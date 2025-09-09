Τα πορτρέτα μιας insider στην κουλτούρα των στριπτιζάδικων

«Όταν ήμουν 16 ετών, μπήκα κρυφά σε ένα στριπτιζάδικο στο Λος Άντζελες με τους φίλους μου χρησιμοποιώντας μια πλαστή ταυτότητα και με εντυπωσίασαν πολύ οι χορεύτριες», θυμάται η Alexis Kleshik. «Αυτή η στιγμή μου έμεινε αξέχαστη. Από τότε, ο χορός έμεινε σιωπηλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου».

Όταν η Kleshik τελικά μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει τέχνες, στράφηκε στο στριπτίζ. Αρχικά για να βγάλει γρήγορα χρήματα, αλλά με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιώντας τη δική της εμπειρία και τις σχέσεις της για να δημιουργήσει τέχνη.

Όταν δεν ήταν στη σκηνή, βρισκόταν στο κλαμπ με την κάμερά της, τραβώντας πορτρέτα με τις άλλες κοπέλες μεταξύ των σετ τους ή στα αποδυτήρια των χορευτριών. Το αποτέλεσμα, το Grand St Strippers, είναι μια συγχώνευση κόσμων που ξετυλίγει ιδέες γύρω από την επιθυμία, την ομορφιά, τη δημιουργικότητα και την αυτονομία και το τι χρειάζεται για να ζήσει κανείς μια ζωή στην υπηρεσία της φαντασίωσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexis Kleshik (@alexiskleshik)

Ανατροπή της στερεοτυπικής εικόνας

«Ήθελα να αντισταθώ σε δύο από τα πιο επίμονα στερεότυπα σχετικά με την εργασία στον τομέα του σεξ και την κουλτούρα των στριπτιζάδικων: την υπερσεξουαλική φαντασίωση που ισοπεδώνει τις ερμηνεύτριες σε καρικατούρες και το πλαίσιο του θύματος» λέει η Kleshik στο Dazed Magazine.

«Συνήθως, οι εικόνες των χορευτριών τις απεικονίζουν ως κουρασμένες, ηττημένες ή παγιδευμένες, σαν να είναι η μόνη ιστορία που αξίζει να ειπωθεί. Αν και πάντα υπάρχει μια ευρύτερη δυναμική, η δουλειά μου αφορά την αυτονομία των χορευτριών.

»Όπως και εγώ, πολλές από τις χορεύτριες είναι δημιουργικοί άνθρωποι που ασχολούνται με συναρπαστικά έργα στη μόδα, τη φωτογραφία, τη συγγραφή, τον χορό και τη μουσική. Το έργο αφορά την αναγνώριση της εργασίας στον τομέα του σεξ, ενώ παράλληλα εστιάζει στη δύναμη, την αυτοκυριαρχία και τη δημιουργικότητα των ερμηνευτριών».

Η κουλτούρα των στριπτιζάδικων συχνά εξακολουθεί να βασίζεται σε μια ετεροφυλοφιλική νόρμα, η οποία περιστρέφεται γύρω από την ικανοποίηση των φαντασιώσεων των ανδρών

Φώλιασμα κι ελευθερία

Η κουλτούρα των στριπτιζάδικων συχνά εξακολουθεί να βασίζεται σε μια ετεροφυλοφιλική νόρμα, η οποία περιστρέφεται γύρω από την ικανοποίηση των φαντασιώσεων των ανδρών, οι οποίες συχνά είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και συνδεδεμένες με στενά πρότυπα ομορφιάς: συνήθως λεπτές, λευκές και υπερβολικά θηλυκές. Το κλαμπ όπου εργάζεται η Kleshik – το οποίο προτιμά να κρατήσει ανώνυμο – είναι ένας από τους λίγους χώρους στη Νέα Υόρκη όπου γίνονται δεκτοί χορευτές όλων των φύλων και σεξουαλικών προσανατολισμών.

«Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος καλλιτέχνη εδώ, και αυτή η συμπεριληπτικότητα αλλάζει τα πάντα. Για τους καλλιτέχνες, δημιουργεί ένα αίσθημα φωλιάσματος κι ελευθερίας. Δεν σου ζητείται να ταιριάζεις σε ένα στενό καλούπι, ώστε να μπορείς να φέρεις τη δική σου προσωπικότητα στη σκηνή.

»Για το κοινό, κάνει την εμπειρία να φαίνεται πιο πραγματική, πιο ανθρώπινη και πιο συνδεδεμένη. Δεν πρόκειται τόσο για μια επιμελημένη φαντασίωση που υπάρχει μόνο για ένα συγκεκριμένο κοινό, όσο για μια ανταλλαγή μεταξύ ανθρώπων που αισθάνονται άνετα με τον εαυτό τους».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexis Kleshik (@alexiskleshik)

Πραγματικότητα και φαντασία

Η σειρά συνδυάζει σκηνοθετημένες εικόνες που τραβήχτηκαν αποκλειστικά μέσα στο κλαμπ – καταγράφοντας την υφή και την οικειότητα του περιβάλλοντος και την αίσθηση που δίνει η παραμονή σε αυτόν τον χώρο – και πορτρέτα των χορευτών που τραβήχτηκαν έξω, στο Μπρούκλιν.

