρομές σε περιοχές της κεντρικής Συρίας εξαπέλυσε το Ισραήλ, με στόχο «στρατιωτική μονάδα» κοντά στη Χομς, «στρατόπεδο» στη Λαττάκεια καθώς και στην πόλη της Παλμύρας.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Χέγκσεθ στο Πουέρτο Ρίκο με στρατιωτική περιβολή και επίσκεψη σε πολεμικό πλοίο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 09.09.25

Στο Πουέρτο Ρίκο ο Χέγκσεθ με στρατιωτική περιβολή και απειλές κατά Μαδούρο

Ο Πιτ Χέγκσεθ πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πουέρτο Ρίκο, όπου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν επιπρόσθετα στρατιωτικά μέσα, με την κυβερνήτη να τον υποδέχεται κάνοντας λόγο για τον «ναρκωδικτάτορα Νικολάς Μαδούρο».

Σύνταξη
Σικάγο: Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει αστυνομική επιχείρηση κατά της παράνομης μετανάστευσης
Παράνομη μετανάστευση 09.09.25

Αστυνομική επιχείρηση «Midway Blitz» του Τραμπ στο Σικάγο

«Midway Blitz» βαφτίστηκε η αστυνομική επιχείρηση στο Σικάγο, που εξαπολύθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ εναντίον των «χειρότερων από τους χειρότερους εγκληματίες παράνομους μετανάστες».

Σύνταξη
Μεξικό: Τρένο παρέσυρε διώροφο λεωφορείο – Τουλάχιστον 10 νεκροί και 61 τραυματίες (συγκλονιστικά βίντεο)
Μεξικό 09.09.25

Τρένο παρασύρει διώροφο λεωφορείο - Τουλάχιστον 10 νεκροί (σοκαριστικά βίντεο)

Διώροφο λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση και παρασύρθηκε από διερχόμενη αμαξοστοιχία στο Μεξικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άνθρωποι να βρουν τραγικό θάνατο.

Σύνταξη
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου
Ελλάδα 09.09.25

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Η αντίδραση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου

Η κάμερα κατέγραψε τον σεισμό την ώρα που μετέδιδε σε ζωντανή μετάδοση τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού μετά τον Εθνικής Ομάδας με τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα – «Πρόκειται για τυφλό ρήγμα» [βίντεο]
Δείτε βίντεο 09.09.25 Upd: 01:37

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια ταρακούνησε και την Αθήνα - «Πρόκειται για τυφλό ρήγμα»

«Ο σεισμός στην Εύβοια σημειώθηκε πάνω σε ένα ρήγμα με χαρακτηριστικά οριζόντιας ολίσθησης. Πρόκειται για ένα “τυφλό” ρήγμα. Έως τώρα δεν το γνωρίζαμε», δήλωσε στο in ο Αθανάσιος Γκανάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! – Νίκες για Κόσοβο, Κροατία, Ελβετία (Δείτε τα γκολ, vids)
Προκριματικά Μουντιάλ 09.09.25

Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! - Νίκες για Κόσοβο, Κροατία (vid)

Αδιανόητη εξέλιξη στο Ισραήλ - Ιταλία, εννέα συνολικά τέρματα και τελικά νίκη με 5-4 για τους Ιταλούς! - Τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Μουντιάλ στα παιχνίδια της Δευτέρας (8/9).

Σύνταξη
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου

Η Εθνική Ελλάδας κατέχει πλέον την τρίτη θέση στον όμιλό της με το όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ να δυσκολεύει. Αυτό είναι το πρόγραμμα των επικείμενων εκτός έδρας αγωνιστικών και η βαθμολογία

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο