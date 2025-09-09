Ο μέσος όρος των δημοσκοπικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα στην Ιταλία, δείχνει ότι η κυβερνητική συμμαχία με πρωθυπουργό την Τζόρτζια Μελόνι, σχεδόν τρία χρόνια μετά τον σχηματισμό της, διατηρεί σχεδόν αμείωτες τις δυνάμεις της.

Ειδικότερα, το κόμμα «Αδέλφια της Ιταλίας», με επικεφαλής την πρωθυπουργό της χώρας, συνεχίζει να «πείθει» το 29,5% των ερωτηθέντων. Πάντα από τον χώρο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η Φόρτσα Ιτάλια, με πρόεδρο τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, λαμβάνει ποσοστό 8,8% στην πρόθεση ψήφου και η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι 8,7%.

Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, που συνεργάζονται συχνότερα (κυρίως στις αυτοδιοικητικές εκλογές), το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα επιλέγεται από το 21,5% των ερωτηθέντων και το Κίνημα Πέντε Αστέρων από το 12,9%. Ακολουθεί η συμμαχία Ιταλικής Αριστεράς και Οικολόγων, με ποσοστό 6,9%.

Στα μικρότερα κόμματα, ο κεντρώος σχηματισμός Azione (Δράση) στηρίζεται από το 3,5% των ερωτηθέντων, το μετριοπαθές κόμμα «Ζωντανή Ιταλία» του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι λαμβάνει το 2,9% στην πρόθεση ψήφου, ενώ οι ριζοσπάστες του κόμματος «Περισσότερη Ευρώπη» καταγράφουν 1,7%.

Το ένα τρίτο των Ιταλών ανησυχεί για την οικονομική του κατάσταση

Ωστόσο, σύμφωνα με μία άλλη δημοσκόπηση της ιταλικής εφημερίδας La Stampa, το 30,9% των Ιταλών, οι οποίοι προετοιμάζονται για ένα δύσκολο χειμώνα μετά την επιστροφή από τις θερινές διακοπές, απάντησε πως είναι πολύ πιθανό να πιεστεί οικονομικά, λόγω των δόσεων του φόρου εισοδήματος, η καταβολή των οποίων ξεκινά στο τέλος του μηνός.

Το 41% των Ιταλών, ηλικίας 45 έως 64 ετών, θεωρεί ότι το κύριο οικογενειακό του πρόβλημα, τους επόμενους μήνες, θα είναι η αντιμετώπιση των έκτακτων και πάγιων εξόδων, με ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος της ενέργειας και στους δημοτικούς και κρατικούς φόρους.

Δεύτερη αιτία ανησυχίας, με ποσοστό 19,1%, είναι οι πιθανές εξελίξεις στην πολιτική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Το 84% των ερωτηθέντων, παράλληλα, θεωρεί ότι φέτος θα καταγραφεί σημαντική αύξηση σε ό,τι αφορά τα σχολικά είδη και το κόστος των σχολικών βιβλίων, τα οποία στην Ιταλία δεν διατίθενται δωρεάν από το κράτος.

Οι μισοί (50,9%) νέοι, ηλικίας 19 έως 24 ετών, απάντησαν στην έρευνα ότι το θέμα που τους απασχολεί περισσότερο, προκαλώντας τους μεγαλύτερο άγχος, είναι το πώς θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια ικανοποιητική επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το 17% των Ιταλών, τέλος, αντιμετωπίζει προβλήματα, εξαιτίας του λεγόμενου «συνδρόμου επιστροφής από τις διακοπές», με συμπτώματα όπως αϋπνία, κόπωση, οξυθυμία και δυσκολία συγκέντρωσης την ώρα της δουλειάς.