Αυτός ο συνδυασμός μεταφέρει τις χορεύτριες σε απροσδόκητα πλαίσια, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού τους κόσμου που είναι χωρίς λογοκρισία και εκτενής.

Μαζί, η Kleshik και οι συνεργάτες της κατάφεραν να αναδείξουν πτυχές της ταυτότητας και της ιστορίας τους που δεν αναδύονται πάντα στις αυθόρμητες στιγμές στην πίστα. «Ήταν μια αμοιβαία διαδικασία. Οι ιδέες πηγαινοέρχονταν και οι χορευτές διαμόρφωσαν τις εικόνες όσο και εγώ. Η σκηνοθετημένη προσέγγιση μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε εικόνες που αντανακλούσαν τόσο την πραγματικότητα όσο και τη φαντασία, διατηρώντας χώρο για τις δικές τους οπτικές των χορευτών για τον εαυτό τους, ενώ ταυτόχρονα αντανακλούσαν τις πολύπλοκες πραγματικότητες αυτού του επαγγέλματος».

Εμπορευματοποίηση κι επιθυμία

Οι φωτογραφίες της Kleshik είναι γεμάτες αντιθέσεις: γοητεία και σκληρότητα, οικειότητα και επιδειξιμανία, πόζα και αυθορμητισμό. Με σφιχτή σύνθεση και έντονο φλας, δημιουργεί έναν οπτικό κόσμο όπου η επιθυμία, η χαρά και το παράλογο της παράστασης μπορούν να ευδοκιμήσουν, παραμένοντας ταυτόχρονα ειλικρινής ως προς το πλαίσιο του έργου.

Αν και το πρότζεκτ βασίζεται πρωτίστως στις εμπειρίες της ίδιας της καλλιτέχνιδας, καθώς και των χορευτών με τους οποίους συνεργάζεται, η Kleshik βλέπει το έργο σε διάλογο με άλλους καλλιτέχνες και στοχαστές, όπως η Sophia Giovannitti και η Susan Meiselas.

Στο βιβλίο της Working Girl, η Giovannitti, που είναι επίσης χορεύτρια, προτείνει τις απίθανες ομοιότητες μεταξύ του κόσμου της τέχνης και του σεξουαλικού έργου και τον τρόπο με τον οποίο η εμπορευματοποίηση επηρεάζει την επιθυμία.

Οι φωτογραφίες της Kleshik είναι γεμάτες αντιθέσεις: γοητεία και σκληρότητα, οικειότητα και επιδειξιμανία, πόζα και αυθορμητισμό

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexis Kleshik (@alexiskleshik)

Μια αίσθηση οικειότητας

Ομοίως, το Carnival Strippers της Susan Meiselas – ένα φωτογραφικό δοκίμιο που αργότερα έγινε ένα σημαντικό βιβλίο – ακολούθησε γυναίκες που εμφανίζονταν σε περιοδεύοντα «girl shows» στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1972 έως το 1975, αμφισβητώντας την πολιτική των φύλων και την αυτοπαρουσίαση.

Εκείνη την εποχή, το έργο αναγνωρίστηκε ως πρωτοποριακό παράδειγμα κοινής συγγραφικής δημιουργίας, που καθοριζόταν τόσο από τις μαρτυρίες των γυναικών που συμμετείχαν όσο και από τις φωτογραφίες που τράβηξε η Meiselas.

Στο Grand St Strippers, η Kleshik προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καλλιεργώντας μια αίσθηση οικειότητας μεταξύ φωτογράφου και υποκειμένου που είναι τόσο ισχυρή που η διάκριση δεν ισχύει.

Οπτική και των δύο πλευρών

«Δεν θα μπορούσα να δημιουργήσω αυτές τις εικόνες χωρίς τη βάση της δικής μου εμπειρίας μέσα στο κλαμπ. Η Meiselas μου έμαθε τη δύναμη της ενσυναίσθησης και της εμβάθυνσης. Το να περάσω χρόνο σε αυτό το περιβάλλον μέχρι να δημιουργηθεί πραγματική εμπιστοσύνη ήταν ο μόνος τρόπος για να αναδυθούν πολυεπίπεδες αφηγήσεις».

Η Kleshik αποδίδει στη διπλή της προοπτική το γεγονός ότι βρισκόταν σε μοναδική θέση για να ξετυλίξει πολυεπίπεδες αφηγήσεις που βασίζονταν στην περιέργεια και όχι σε προκαταλήψεις.

«Το να βρίσκομαι και στις δύο πλευρές, πίσω από την κάμερα και στο πάτωμα, μου επέτρεψε να κατανοήσω τις αποχρώσεις της δουλειάς, τους σιωπηρούς ρυθμούς και τις στιγμές που ένας ξένος μπορεί να παραβλέψει. Ξεκίνησα αυτό το έργο με ερωτήσεις και ανοιχτό μυαλό, με την επιθυμία να πω μια διαφορετική ιστορία από αυτή που μας τροφοδοτεί ο έξω κόσμος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexis Kleshik (@alexiskleshik)



*Με στοιχεία από dazeddigital.com