Παρελθόν από τη Νότιγχαμ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο (pic)

Παρελθόν αποτελεί ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά από σχεδόν δύο χρόνια στο τιμόνι του συλλόγου, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

«Η ομάδα ευχαριστεί τον Νούνο για τη συμβολή του σε μια πολύ επιτυχημένη εποχή», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Νότιγχαμ ενώ τονίζει πως ο Πορτογάλος προπονητής «θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στο ταξίδι», της αγγλικής ομάδας που βρίσκεται στην 10η θέση της Premier League μετά από τρεις αγώνες.

Η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach. The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4 — Nottingham Forest (@NFFC) September 8, 2025

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι, μετά από πρόσφατες περιστάσεις, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο απαλλάχθηκε σήμερα από τα καθήκοντά του ως προπονητής.

Η ομάδα ευχαριστεί τον Νούνο για τη συμβολή του σε μια πολύ επιτυχημένη εποχή στο The City Ground, και ιδιαίτερα για τον ρόλο του στη σεζόν 2024/25, η οποία θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας στην ιστορία της ομάδας.

Ως κάποιος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μας την περασμένη σεζόν, θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στο ταξίδι μας».