newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καιρός: Άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ και τοπικές βροχές ή καταιγίδες – Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία
Ελλάδα 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:20

Καιρός: Άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ και τοπικές βροχές ή καταιγίδες – Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία

Ο καιρός ανά περιοχή - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Spotlight

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έχει σήμερα Δευτέρα, ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Τοπικά περιορισμένη η ορατότητα, τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και κατά τόπους τους 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά βορειοανατολικοί μέχρι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες κυρίως στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

Ανακαλύπτοντας το ελιξίριο νεότητας: Δοκιμάστε αυτές τις 10 συνήθειες από την Ασία

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση
Αειφορία 08.09.25

Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση

Με τη σύμπραξη τοπικής κοινωνίας, δήμου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα χαράσσει ένα πλάνο προστασίας του ρημαγμένου βυθού του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έρευνα Lancet: Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει
Έρευνα Lancet 08.09.25

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει

Νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι από τα πλέον σημαντικά προβλήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εθνική Οδός: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες
Μετέφερε καυσόξυλα 08.09.25

Στις φλόγες νταλίκα μετά τη σφοδρή πρόσκρουσή της στο διάζωμα της Εθνικής

Νταλίκα που μετέφερε καυσόξυλα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα της Εθνικής Οδού Πατρών - Κορίνθου και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής
Ελλάδα 07.09.25

«Τα είχαμε από τον παππού μας, έχω και χαρτί από τον λογιστή» – Τι λέει ο «αρχηγός» της μαφίας στην Κρήτη για τα στρέμματα της Μονής

Ο ένας από τους αδελφούς που φέρονται ως οι «αρχηγοί» της εγκληματικής οργάνωσης δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με εκβιασμούς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις

Όλα για όλα τα έπαιξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να καλύψει ανοιχτά ρήγματα και μέτωπα. Από το ρήγμα με κοινωνικά στρώματα, μέχρι το ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο. Οι μεγάλες αναδιπλώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 08.09.25

Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση
Αειφορία 08.09.25

Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση

Με τη σύμπραξη τοπικής κοινωνίας, δήμου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα χαράσσει ένα πλάνο προστασίας του ρημαγμένου βυθού του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Agro-in 08.09.25

Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο»

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Νέα Ζηλανδία: Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του
Νέα Ζηλανδία 08.09.25

Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών στη Νέα Ζηλανδία να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα

Σύνταξη
Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5
Ιστορίες πρακτόρων 08.09.25

Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5

Μία από τις διασημότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, η MI5, αποφάσισε να φανερώσει τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της και «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν εκεί

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών
Κόσμος 08.09.25

Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ δείχνουν το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την ένταξη χωρών στην ένωση, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια ένταξης, με την ένταξη της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Έρευνα Lancet: Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει
Έρευνα Lancet 08.09.25

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει

Νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι από τα πλέον σημαντικά προβλήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»
«Fly with me» 08.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες καθώς ο Ράιαν Ρέινολντς έκανε κάτι που εκνεύρισε τον συμπρωταγωνιστή του, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τελειώνει το ουράνιο!
Γεωπολιτικά πρόβληματα 08.09.25

Τελειώνει το ουράνιο!

 Ο πυρηνικός «αναγεννησιακός» κόσμος και το σύννεφο του ουρανίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Κωνσταντίνος Κόμπος 08.09.25

Η Κύπρος υποστηρίζει την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ

«Υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας» χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Κόμπος την προοπτική προσχώσησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τονίζοντας ότι η Κύπρος την υποστηρίζει.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο