Δεύτερο «όχι» του Κουρτινάιτις σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης

Η Ελλάδα δίνει τον σημαντικότερο αγώνα της στο Eurobasket, καθώς αντιμετωπίζει την Λιθουανία αύριο (10/8) για μία θέση στην τετράδα του τουρνουά μετά από το 2009, όταν και πήραμε το τελευταίο μας μετάλλιο.

Στη media day του παιχνιδιού ωστόσο έγινε κάτι αρκετά ασυνήθιστο, καθώς παρά το γεγονός πως όλοι οι παίκτες της Εθνικής μας, αλλά και της Λιθουανίας παραχώρησαν κανονικά δηλώσεις στους εκπροσώπους, ο Ρίμας Κουρτινάιτις όμως επέλεξε διαφορετικό δρόμο.

Ο κόουτς της «Λιέτουβα» μίλησε την Κυριακή (07/09) το βράδυ για πολλή ώρα στους Λιθουανούς ρεπόρτερ, όμως όταν εμφανίστηκαν Έλληνες δημοσιογράφοι για να πάρουν δηλώσεις του, γύρισε την πλάτη κι έφυγε.

Μάλιστα αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό, καθώς το πρωί επαναλήφθηκε το ίδιο σκηνικό, με τον Κουρτινάιτις να αρνείται να μιλήσει στα ελληνικά ΜΜΕ για δεύτερη συνεχόμενη φορά.