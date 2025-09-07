magazin
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

«Νεκρή φύση σε χαντάκι»: Ένα θρίλερ με σασπένς και χιούμορ στο Studio Μαυρομιχάλη
07 Σεπτεμβρίου 2025

«Νεκρή φύση σε χαντάκι»: Ένα θρίλερ με σασπένς και χιούμορ στο Studio Μαυρομιχάλη

Η πρεμιέρα του έργου «Νεκρή φύση σε χαντάκι» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου.

Ο Θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» και το studio Μαυρομιχάλη παρουσιάζουν από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, το έργο του Φάουστο Παραβιντίνο «Νεκρή φύση σε χαντάκι», σε  σκηνοθεσία  Φώτη Μακρή.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη στη βόρεια Ιταλία

Μία η ώρα το πρωί: Μια νεαρή κοπέλα, δολοφονείται με άγριο τρόπο και το σώμα της ρίχνεται γυμνό σε ένα χαντάκι.

Τρείς η ώρα το πρωί: Ένας νεαρός άνδρας ανακαλύπτει το πτώμα.

Τέσσερις η ώρα το πρωί: Η αστυνομία καθορίζει την αιτία θανάτου: «Το θύμα πέθανε από το πολύ ξύλο».

Μια γυναικοκτονία έρχεται να ταράξει την ηρεμία της μικρής κοινωνίας.

Ποιος το έκανε; Ποιος σκότωσε το κορίτσι κλωτσώντας το με απίστευτη σφοδρότητα, στην κοιλιά, στο πρόσωπο και σε όλο του κορμί;

Η έρευνα ξεκινά.  Το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται.

Έξι πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση της νεκρής κοπέλας

Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από αυτά τα έξι πρόσωπα που μονολογούν, προσπαθώντας να βρουν την λύση σε αυτή την ιστορία.

Προσωπικά άγχη, ακραίες ψυχολογικές μεταπτώσεις, οικογενειακά δράματα, μετανάστες που αναζητούν ανέλπιδα  μια κάποια ευκαιρία, νεαροί χαμένοι στα ναρκωτικά και στην χωρίς κανένα σκοπό ζωή τους.

Και στο τέλος, η αποκάλυψη του μυστηρίου της δολοφονίας της νεαρής κοπέλας. Μια αποκάλυψη σοκαριστική και αναπάντεχη. Που έρχεται να κλονίσει οποιαδήποτε βεβαιότητα θέλαμε να έχουμε.

Δεκαέξι ώρες αργότερα, το έγκλημα εξιχνιάζεται, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο βίαιο, αδυσώπητο και ακατανόητο.

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τελικά την ιστορία της νεκρής κοπέλας ως αφορμή, για να μιλήσει για μια κοινωνία απογοητευμένη, βαριά άρρωστη, χωρίς ιδανικά, ανίκανη να ονειρευτεί και που αρκείται στην επιβίωση μέσα στην ολοκληρωτική επικράτηση  ενός άκρατου και αδηφάγου καπιταλισμού.

Μας παραδίδει ένα σκοτεινό έργο και καταφέρνει να μας περάσει από την «ησυχία» αρχικά ενός στέρεου θρίλερ, με σασπένς και χιούμορ, στην «ανησυχία» για έναν κόσμο  βίαιο, άνισο, άδικο και σκληρό, που αποκαλύπτεται μπροστά μας σε τέτοιο βαθμό οικείος και αναγνωρίσιμος, που επιτείνει την αγωνία μας και τον προβληματισμό μας.

Συντελεστές

Μετάφραση : Ανταίος Χρυσοστομίδης

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί : Φώτης Μακρής

Μουσική : Νείλος Καραγιάννης

Παίζουν : Θανάσης Κεφαλάς, Στέλλα Κρούσκα, Φώτης Μακρής, Φοίβος Σαμαρτζής, Πάρις Σκαρτσολιάς, Ηρώ Χαλκίδη.

