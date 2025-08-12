Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών

«Πυρά» από την αντιπολίτευση δέχεται η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, σχετικά με τη μείωση του εσωτερικού τουρισμού.

Στην Ιταλία, αυξάνεται ο προβληματισμός σχετικά με την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου, καθώς πολλοί ξενοδόχοι, εστιάτορες και επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται οργανωμένες πλαζ επιμένουν ότι, σε σχέση με πέρυσι, η παρουσία τουριστών στα παραθαλάσσια θέρετρα έχει σημειώσει μείωση 15%, με κάμψη η οποία αγγίζει το 25% σε γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας.

Η Τζόρτζια Μελόνι, όμως, θεωρεί πως δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «προκειμένου να μπορέσει να επιτεθεί στην κυβέρνηση, διαδίδει ψευδείς ειδήσεις» και πρόσθεσε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, οι αφίξεις τουριστών έχουν αυξηθεί».

Οι Ιταλοί έχουν υπερβολικά χαμηλούς μισθούς και δεν μπορούν να πάνε διακοπές

«Όποιος αγαπά τη χώρα του, δεν τη διασύρει ενώπιον όλου του κόσμου, με κίνητρο το πολιτικό συμφέρον», υπογράμμισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Πολλοί επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα επιμένουν, όμως, ότι το πρόβλημα αφορά στην αγοραστική δύναμη των πολιτών και ότι η μείωση του εσωτερικού τουρισμού δεν μπορεί να καλυφθεί από τις αφίξεις ξένων επισκεπτών και τις διανυκτερεύσεις τους, κυρίως στις μεγάλες πόλεις της Ιταλίας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, απάντησε στην Ιταλίδα πρωθυπουργό πως αντί να απευθύνεται στην αντιπολίτευση, «θα έπρεπε να απευθυνθεί στις ιταλικές οικογένειες που έχουν υπερβολικά χαμηλούς μισθούς και δεν μπορούν να πάνε διακοπές, ενώ η κυβέρνηση μπλοκάρει την έγκριση του κατώτατου μισθού και δεν αντιμετωπίζει τη συνεχή αύξηση των λογαριασμών των νοικοκυριών».