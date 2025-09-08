Η Τυνησία «σφράγισε» την πρόκριση στο Μουντιάλ
Η Τυνησία νίκησε δύσκολα 1-0 την Ισημερινή Γουϊνέα και πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Την πρόκριση της στο Μουντιάλ 2026 πανηγύρισε η Τυνησία με νίκη 1-0 επί της οικοδέσποινας Ισημερινής Γουινέας στο Μαλάμπο.
Ο Μοχάμεντ Μπεν Ρομντάν πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 94ο λεπτό της αναμέτρησης και εξασφάλισαν το εισιτήριο για το επερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.
Η Τυνησία, με προπονητή τον Σάμι Τραμπέλσι, θα κάνει την έβδομη εμφάνισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ είναι η δεύτερη αφρικανική ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή στην τελική φάση του τουρνουά, μετά το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, η οποία επικράτησε νωρίτερα με 2-0 επί της Ζάμπια.