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Από 25 Οκτωβρίου 2025

Κάθε Σάββατο, 21.00 και Κυριακή 20.00

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό : 16 ευρώ

Φοιτητικό, κάτω των 25 ετών, άνω των 65 : 14 ευρώ

Άνεργοι, ατέλειες, Α.Μ.Ε.Α.  : 10 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Stream magazin
Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς
1942 06.09.25

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές
Φαβορί 06.09.25 Upd: 22:25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους κέρδισε Χρυσό Λέοντα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Smashing Machine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»
Κύρος κι επιρροή 06.09.25

The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»

Η Ρόμπιν Ράιτ έχει μια οιδιπόδεια σχέση με τον γιο της, καθώς αυτός ξεκινά μια νέα ερωτική σχέση με την Ολίβια Κουκ. «Αυτό το δράμα είναι μια τέλεια σειρά – και το λέω αυτό με αγάπη – για τους ανώμαλους» γράφει ο Rhik Samadder στον Guardian για το The Girlfriend.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή
Αποκάλυψη 05.09.25

Το κύκνειο άσμα του Ντέιβιντ Μπόουι; Ανέκδοτο μιούζικαλ στη θεατρική σκηνή

Ο Ντέιβιντ Μπόουι, πριν το θάνατο του, ήθελε να ανεβάσει ένα θεατρικό μιούζικαλ για τη ζωή στο Λονδίνο του 18ου αιώνα αποκαλύπτουν νέα ευρήματα σε νέα έκθεση στο Μουσείο Victoria & Albert (V&A)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική
Culture Live 05.09.25

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων κατά του διατάγματος Τραμπ για την «όμορφη» αρχιτεκτονική

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων αντιτίθεται στο διάταγμα που επιβάλλει την κλασική αρχιτεκτονική στα ομοσπονδιακά κτίρια, κάνοντας λόγο για αύξηση κόστους και περιορισμό τοπικής συμμετοχής

Σύνταξη
Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος»
Culture Live 05.09.25

Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος»

Η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τις 29 Σεπτεμβρίου και μόνο για μία εβδομάδα παραστάσεων και γίνεται εξώφυλλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο καλοκαιρινό τεύχος του αμερικανικού φανζιν «The Scarlett Letter», με ένα τιμητικό τετρασέλιδο αφιέρωμα με τίτλο «GREEK WIND»

Σύνταξη
Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο
Culture Live 05.09.25

Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο

‘Γιοι και Κόρες’ και ‘Η Πύλη της Κόλασης’ επιστρέφουν κάτω από την ίδια στέγη - Ο Γιάννης Καλαβριανός έρχεται με δύο πολύ επιτυχημένες παραστάσεις τη νέα σεζόν στο ιστορικό Αμφι-θέατρο.

Σύνταξη
Murmuration, του Sadeck Berrabah στο Ηρώδειο
Culture Live 05.09.25

Murmuration, του Sadeck Berrabah στο Ηρώδειο

Το Christmas Theater παρουσιάζει στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την παράσταση – φαινόμενο Murmuration του Sadeck Berrabah – Μια ωδή στη συλλογικότητα, την αρμονία και την ανθρώπινη γεωμετρία.

Σύνταξη
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Ιταλική ραφή 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
MERDE! – Το θέατρο βγάζει (ξανά) τα άπλυτά του στη σκηνή! Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 16/10
Culture Live 05.09.25

MERDE! – Το θέατρο βγάζει (ξανά) τα άπλυτά του στη σκηνή! Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 16/10

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει τα 130 χρόνια λειτουργίας του και παρουσιάζει: “MERDE!” - ένα έργο του Suyako - Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής - Βασίλης Μαγουλιώτης - Από 16 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen
Culture Live 05.09.25

Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen

Η εμβληματική όπερα Carmen, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια εντυπωσιακή χορογραφία του φλαμένκο συγκροτήματος Barcelona Flamenco Ballet. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Δόρα Στράτου».

Σύνταξη
Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Ακούραστη αντιστασιακή 07.09.25

Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ

Η Ροϊσινμπλίτ ήταν γνωστή για τον αντιδικτατορικό αγώνα της στην Αργεντινή - «Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα» έγραψε η οργάνωση

Σύνταξη
Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης
Τα Νέα της Αγοράς 07.09.25

Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
GSI 07.09.25

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Μαφία στην Κρήτη: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές… ξυλοδαρμών
Κρητική μαφία 07.09.25

Ιερωμένοι έδιναν και εντολές... ξυλοδαρμών

Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Γυρίζουν σελίδα; 07.09.25

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού
Μονή Σινά 07.09.25

Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»
Σωστός 07.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Παρέμβαση ΕΝΥΠΕΚΚ 07.09.25

Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο
Πολιτική 07.09.25

Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο

Σε χώρο που θύμιζε έντονα προεκλογική φιέστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης... ξεπέταξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για διαχρονικές παθογένειες, παρουσίασε ως μαγική εικόνα το ΕΣΥ και δεν έδωσε λύση για τους ακριβούς λογαριασμούς ενέργειας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα
Μαζικές νεκρώσεις 07.09.25

Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα

Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
