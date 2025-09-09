Τολιόπουλος: «Ήμασταν συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι»
Ο Βασίλης Τολιόπουλος έριξε και το σύνθημα ενόψει Τουρκίας, τονίζοντας ότι οι παίκτες θα αγωνιστούν με το ίδιο πάθος
- Το Χαμόγελο του Παιδιού για τον θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις και για τα αδέρφια του
- 24ωρη απεργία στα τρένα την Πέμπτη – Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train
- Οι ΗΠΑ δίνουν αμοιβή 10 εκατ. ευρώ για τη σύλληψη του «βασιλιά του ransomware»
- Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Πανευτυχής ο Βασίλης Τολιόπουλος μετά τη μεγάλη νίκη-πρόκριση της Εθνικής επί της Λιθουανίας στα ημιτελικά του Eurobasket, στάθηκε στη θέληση που είχαν όλοι οι συμπαίκτες του.
Όσα είπε ο Τολιόπουλος:
«Ημασταν τόσο συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι, που δεν καταλαβαίναμε καθόλου τους 10.000 Λιθουανούς στο γήπεδο. Ήμασταν όλοι έτοιμοι στο παρκέ για να αρπάξουμε μια μπάλα. Είχαμε πει να βγάλουμε τον Βαλαντσιούνας από το παιχνίδι του. Ξέραμε ότι θα παίξουν πολύ δυνατά και θέλαμε να το κάνουμε πρώτα εμείς αυτό για να τους βγάλουμε από το παιχνίδι τους. Είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας και θέλουμε να δώσουμε χαρά σε όλους τους Έλληνες».
Για τον ημιτελικό: «Η Τουρκία παίζει ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Θα είναι ένα τρομερά δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να τα δώσουμε όλα και να παίξουμε με την ίδια συγκέντρωση και το ίδιο πάθος».
- Η Νορβηγία διέλυσε με το εξωπραγματικό 11-1 τη Μολδαβία, πήρε πολύτιμο βαθμό η Κύπρος (2-2) – Δείτε τα γκολ
- Παρελθόν από την Πάφο ο Τάνκοβιτς
- Ο Κουρτινάιτις απένειμε εύσημα στον Βασίλη Σπανούλη: «Έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα»
- Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)
- Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
- Ελλάδα – Τουρκία: Η προϊστορία στις αναμετρήσεις ανάμεσα στις δύο Εθνικές ομάδες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις