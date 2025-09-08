Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τέσσερις στρατιώτες του Ισραήλ σκοτώθηκαν σε ενέδρα τα ξημερώματα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Γύρω στις 06:00 ομάδα τριών τρομοκρατών έφθασε σε θέση του ισραηλινού στρατού κοντά στη (συνοικία) Σέιχ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει η ενημέρωση των IDF. «Οι τρομοκράτες έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε άρμα μάχης. Ο μηχανισμός εξερράγη σκοτώνοντας τέσσερις στρατιώτες που βρίσκονταν στο άρμα μάχης εκείνη τη στιγμή», διευκρινίζεται.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

מצורפת הודעת דובר צה»ל בנושא שמותיהם של שלושה חללי צה»ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם: https://t.co/D1kYyfx0Fh מצורף קישור לאתר צה»ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIkyM3 באירוע בו נפלו סמ״ר אורי למד ז״ל, סמל גדי כוטל ז״ל וסמל עמית אריה רגב… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 8, 2025

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε στο πόδι κατά την ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε και δύο εκ των τριών Παλαιστινίων που συμμετείχαν στην επίθεση «χτυπήθηκαν», αναφέρουν οι IDF χωρίς όμως άλλες πληροφορίες.

Τουλάχιστον 468 στρατιώτες του Ισραήλ έχουν σκοτωθεί στη Γάζα

Σύμφωνα με απολογισμό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, 468 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη χερσαίων επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας στις 27 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τουλάχιστον 52 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Γάζα, με τους 32 να καταγράφονται στην πόλη της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη αφού τα στρατεύματα του Ισραήλ θα εισβάλουν σε αυτή (σ.σ. κάτι που ήδη έχει συμβεί σε πολλές γειτονιές).