Γάζα: Τέσσερις στρατιώτες του Ισραήλ σκοτώθηκαν σε ενέδρα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας
Ο στρατός του Ισραήλ συναντά αντίσταση στη βόρεια Γάζα παρά τις εντολές εκκένωσης της περιοχής
- Emmys 2025: Οι Ωκεανοί του Ομπάμα, τα εκατομμύρια του Τζίμι Κίμελ, και το επετειακό SNL θριαμβεύουν
- Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις - Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών
- Κωνσταντινούπολη: Κρυφτό… με τον Ερντογάν – Σε άλλη διεύθυνση μετέφερε την έδρα του το CHP
- Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι τέσσερις στρατιώτες του Ισραήλ σκοτώθηκαν σε ενέδρα τα ξημερώματα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
«Γύρω στις 06:00 ομάδα τριών τρομοκρατών έφθασε σε θέση του ισραηλινού στρατού κοντά στη (συνοικία) Σέιχ Ραντουάν, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει η ενημέρωση των IDF. «Οι τρομοκράτες έριξαν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε άρμα μάχης. Ο μηχανισμός εξερράγη σκοτώνοντας τέσσερις στρατιώτες που βρίσκονταν στο άρμα μάχης εκείνη τη στιγμή», διευκρινίζεται.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
מצורפת הודעת דובר צה»ל בנושא שמותיהם של שלושה חללי צה»ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם: https://t.co/D1kYyfx0Fh
מצורף קישור לאתר צה»ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIkyM3
באירוע בו נפלו סמ״ר אורי למד ז״ל, סמל גדי כוטל ז״ל וסמל עמית אריה רגב…
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 8, 2025
Ένας Ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε στο πόδι κατά την ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε και δύο εκ των τριών Παλαιστινίων που συμμετείχαν στην επίθεση «χτυπήθηκαν», αναφέρουν οι IDF χωρίς όμως άλλες πληροφορίες.
Τουλάχιστον 468 στρατιώτες του Ισραήλ έχουν σκοτωθεί στη Γάζα
Σύμφωνα με απολογισμό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, 468 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη χερσαίων επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας στις 27 Οκτωβρίου 2023.
Σύμφωνα με το Al Jazeera, τουλάχιστον 52 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Γάζα, με τους 32 να καταγράφονται στην πόλη της Γάζας.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη αφού τα στρατεύματα του Ισραήλ θα εισβάλουν σε αυτή (σ.σ. κάτι που ήδη έχει συμβεί σε πολλές γειτονιές).
- Προκριματικά Μουντιάλ: Ασύλληπτο ματς και 5-4 η Ιταλία το Ισραήλ! – Νίκες για Κόσοβο, Κροατία
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 09.09.2025]
- Άβντιγια: «Συγκινητικά όσα μου είπε ο Γιάννης»
- Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής και το πρόγραμμα του ομίλου
- Νεολαία και φοροελαφρύνσεις: Mόνο ο ένας στους τέσσερις νέους φορολογούμενους θα δει όφελος
- Χαλκιδική: Επιχείρηση διάσωσης 70χρονης που τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο σε νησίδα – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις