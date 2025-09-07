Ένα εξάχρονο κοριτσάκι που παρέμεινε κλειδωμένο στο δωμάτιό της όλη της τη ζωή διασώθηκε από την αστυνομία στη Βραζιλία.

Το παιδί, το οποίο βρέθηκε σε κατάσταση παραμέλησης, απομακρύνθηκε από τη φροντίδα των γονιών του, αφού οι αστυνομικοί έλαβαν ανώνυμη πληροφορία για την ευημερία του, όπως αναφέρει το βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο Universo Online.

Το κοριτσάκι δεν ήξερε να μιλάει

Δεν πήγε ποτέ σχολείο, δεν είχε κάνει κανένα εμβόλιο και δεν ήξερε να μιλάει, με αποτέλεσμα οι αρχές να τη σώσουν από το οικογενειακό της σπίτι στην πόλη Σοροκάμπα στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Μιλώντας για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η εξάχρονη, η σύμβουλος προστασίας παιδιών Ligia Guerra δήλωσε: «Το κορίτσι ήταν πολύ απαθές και θαμπωμένο από τα πάντα».

Πρόσθεσε ότι τα μαλλιά του παιδιού ήταν «μπερδεμένα» και έμοιαζαν «σαν να μην είχαν πλυθεί ποτέ».

Σύμφωνα με την Guerra, το κορίτσι δεν είχε φάει τίποτα εκείνη την ημέρα, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι έφαγε μόνο υγρά.

Λέγεται επίσης ότι επικοινωνούσε με συμβούλους και αστυνομικούς μέσω ήχων.

Αφού απομακρύνθηκε από την φροντίδα των γονιών της, η εξάχρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε οίκο ανηλίκων.

Καμία μεταμέλεια από την μητέρα

Οι γονείς της έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για παράνομη κράτηση και παραμένουν υπό αστυνομική κράτηση.

Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας Ρενάτα Ζάνιν, «η μητέρα δεν μπορεί να κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Είπε επίσης ότι όταν ανακρίθηκε, η μητέρα «έδωσε αόριστες απαντήσεις» και «δεν έδειξε καμία απολύτως μεταμέλεια».