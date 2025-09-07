newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
07.09.2025 | 15:31
Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά - Μαχαίρωσαν δύο άντρες μέσα στο σπίτι τους
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία
Πολιτική Γραμματεία 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:11

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία

«Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία» τονίζει η Νέα Αριστερά

Για μανιφέστο φτώχειας και αδικίας κάνει λόγο η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

«Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ το “πακέτο” των 1,7 δισ. ευρώ, που υποτίθεται ότι θα ανακουφίσει τα νοικοκυριά. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για αναδιανομή φτώχειας:

Η μείωση του συντελεστή από το 22% στο 16% για μια τετραμελή οικογένεια με εισόδημα 15.000 ευρώ ανά γονιό αποδίδει “τεράστιο όφελος”… 1,5 ευρώ την ημέρα.  Ένα ποσό που δεν φτάνει ούτε για τις βασικές ανάγκες. Για τη συντριπτική πλειοψηφία, ο μισθός τελειώνει στις 17 του μήνα· με τα μέτρα της ΝΔ ίσως αντέξει μέχρι τις 18. Αυτή είναι η “ανακούφιση” που υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης.

Για την παιδεία και την υγεία, η ΝΔ δεν προτείνει τίποτα παρά μόνο περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι μένουν για άλλη μια χρονιά χωρίς καμία αύξηση και οι χαμηλόμισθοι συνεχίζουν να ζουν σε καθεστώς φτωχοποίησης, βλέποντας την ακρίβεια να καταπίνει το εισόδημά τους».

Νέα Αριστερά: Στο απυρόβλητο ο πλούτος

Η Νέα Αριστερά σημειώνει ότι «Με όσα ανακοίνωσε, ο πρωθυπουργός αφήνει στο απυρόβλητο τον πλούτο, τα επιχειρηματικά κέρδη, και τα υψηλά εισοδήματα φορτώνοντας ξανά τα βάρη στις ίδιες κοινωνικές ομάδες. Το κόστος αυτών των “παρεμβάσεων” είναι λιγότερο από το μισό του υπερπλεονάσματος, το οποίο οι πολίτες έχουν ήδη πληρώσει φέτος, ενώ ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε και πάλι την τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμακίων συνεχίζοντας την αφαίμαξη των νοικοκυριών.

Διατηρούνται όλες οι μειώσεις φόρων και οι φοροαπαλλαγές σε επιχειρηματικά κέρδη, μερίσματα και μεγάλες περιουσίες. Οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε 13ωρα, οι λογαριασμοί ενέργειας και τα ενοίκια εκτοξεύονται, ενώ η ΝΔ παρουσιάζει αυτά τα μέτρα ως “ανάσα” για τα νοικοκυριά».

«Μανιφέστο φτώχειας και αδικίας»

Η Νέα Αριστερά προτείνει «ξεκάθαρη ανατροπή αυτής της πολιτικής: μείωση της έμμεσης φορολογίας στο μέσο όρο της Ε.Ε., αύξηση της φορολόγησης των κερδών, μερισμάτων και πλουσίων, κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών, θεσμοθέτηση φόρου μεγάλου πλούτου και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με προσλήψεις, εξειδίκευση και νέες τεχνολογίες.

Η πολιτική του Μητσοτάκη σημαίνει κουπόνια επιβίωσης για τους πολλούς και φοροασυλία για τους λίγους. Δεν είναι σχέδιο για την κοινωνία, είναι το μανιφέστο της αδικίας: φτωχοποίηση για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, προνόμια για το κεφάλαιο.

Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία».

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Τι είπε για τις ρυθμίσεις χρεών – Η λογική του πακέτου Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Τι είπε για τις ρυθμίσεις χρεών – Η λογική του πακέτου Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

