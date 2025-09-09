Τολιόπουλος: «Ήμασταν συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι»

Πανευτυχής ο Βασίλης Τολιόπουλος μετά τη μεγάλη νίκη-πρόκριση της Εθνικής επί της Λιθουανίας στα ημιτελικά του Eurobasket, στάθηκε στη θέληση που είχαν όλοι οι συμπαίκτες του.

Όσα είπε ο Τολιόπουλος:

«Ημασταν τόσο συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι, που δεν καταλαβαίναμε καθόλου τους 10.000 Λιθουανούς στο γήπεδο. Ήμασταν όλοι έτοιμοι στο παρκέ για να αρπάξουμε μια μπάλα. Είχαμε πει να βγάλουμε τον Βαλαντσιούνας από το παιχνίδι του. Ξέραμε ότι θα παίξουν πολύ δυνατά και θέλαμε να το κάνουμε πρώτα εμείς αυτό για να τους βγάλουμε από το παιχνίδι τους. Είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας και θέλουμε να δώσουμε χαρά σε όλους τους Έλληνες».

Για τον ημιτελικό: «Η Τουρκία παίζει ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Θα είναι ένα τρομερά δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να τα δώσουμε όλα και να παίξουμε με την ίδια συγκέντρωση και το ίδιο πάθος».