Η Τυνησία «σφράγισε» την πρόκριση στο Μουντιάλ

Την πρόκριση της στο Μουντιάλ 2026 πανηγύρισε η Τυνησία με νίκη 1-0 επί της οικοδέσποινας Ισημερινής Γουινέας στο Μαλάμπο.

Ο Μοχάμεντ Μπεν Ρομντάν πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 94ο λεπτό της αναμέτρησης και εξασφάλισαν το εισιτήριο για το επερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής.

Η Τυνησία, με προπονητή τον Σάμι Τραμπέλσι, θα κάνει την έβδομη εμφάνισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ είναι η δεύτερη αφρικανική ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή στην τελική φάση του τουρνουά, μετά το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, η οποία επικράτησε νωρίτερα με 2-0 επί της Ζάμπια.